Основы православного вероучения
От рождения человеку присуща вера в широком смысле слова — вера как доверие. Такая вера сопровождает человека повсюду; без нее невозможно представить человеческую жизнь. Она возникает естественным образом и проявляется уже в раннем возрасте. Ребенок исполнен доверия к своей матери и к окружающему его миру. Доверие позволяет ему вступать в общение с другими людьми и постигать окружающее.
Но и позднее, в годы взросления и обучения, а также в зрелом возрасте, вера постоянно присутствует в жизни человека и выполняет особую, только ей свойственную функцию. Человек доверяет родителям, старшим, учителям, тем людям, которые вызывают у него уважение. Он также верит в то, что приобретаемый им жизненный опьгг является подлинным, не обманчивым.
учебное пособие
под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона
М: Издательский дом «Познание», 2020. 216 с.
ISBN 978-5-906960-91-7
Основы православного вероучения - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ВЕРА
- § 1. Вера как доверие
- § 2. Религиозная вера
- § 3. Христианское вероучение
- § 4. Вера и неверие
ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
- § 1. Божественное Откровение и Священное Предание
- § 2. Священное Писание
- § 3. Канон Священного Писания
- § 4. Текст Священного Писания и его переводы
- § 5. Другие формы Священного Предания
ГЛАВА 3. БОГ
- § 1. Бог един
- § 2. Богопознание и богообщение
- § 3. Имена Божии
- § 4. Свойства Бога
- § 5. Бог един, но в трех Лицах
- § 6. Отец, Сын и Святой Дух
ГЛАВА 4. МИР
- § 1. Мир сотворен Богом
- § 2. «Дни творения» и начало времени
- § 3. Ангелы и демоны
- § 4. Совершенство творения
ГЛАВА 5. ЧЕЛОВЕК
- § 1. Сотворение человека Богом
- § 2. Образ и подобие Божии в человеке
- § 3. Устроение человека
- § 4. Состояние первозданного человека
- § 5. Грехопадение
ГЛАВА 6. ХРИСТОС
- § 1. Воплощение Сына Божия
- § 2. Христос — истинный Бог и истинный Человек
- § 3. Второй Адам
- § 4. Крестная смерть и Воскресение Христа Спасителя
- § 5. Искупление
- § 6. Пресвятая Богородица
ГЛАВА 7. ПОСМЕРТНАЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА И КОНЕЦ МИРА
- § 1. Смерть и посмертная судьба человека
- § 2. Конец мира и Второе Пришествие Христа
- § 3. Всеобщее воскресение
- § 4. Всеобщий суд
- § 5. Ад и посмертные мучения грешников
- § 6. Рай, или Царство Небесное
УКАЗАТЕЛЬ
Основы православного вероучения - Предисловие
В настоящей книге, издаваемой по решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2017 года, представлено краткое изложение основ православной веры. В работе над книгой принимали участие ведущие богословы Московского Патриархата. Текст книги был одобрен Синодальной библейско-богословской комиссией Русской Православной Церкви по получении отзывов от архиереев и духовных школ. Первая глава посвящена религиозной вере в ее соотношении с другими формами веры и с неверием, а также рассматривается связь между понятиями веры и вероучения. Вторая глава посвящена источникам православного вероучения — Священному Писанию и Священному Преданию, которые определяются как с богословской точки зрения, так и с точки зрения их происхождения, состава и конкретных исторических форм.
В последующих главах (3-6) кратко излагаются православная теология в узком смысле (учение о Триедином Боге), космология (учение о сотворенном Богом мире), антропология (учение о человеке, сотворенном по образу Божию) и христология (учение о Богочеловеке Иисусе Христе и совершенном Им искуплении человека). Заключительная, седьмая глава посвящена православной эсхатологии — учению о Втором Пришествии Христа, конце мира и посмертной участи человека. Настоящее издание не содержит исчерпывающего изложения догматического учения Православной Церкви, для более подробного знакомства с которым следует обращаться к фундаментальным учебным пособиям, а также к трудам православных богословов, посвященным конкретным вероучительным темам.
Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион
No comments yet. Be the first!