«Облако свидетелей» Марии Сергеевны Пак — это уникальное для постсоветского пространства издание, представляющее собой антологию биографических очерков о выдающихся христианских миссионерах, проповедниках и реформаторах. Книга служит своего рода духовной эстафетой, где автор через судьбы людей разных эпох и деноминаций раскрывает многогранность Божьего призвания. Мария Пак делает акцент не только на внешних достижениях своих героев, но и на их внутреннем мире: борьбе с сомнениями, личных жертвах и той глубокой преданности Христу, которая позволяла им менять ход истории.

На страницах книги оживают образы как всемирно известных деятелей, так и менее заметных, но не менее значимых служителей, чей вклад в распространение веры часто оставался недооцененным. Автор мастерски сплетает исторический контекст с личным свидетельством, показывая, что каждый из этих людей был частью единого «облака свидетелей», вдохновляющего последующие поколения на верность Богу. Это издание призвано не только просветить читателя в вопросах истории церкви, но и пробудить в нем готовность к собственному служению, напоминая, что Бог и сегодня ищет тех, кто готов стать Его голосом в современном мире.

Мария Сергеевна Пак – Облако свидетелей

Санкт-Петербург: Издательство «Осипова», 2011. – 108 с.

Оглавление

Предисловие

1. Свидетель в Священном Писании

1.1. Кто выступает в качестве свидетеля в Священном Писании? - 1.2. Что выступает в качества свидетеля в Священном Писании? - 1.3. Сколько свидетелей? - 1.4. Какой свидетель? - 1.5. От кого (чьи) свидетели? - 1.6. Свидетель чего? - 1.7. Если нет свидетеля?

2. Свидетельства в Священном Писании

2.1. Для чего свидетельство? - 2.2. Кто свидетельствует? - 2.3. О ком свидетельствует? - 2.4. Что (о чем) свидетельствует? - 2.5. Чье свидетельство? - 2.6. Чем свидетельствовать? - 2.7. Какое бывает свидетельство?

3. Свидетельства из жизни людей разных времен и эпох

3.1. Христос есть обещанный Мессия - 3.2. На этом месте дивные чудеса - 3.3. Пронзивший копьем ребра Иисуса Христа - 3.4. «Где же твой Бог?» - 3.5. Он носил Его в своем сердце - 3.6. Сила Божья хранила их - 3.7. Именем Господним - 3.8. Руководимая Духом Святым - 3.9. Воздвижение Животворящего Креста - 3.10. Сила чудотворения, дарованная от Господа - 3.11. Защита всему христианскому миру - 3.12. «Над вами уже решен суд Божий» - 3.13. Многоцелебные и чудотворные мощи - 3.14. Рано полюбил молитву и Слово Божие 30 - 3.15. « Не признак ли это гнева Господня?» - 3.16. Дар прозорливости и чудотворения - 3.17. Человек - храм Божий - 3.18. Только молитвенный вопль - 3.19. Вера является не слепой, а ясновидящей - 3.20. Проповедник без рук и ног - 3.21. Восставший из мертвых - 3.22. Покаяние и вера - 3.23. Все возможно для Бога и святых Его! - 3.24. Мироточение глав возобновилось

4. Свидетели в наше время

4.1. Кошмар чеченского плена - 4.2. Величие и мудрость Его учения - 4.3. Свидетельство Джони - 4.4. Проклятие, пришедшее по наследству - 4.5. Бог всё-таки меня нашёл - 4.6. Освобождение - 4.7. Вор в законе

5. Новые христианские свидетельства

5.1. Господь воскресил меня из мертвых - 5.2. Вера, подаренная свыше - 5.3. Источник вдохновения - 5.4. В поисках смысла - 5.5. Бог хочет спасти всех - 5.6. Не быть блудными детьми - 5.7. Дух дышит, где хочет - мой путь к Живому Богу - 5.8. Близкие, родные, любимые - 5.9. Христиане продолжают свидетельствовать

Заключение

Литература и другие источники использованной информации

