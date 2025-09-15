Орлов - Великий Змей
Шабтай Цви (1626-1676), лидер еврейского мессианского движения XVII века, и его последователи, включая Натана из Газы (1643-1680), верили, что для искупления творения Мессия должен явить себя как НахашХаКадош — Святой Змей. Эта эсхатологическая сущность, как они считали, «возьмет силу прямо бегущего змея и силу изгибающегося змея» — двух первозданных монстров, которые в Книге пророка Исайи 27:1 идентифицируются как Левиафаны. По словам Натана из Газы, оба этих змея с самого начала времени пребывают вместе с Мессией в глубинах великой бездны. В соответствии с этими парадоксальными мессианскими утверждениями, Цви использовал знак извивающегося змея в качестве своей подписи.
Подобное понимание значения первозданных монстров в процессе конечного искупления, разумеется, не является изобретением саббатианства, а представляет собой традицию с очень древними корнями. Например, в иудейской традиции можно обнаружить явный акцент на решающей роли чудовищ в эсхатологическом восстановлении, начиная с ранних псевдоэпиграфических произведений, таких как Четвертая книга Эзры, Вторая книга Варуха и Енохическая Книга Притч. Все они постулируют, что в конце времен праведники будут вкушать плоть Бегемота и Левиафана.
Орлов А. A. - Великий Змей - Тайны Левиафана в иудаизме и христианстве
Иерусалим: Библиотека Михаила Гринберга, 2025. — 400 с.
ISBN 9787־5־93110־965־
Орлов А. A. - Великий Змей - Содержание
- Список окращений
- Введение
-
1. ТЕОФАНИЯ ЛЕВИАФАНА
- 1.1. «Образ неба» и эпифания хаоса
- 1.2. Теофания Левиафана в Книге Иова
- 1.3. Теофания Левиафана в более поздних иудейских источниках
-
1.4. Теофания Левиафана в раннехристианских источниках
-
1.4.1. Антагонисты и традиция Левиафана
- 1.4.1.1. Дракон и Левиафан
- 1.4.1.2. Два Зверя: Левиафан и Бегемот?
- 1.4.2. Божественные черты отрицательных героев
-
1.4.3. Черты Левиафана у положительных героев
- 1.4.3.1. Два свидетеля
- 1.4.3.2. Пояс Сына Человеческого
- 1.4.1. Антагонисты и традиция Левиафана
-
2. ЛЕВИАФАН КАК ОСЬ МИРА
-
2.1. Антагонист как космологическое основание в раннем иудаизме
- 2.1.1. Арухаз как темное основание во Второй книге Еноха
- 2.1.2. Падшие Стражи как космологические столпы в Книге Стражей
- 2.1.3. Сатана и Адамантиновый столп
-
2.2. Древние ближневосточные и ранние иудейские предания о монстрах как оси мира
- 2.2.1. Материалы древнего Ближнего Востока
- 2.2.2. Библейские свидетельства
- 2.2.3. Псевдоэпиграфические источники
- 2.3. Раввинистические и более поздние иудейские мистические предания о Левиафане как оси мира
- 2.4. Исламские традиции о Левиафане как оси мира
-
2.5. Традиция оси мира в Откровении Авраама
-
2.5.1. Мотив мучительной бездны
- 2.5.1.1. Тюрьма монстра
- 2.5.1.2. Левиафан и ад
-
2.5.2. Мотив обители Левиафана
- 2.5.2.1. Море и его острова
- 2.5.2.2. Держание Левиафана
- 2.5.2.3. Каналы Левиафана
-
2.5.3. Левиафан как ось мира
- 2.5.3.1. Лиминальность Левиафана
- 2.5.3.2. Левиафан как разрушительная сила
-
2.5.4. Левиафан и переполняющиеся реки
- 2.5.4.1. Лежащий на водах
- 2.5.4.2. Запирание бездны плавниками Левиафана
- 2.5.4.3. Проглатывание разрушительных вод
- 2.5.5. Мотив водных кругов: Левиафан как circuitus mundi
- 2.5.6. Левиафан и Эдем
- 2.5.1. Мотив мучительной бездны
- 2.6. Заключение
- 2.1. Антагонист как космологическое основание в раннем иудаизме
-
3. ЛЕВИАФАН И ИАОИЛ
- 3.1. Введение
-
3.2. Предания о множественных Левиафанах
- 3.2.1. Бегемот и Левиафан как пара
- 3.2.2. Традиция о двух Левиафанах
-
3.3. Соперничество Хаййот и битва между Бегемотом и Левиафаном
- 3.3.1. Соперничество чудовищ в более поздних иудейских источниках
- 3.3.2. Лев и Бык
-
3.4. Иаоил и Левиафан
-
3.4.1. Предшественники роли Иаоила как сдерживающей монстров силы
- 3.4.1.1. Мардук
- 3.4.1.2. Баал
- 3.4.1.3. Рафаил
- 3.4.1.4. Гавриил
- 3.4.1.5. Элим
- 3.4.1.6. Бог
- 3.4.1. Предшественники роли Иаоила как сдерживающей монстров силы
-
3.5. Контроль Иаоила над чудовищами
-
3.5.1. Иаоил как ипостась божественного Имени
- 3.5.1.1. Иаоил и традиции Ангела Господня
- 3.5.1.2. Облачение Иаоила в Божье Имя
- 3.5.1.3. Иаоил как персонификация Тетраграмматона?
- 3.5.2. Иаоил как «Сила»
- 3.5.3. Иаоил как олицетворение Божьей Славы
- 3.5.4. Левиафан как божественный воин: Традиции о славе Левиафана
- 3.5.1. Иаоил как ипостась божественного Имени
-
4. ЛЕВИАФАН И ХРАМ
- 4.1. Храм Творения
- 4.2. Воды священного двора
- 4.3. Палаты макрокосмического храма
- 4.4. Завеса космологического святилища
- 4.5. Левиафан как краеугольный камень
- 4.6. Космологический храм и роль Левиафана как circuitus mundi
- 4.7. Первосвященник как эсхатологический Адам
- 4.8. Первосвященник Иаоил и Левиафан
-
5. ЛЕВИАФАН И ТАЙНЫ ЗЛА
- 5.1. Тайны зла в иудаизме
- 5.2. Тайны божественной Колесницы и тайны монстров
- 5.3. Откровение телесности чудовищ и традиции Шиур Кома
-
5.4. Эсхатологическое вкушение чудовищ как откровение тайн
- 5.4.1. Эсхатологическое вкушение чудовищами в библейских, псевдоэпиграфических и раввинистических текстах
- 5.4.2. Обретение божественных тайн через вкушение
- 5.4.3. Тайны чудовищ и небесная манна
- 5.5. Эсхатологическое созерцание чудовищ как откровение тайн
- 5.6. Онтологическое обретение божественных тайн и древняя эпистемология
- 5.7. Созерцание и вкушение чудовищ как откровение эсхатологической Торы
-
5.8. Схождение в обитель Левиафана как обретение тайн
- 5.8.1. Авраам и Левиафан
- 5.8.2. Иона и Левиафан
- 5.8.3. Моисей и «змеи»
- 5.8.4. Иисус и драконы
- 5.9. Подражание Левиафану как посвящение в тайны Другой Стороны
- Заключение
- Библиография
- Об авторе
No comments yet. Be the first!