Орлов - Великий Змей

Шабтай Цви (1626-1676), лидер еврейского мессианского движения XVII века, и его последователи, включая Натана из Газы (1643-1680), верили, что для искупления творения Мессия должен явить себя как НахашХаКадош — Святой Змей. Эта эсхатологическая сущность, как они считали, «возьмет силу прямо бегущего змея и силу изгибающегося змея» — двух первозданных монстров, которые в Книге пророка Исайи 27:1 идентифицируются как Левиафаны. По словам Натана из Газы, оба этих змея с самого начала времени пребывают вместе с Мессией в глубинах великой бездны. В соответствии с этими парадоксальными мессианскими утверждениями, Цви использовал знак извивающегося змея в качестве своей подписи.

Подобное понимание значения первозданных монстров в процессе конечного искупления, разумеется, не является изобретением саббатианства, а представляет собой традицию с очень древними корнями. Например, в иудейской традиции можно обнаружить явный акцент на решающей роли чудовищ в эсхатологическом восстановлении, начиная с ранних псевдоэпиграфических произведений, таких как Четвертая книга Эзры, Вторая книга Варуха и Енохическая Книга Притч. Все они постулируют, что в конце времен праведники будут вкушать плоть Бегемота и Левиафана.

Орлов А. A. - Великий Змей - Тайны Левиафана в иудаизме и христианстве

Иерусалим: Библиотека Михаила Гринберга, 2025. — 400 с.

ISBN 9787־5־93110־965־

Орлов А. A. - Великий Змей - Содержание