Падберг – Этика - Между самовыражением личности и Богоориентацией

Вопросы этики пользуются спросом. В последнее время было организовано столько „этических конференций“, что пресса заговорила об „этическом буме“. Прямо-таки штурмом этика овладевает наиболее жгучими проблемами нашего времени. Соответственно появились и новые этические направления, начиная от „этики мира“ и до „биоэтики“ и „медицинской этики“. И даже в политике ставится ударение на так называемой моральной ответственности. Посредством этого трезвая реальность интересов и легальных эгоизмов заменились большей частью моральным проклятием с одной стороны и моральной поддержкой с другой стороны.

Подобная реабилитация этики, возможно, и удивляет, но легко объясняется современными общественными затруднениями. И все же, к концу второго тысячелетия становится все более очевидным, что идея прогресса своего обещания организации жизни вне страха, к всеобщему неудовольствию, не сдержала. Так как сообщения современных средств коммуникации о катастрофах различного порядка наводят повсеместно страх, то зародился и распространился „экуменизм ужаса“. Настрой этот уславливается еще гнетущими, требующими разрешения проблемами современности, начиная от „мира во всем мире“ и до возможностей генной биологии. Такой узел затруднений заставляет все больше людей искать новую мораль, новый образ мышления, потому что традиционные образцы поведения оказались неспособными к разрешению проблем.

Это осмысление вещей поразило вдруг двойным открытием. Во-первых, что этическая ориентировка оказывается необходимой. Во-вторых, что эта этическая ориентировка недостаточно зрела. Если обратить внимание на полосу современных проблем, к примеру, заболевание СПИДом, то такая оценка оправдывается. Если до недавнего времени люди были озабочены угрозой безработицы или атомными катастрофами, то на сегодняшний день их захватывает страх заражения СПИДом. По предварительным данным этой болезнью заражены 120000 граждан Германии, из которых 80 процентов не знают о своей инфекции.

Как же реагируют различные современные школы этики (о которых мы позже несколько подробней будем говорить) на этот вызов?

Этика долга требует соблюдения существующих законов. Поэтому она предлагает соблюдение Федерального закона об эпидемиях и принудительного помещения в изолятор.

Лутц Е. фон Падберг – Этика - Между самовыражением личности и Богоориентацией

Гуммерсбах: Миссия Фриденсботэ (Вестник Мира), 1995. – 65 с.

Лутц Е. фон Падберг – Этика – Содержание

Предисловие

Положение этики в конце 20-го столетия

I. Проблема принятия решений

II. Современное состояние этической дискуссии А. Этические модели 1. Этика долга 2. Этика утилитаризма 3. Этика самовыражения 4. Этика релятивизма Б. Области этических проблем современности 1. Беззащитность нерожденной жизни 2. Естествознание и этика 3. Средства массовой информации и этика 4. Этическая недостаточность церковного плюрализма В. Этический плюрализм и его последствия



Необходимость этики, основанной на Библии

I. Значение фундаментальных положений для обоснования этики

II. Библейская этика А. Основы библейской этики 1. Мерило 2. Источник 3. Форма Б. Право на всеобщее применение библейской этики 1. Десять заповедей как вечный фундамент 2. Общее познание Божьих заповедей В. Ведущие направления библейской этики 1. Предпосылки библейской этики 2. Ступени библейской этики 3. Сущность библейской этики

III. Необходимость библейской этики А. Значимость заповедей Б. Связь с Богом В. Свобода делать добро



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