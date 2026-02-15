От рождения человеку присуща вера в широком смысле слова — вера как доверие. Такая вера сопровождает человека повсюду; без нее невозможно представить человеческую жизнь. Она возникает естественным образом и проявляется уже в раннем возрасте. Ребенок исполнен доверия к своей матери и к окружающему его миру. Доверие позволяет ему вступать в общение с другими людьми и постигать окружающее.

Но и позднее, в годы взросления и обучения, а также в зрелом возрасте, вера постоянно присутствует в жизни человека и выполняет особую, только ей свойственную функцию. Человек доверяет родителям, старшим, учителям, тем людям, которые вызывают у него уважение. Он также верит в то, что приобретаемый им жизненный опьгг является подлинным, не обманчивым.

Основы православного вероучения

учебное пособие

под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона

М: Издательский дом «Познание», 2020. 216 с.

ISBN 978-5-906960-91-7

Основы православного вероучения - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ВЕРА

§ 1. Вера как доверие

§ 2. Религиозная вера

§ 3. Христианское вероучение

§ 4. Вера и неверие

ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

§ 1. Божественное Откровение и Священное Предание

§ 2. Священное Писание

§ 3. Канон Священного Писания

§ 4. Текст Священного Писания и его переводы

§ 5. Другие формы Священного Предания

ГЛАВА 3. БОГ

§ 1. Бог един

§ 2. Богопознание и богообщение

§ 3. Имена Божии

§ 4. Свойства Бога

§ 5. Бог един, но в трех Лицах

§ 6. Отец, Сын и Святой Дух

ГЛАВА 4. МИР

§ 1. Мир сотворен Богом

§ 2. «Дни творения» и начало времени

§ 3. Ангелы и демоны

§ 4. Совершенство творения

ГЛАВА 5. ЧЕЛОВЕК

§ 1. Сотворение человека Богом

§ 2. Образ и подобие Божии в человеке

§ 3. Устроение человека

§ 4. Состояние первозданного человека

§ 5. Грехопадение

ГЛАВА 6. ХРИСТОС

§ 1. Воплощение Сына Божия

§ 2. Христос — истинный Бог и истинный Человек

§ 3. Второй Адам

§ 4. Крестная смерть и Воскресение Христа Спасителя

§ 5. Искупление

§ 6. Пресвятая Богородица

ГЛАВА 7. ПОСМЕРТНАЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА И КОНЕЦ МИРА

§ 1. Смерть и посмертная судьба человека

§ 2. Конец мира и Второе Пришествие Христа

§ 3. Всеобщее воскресение

§ 4. Всеобщий суд

§ 5. Ад и посмертные мучения грешников

§ 6. Рай, или Царство Небесное

УКАЗАТЕЛЬ

В настоящей книге, издаваемой по решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2017 года, представлено краткое изложение основ православной веры. В работе над книгой принимали участие ведущие богословы Московского Патриархата. Текст книги был одобрен Синодальной библейско-богословской комиссией Русской Православной Церкви по получении отзывов от архиереев и духовных школ. Первая глава посвящена религиозной вере в ее соотношении с другими формами веры и с неверием, а также рассматривается связь между понятиями веры и вероучения. Вторая глава посвящена источникам православного вероучения — Священному Писанию и Священному Преданию, которые определяются как с богословской точки зрения, так и с точки зрения их происхождения, состава и конкретных исторических форм.

В последующих главах (3-6) кратко излагаются православная теология в узком смысле (учение о Триедином Боге), космология (учение о сотворенном Богом мире), антропология (учение о человеке, сотворенном по образу Божию) и христология (учение о Богочеловеке Иисусе Христе и совершенном Им искуплении человека). Заключительная, седьмая глава посвящена православной эсхатологии — учению о Втором Пришествии Христа, конце мира и посмертной участи человека. Настоящее издание не содержит исчерпывающего изложения догматического учения Православной Церкви, для более подробного знакомства с которым следует обращаться к фундаментальным учебным пособиям, а также к трудам православных богословов, посвященным конкретным вероучительным темам.

Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион