Часто мы отвергаем Бога не за то, какой Он есть, а за то, каким нам Его представили. Майкл Отс помогает читателю избавиться от ложных стереотипов.

Книга представляет собой удобный справочник по самым трудным местам христианского мировоззрения. Почему Бог допускает зло? Зачем нужна Церковь? Справедливо ли деление на «своих» и «чужих»? Четкие ответы, живые примеры и глубокое уважение к сомнениям читателя делают эту работу одной из лучших в жанре современной апологетики.

Майкл Отс – Бог. Какой Он? - Ответы на 10 самых распространенных обвинений

Киев: «Книгоноша», 2015. – 138 с.

ISBN 978-617-724805-6

Майкл Отс – Бог. Какой Он? – Содержание

Слово признательности

Вступление