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Орлов - Великий Змей

Орлов А. A. - Великий Змей - Тайны Левиафана в иудаизме и христианстве
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Шабтай Цви (1626-1676), лидер еврейского мессианского движения XVII века, и его последователи, включая Натана из Газы (1643-1680), верили, что для искупления творения Мессия должен явить себя как НахашХаКадош — Святой Змей. Эта эсхатологическая сущность, как они считали, «возьмет силу прямо бегущего змея и силу изгибающегося змея» — двух первозданных монстров, которые в Книге пророка Исайи 27:1 идентифицируются как Левиафаны. По словам Натана из Газы, оба этих змея с самого начала времени пребывают вместе с Мессией в глубинах великой бездны. В соответствии с этими парадоксальными мессианскими утверждениями, Цви использовал знак извивающегося змея в качестве своей подписи.

Подобное понимание значения первозданных монстров в процессе конечного искупления, разумеется, не является изобретением саббатианства, а представляет собой традицию с очень древними корнями. Например, в иудейской традиции можно обнаружить явный акцент на решающей роли чудовищ в эсхатологическом восстановлении, начиная с ранних псевдоэпиграфических произведений, таких как Четвертая книга Эзры, Вторая книга Варуха и Енохическая Книга Притч. Все они постулируют, что в конце времен праведники будут вкушать плоть Бегемота и Левиафана.

Орлов А. A. - Великий Змей - Тайны Левиафана в иудаизме и христианстве

Иерусалим: Библиотека Михаила Гринберга, 2025. — 400 с.
ISBN 9787־5־93110־965־

Орлов А. A. - Великий Змей - Содержание

  • Список окращений
  • Введение
  • 1. ТЕОФАНИЯ ЛЕВИАФАНА
    • 1.1. «Образ неба» и эпифания хаоса
    • 1.2. Теофания Левиафана в Книге Иова
    • 1.3. Теофания Левиафана в более поздних иудейских источниках
    • 1.4. Теофания Левиафана в раннехристианских источниках
      • 1.4.1. Антагонисты и традиция Левиафана
        • 1.4.1.1. Дракон и Левиафан
        • 1.4.1.2. Два Зверя: Левиафан и Бегемот?
      • 1.4.2. Божественные черты отрицательных героев
      • 1.4.3. Черты Левиафана у положительных героев
        • 1.4.3.1. Два свидетеля
        • 1.4.3.2. Пояс Сына Человеческого
  • 2. ЛЕВИАФАН КАК ОСЬ МИРА
    • 2.1. Антагонист как космологическое основание в раннем иудаизме
      • 2.1.1. Арухаз как темное основание во Второй книге Еноха
      • 2.1.2. Падшие Стражи как космологические столпы в Книге Стражей
      • 2.1.3. Сатана и Адамантиновый столп
    • 2.2. Древние ближневосточные и ранние иудейские предания о монстрах как оси мира
      • 2.2.1. Материалы древнего Ближнего Востока
      • 2.2.2. Библейские свидетельства
      • 2.2.3. Псевдоэпиграфические источники
    • 2.3. Раввинистические и более поздние иудейские мистические предания о Левиафане как оси мира
    • 2.4. Исламские традиции о Левиафане как оси мира
    • 2.5. Традиция оси мира в Откровении Авраама
      • 2.5.1. Мотив мучительной бездны
        • 2.5.1.1. Тюрьма монстра
        • 2.5.1.2. Левиафан и ад
      • 2.5.2. Мотив обители Левиафана
        • 2.5.2.1. Море и его острова
        • 2.5.2.2. Держание Левиафана
        • 2.5.2.3. Каналы Левиафана
      • 2.5.3. Левиафан как ось мира
        • 2.5.3.1. Лиминальность Левиафана
        • 2.5.3.2. Левиафан как разрушительная сила
      • 2.5.4. Левиафан и переполняющиеся реки
        • 2.5.4.1. Лежащий на водах
        • 2.5.4.2. Запирание бездны плавниками Левиафана
        • 2.5.4.3. Проглатывание разрушительных вод
      • 2.5.5. Мотив водных кругов: Левиафан как circuitus mundi
      • 2.5.6. Левиафан и Эдем
    • 2.6. Заключение
  • 3. ЛЕВИАФАН И ИАОИЛ
    • 3.1. Введение
    • 3.2. Предания о множественных Левиафанах
      • 3.2.1. Бегемот и Левиафан как пара
      • 3.2.2. Традиция о двух Левиафанах
    • 3.3. Соперничество Хаййот и битва между Бегемотом и Левиафаном
      • 3.3.1. Соперничество чудовищ в более поздних иудейских источниках
      • 3.3.2. Лев и Бык
    • 3.4. Иаоил и Левиафан
      • 3.4.1. Предшественники роли Иаоила как сдерживающей монстров силы
        • 3.4.1.1. Мардук
        • 3.4.1.2. Баал
        • 3.4.1.3. Рафаил
        • 3.4.1.4. Гавриил
        • 3.4.1.5. Элим
        • 3.4.1.6. Бог
    • 3.5. Контроль Иаоила над чудовищами
      • 3.5.1. Иаоил как ипостась божественного Имени
        • 3.5.1.1. Иаоил и традиции Ангела Господня
        • 3.5.1.2. Облачение Иаоила в Божье Имя
        • 3.5.1.3. Иаоил как персонификация Тетраграмматона?
      • 3.5.2. Иаоил как «Сила»
      • 3.5.3. Иаоил как олицетворение Божьей Славы
      • 3.5.4. Левиафан как божественный воин: Традиции о славе Левиафана
  • 4. ЛЕВИАФАН И ХРАМ
    • 4.1. Храм Творения
    • 4.2. Воды священного двора
    • 4.3. Палаты макрокосмического храма
    • 4.4. Завеса космологического святилища
    • 4.5. Левиафан как краеугольный камень
    • 4.6. Космологический храм и роль Левиафана как circuitus mundi
    • 4.7. Первосвященник как эсхатологический Адам
    • 4.8. Первосвященник Иаоил и Левиафан
  • 5. ЛЕВИАФАН И ТАЙНЫ ЗЛА
    • 5.1. Тайны зла в иудаизме
    • 5.2. Тайны божественной Колесницы и тайны монстров
    • 5.3. Откровение телесности чудовищ и традиции Шиур Кома
    • 5.4. Эсхатологическое вкушение чудовищ как откровение тайн
      • 5.4.1. Эсхатологическое вкушение чудовищами в библейских, псевдоэпиграфических и раввинистических текстах
      • 5.4.2. Обретение божественных тайн через вкушение
      • 5.4.3. Тайны чудовищ и небесная манна
    • 5.5. Эсхатологическое созерцание чудовищ как откровение тайн
    • 5.6. Онтологическое обретение божественных тайн и древняя эпистемология
    • 5.7. Созерцание и вкушение чудовищ как откровение эсхатологической Торы
    • 5.8. Схождение в обитель Левиафана как обретение тайн
      • 5.8.1. Авраам и Левиафан
      • 5.8.2. Иона и Левиафан
      • 5.8.3. Моисей и «змеи»
      • 5.8.4. Иисус и драконы
    • 5.9. Подражание Левиафану как посвящение в тайны Другой Стороны
  • Заключение
  • Библиография
  • Об авторе
Views 452
Rating 4.7 / 5
Added 15.09.2025
Author brat Vadim
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4.7/5 (3)

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