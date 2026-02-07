Отс - Бог. Какой Он?
Часто мы отвергаем Бога не за то, какой Он есть, а за то, каким нам Его представили. Майкл Отс помогает читателю избавиться от ложных стереотипов.
Книга представляет собой удобный справочник по самым трудным местам христианского мировоззрения. Почему Бог допускает зло? Зачем нужна Церковь? Справедливо ли деление на «своих» и «чужих»? Четкие ответы, живые примеры и глубокое уважение к сомнениям читателя делают эту работу одной из лучших в жанре современной апологетики.
Майкл Отс – Бог. Какой Он? - Ответы на 10 самых распространенных обвинений
Киев: «Книгоноша», 2015. – 138 с.
ISBN 978-617-724805-6
Майкл Отс – Бог. Какой Он? – Содержание
Слово признательности
Вступление
Глава 1. Далекий, безразличный и молчаливый. Бог, который не хочет стать ближе?
Глава 2. Устаревший, недостижимый, старомодный. Бог, который все еще нужен ?
Глава 3. Изнасилование, жестокое обращение с детьми, СПИД. Бог, который допускает страдания?
Глава 4. Углеродный след, глобальное потепление и изменение климата. Бог, который не заботится о Своем творении ?
Глава 5. Крестовые походы, инквизиция и начиненные взрывчаткой автомобили. Бог, который позволяет совершать насилие и жестокость во имя Свое?
Глава 6. Лицемерный, разделяющий и осуждающий. Какого Бога представляет церковь?
Глава 7. Мелочный, нетерпимый и недоступный. Бог, который допускает только один путь?
Глава 8. Подавляющий, ограничивающий и сдерживающий. Бог, который имеет право ограничивать мою сексуальную свободу?
Глава 9. Осуждающий, несправедливый и деспотичный. Бог, который отсылает искренних людей в ад?
Глава 10. Злой, садомазохистский и отталкивающий. Какой Бог послал бы Своего Сына на смерть?
Глава 11. Любящий, вызывающий благоговение и удивительно милостивый. Кто откажется от столь доброго Бога?
Глава 12. Но вернемся к вам
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