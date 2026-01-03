Учебное пособие «Открытие в изучении Библии» было разработано BEE International как часть обучающей программы по подготовке женщин к служению в рамках поместной церкви. При изучении этого курса женщины усвоят и получат основные практические навыки. Курс главным образом опирается на изучение и использование индуктивного метода изучения Библии и включает применение полученных знаний в управлении малых групп, а также подготовку квалифицированного проповедника и разработку проповедей.

Руководство малой группой. Первая часть курса направлена на обучение основам руководства. Это достигается через моделирование, преподавание и практику. Несколько уроков связаны с моделированием того, что представляет собой малая группа. Для этой цели мы рекомендуем использовать руководство Мирны Александер «Вот Бог Твой». Благодаря ему женщины могут понять, что же представляет собой малая группа, а изучившие его уже подготовлены к руководству.

При подготовке собрания группы от каждой участницы требуется, чтобы она ответила на вопросы, указанные в соответствующем разделе книги «Вот Бог Твой». Тогда собрание не выльется просто в ответы на вопросы. Скорее, руководитель использует вопросы, возникающие при чтении, как основу для стимулирования группового обсуждения.

После нескольких вариантов моделирования управлением женщины готовы начать изучение движущих сил малой группы более формально. Первый урок связан с вопросами: что представляет собой малая группа? каковы практические соображения относительно планирования и организации малой группы? каковы основные элементы , или «строительные блоки», собрания малой группы? какова роль наставника группы? в чем секрет ведения обсуждений в группе? как подготовить интересные вопросы для обсуждения? Как справиться с определенными проблемами? Даже когда женщины начинают обучаться навыкам, они продолжают учиться управлять малой группой на практике. Группа продолжает изучать руководство «Вот Бог твой», отводя этому меньше времени, при этом делается акцент на ведении в начале собраний 5-10-минутных обсуждений, основанных на изученном материале. После этого баланс собрания сместится в сторону более формального ведения занятий.

Серия «Христианская семья». Вводный метод изучения Библии с упором на изучение, работу с малой группой и преподавание

Открытие в изучении Библии

Серия «Христианская семья». Вводный метод изучения Библии с упором на изучение, работу с малой группой и преподавание

М.: «Духовное возрождение», 1998. - 303 с.

ISBN 5-87727-004-4

Открытие в изучении Библии - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Урок 1: Движущие силы малой группы

Урок 2: Введение и общие представления о методе

Урок 3: Обзор

Урок 4: Толкование

Урок 5: Применение

Урок 6: Разработка плана по изучению Библии и проверка навыков работы с малой группой

Урок 7: Как стать хорошим учителем

Урок 8: Разработеа плана занятия и проповеди

Урок 9: Обучение практике и оценке выступления

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Урок 1-8: Домашняя работа