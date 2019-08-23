Откровения - книги Библии
О книгах Библии рассуждают известные ученые, писатели, философы.
Для современных религиозных фанатиков, которые воспринимают каждое предложение Библии буквально, совсем как в те дни, когда архиепископ Ашшер мог совершенно точно вычислить на основании родословных Книги Бытия, что Сотворение мира произошло в 4004 году до нашей эры, все эти разнообразные и не связанные один с другим эпизоды по-прежнему занимают множество казобонвых лет аналитических исследований и штудий.
Если же мы посмотрим на этот текст так же, как это делают современные ученые — как на собрание взаимодополняющих и переплетающихся древних мифов и легенд из Месопотамии и Египта, если прочтем его в качестве единого, относительно связно изложенного повествования, которое способно предоставить возможность заглянуть в древнейшую историю конкретной группы первоначально кочевых племен, ставших позже оседлыми пастухами и скотоводами, то для неверующих— вроде меня — проще всего окажется вовсе пропустить все это, сфокусировав свое внимание на тех темах, которые и сегодня способны гулко и звучно отдаваться в наших душах.
Откровения: личный взгляд на книги Библии
Редактор Р. Холлоуэй; пер. с англ. В. Болотникова.
М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2009. - 448 с.
ISBN 978-5-91103-041-4
ISBN 978-5-91103-041-4
Откровения: личный взгляд на книги Библии - Содержание
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Первая книга Пятикнижия Моисея: Книга Бытия
- Э. Л. Доктороу
- Тур Хейердал
- Стивен Роуз
Вторая книга Пятикнижия Моисея: Исход
- Давид Гроссман
- Книги Руфи и Есфири
- Джоанна Троллоп
Первая и Вторая книги пророка Самуила (Первая и Вторая книги Царств)
- Меир Шалев
Книга Иова
- Луиде Берньер
- Чарльз Фрэзер
Книга Псалмов (Псалтирь)
- Боно
Книга Песни Песней Соломона
- Антония С. Байат
Книга пророка Исайи
- Питер Акройд
Книги пророков Ионы, Михея и Наума
- Элисдер Грей
Книга премудрости Соломона
- Пирс Пол Рид
НОВЫЙ ЗАВЕТ
Евангелие от Матфея
- Пьер Паоло Пазолини
- А. Н. Уилсон
Евангелие от Марка
- Ник Кейв
Евангелие от Луки
- Томас Кэхил
- Ричард Холлоуэй
Евангелие от Иоанна
- Блейк Моррисон
- Дарси Стейнке
Деяния апостолов
- П. Д. Джеймс
Послание к Римлянам святого апостола Павла
- Рут Рендел
Послание к Коринфянам святого апостола Павла
- Фэй Уэлдон
Послание к Евреям святого апостола Павла
- Карен Армстронг
Соборное послание святого апостола Иакова
- Его Святейшество Далай-лама
Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис)
- Уилл Селф
Откровения: личный взгляд на книги Библии - Соборное послание святого апостола Иакова - Его Святейшество Далай-лама
Послание Иакова страстно отстаивает необходимость уважать неимущих. Более того, оно обрушивается с суровой критикой на тщеславие и самодовольство богатых и имеющих власть. Отчасти такая критика может иметь известное историческое значение, однако она подчеркивает важный духовный принцип, который сводится к следующему: не надо забывать основополагающее равноправие всех людей. Истинный последователь пути духовного совершенствования высоко ценит то, что я лично часто называю «элементарной духовностью» человека. Я имею в виду основополагающие качества доброго начала в нас, которые существуют в каждом человеке, независимо от пола, расы, социального положения или религиозных воззрений.
Критикуя презрительное отношение к бедным, Послание Иакова убедительно призывает нас безотлагательно вернуться к более глубокому пониманию нашей человеческой природы. Оно напоминает нам также, что надо относиться к нашим собратьям, ко всем людям на уровне элементарных человеческих привязанностей. Я часто говорю людям, что когда я впервые встречаюсь с кем-нибудь, мое первое ощущение — это осознание встречи с одним из моих собратьев. Для меня не играет роли, считается ли этот человек «важным» или нет. Для меня самое главное — проявление элементарного добросердечия.
Разумеется, с позиции чистой человечности нет причин для различия между людьми, для дискриминации. Говоря библейским языком, мы все равны перед Создателем. А говоря языком буддизма, все мы одинаково стремимся к счастью и не желаем страдать. Более того, у всех нас есть право на основополагающее стремление к счастью и к преодолению страданий. А потому если мы действительно желаем признать за нашими собратьями право на основополагающее равноправие, тогда, естественно, вторичными будут соображения о том, богат ли кто-то или беден, образован или нет, черная у него кожа или белая, мужчина это или женщина, и принадлежит ли он или она к той или иной религии.
Когда мы сегодня читаем этот текст из корпуса Библии, через две тысячи лет после его написания, он напоминает нам не только о том, что многие из наших фундаментальных духовных ценностей являются универсальными, но также, что они неизбывны. И до тех пор, пока фундаментальная основа человеческого естества, а именно, стремление к достижению счастья и желание победить страдание, останется неизменной, эти базовые ценности также будут по-прежнему актуальны и важны для нас — и как индивидуумов, и как общества в целом.
Я хотел бы завершить свои заметки, назвав имя моего друга Томаса Мертона, католического монаха-цистерцианца, открывшего мне глаза на огромные богатства христианской традиции. Именно ему я обязан тем, что смог впервые по-настоящему понять значение христианского вероучения. После нашей первой встречи в начале 1960-х годов я принял решение посвятить значительную часть своего времени и усилий тому, чтобы содействовать более глубокому взаимопониманию между последователями основных религий мира. И именно этой благородной цели я посвящаю все, написанное здесь.
Дякую!
Спасибо!