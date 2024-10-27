Паттанаик Девдатт - Индийская «Книга мертвых» - Исследование мрачного ада, лучезарного рая и путей в страны богов и умерших

В сезон индийских муссонов — между десятидневным праздником Ганеши (Ганеша утсава), божества с головой слона, которое устраняет различные препятствия, и девятидневным праздником Богини-Матери Дурги (наваратри) — индуисты соблюдают питри-пакшу, то есть в течение двух недель («пакша» на санскрите означает двухнедельный период лунного цикла) воздают почести своим предкам (питарам). Это темная половина лунного месяца, в темной половине года. С ней наступает время кормить мертвых. По всей Индии мужчины, исповедующие индуизм, встают возле водоемов лицом на юг и кладут рисовые шарики (пинда), смешанные с семенами черного кунжута, на большие листья банана.

Они поливают эти пинды водой особым способом, известным как «тарпана», через большой палец правой руки, вытянутой подальше от туловища. Потом рис скармливают ворунам. Все владельцы магазинов знают, что в этот период торговля будет очень вялой. Действительно, многие индуистские семьи в это время избегают покупать не только машины или дома, но даже и новую одежду. Не заключаются никакие контракты. Не празднуются свадьбы. Подобная осторожность и нежелание что-либо делать интересны тем, что раскрывают двойственное отношение индуистов к мертвым. С одной стороны предков почитают — их нужно кормить. А с другой, все, что связано со смертью, считается нечистым и не предвещающим ничего хорошего.

Конечно, не все индуисты соблюдают эти обычаи и ритуалы. Индуизм разнообразен, динамичен и сложен. Но доминирующее в нем понимание смерти пришло к нам из Прета-кальпы в «Гарудапуране», которая была написана тысячу лет назад и которую до сих пор читают во время погребальных церемоний. Ритуал шраддхи, включающий в себя подношение пинды предкам, восходит к «Грихья-сутрам»*, которым более двух с половиной тысяч лет, что указывает на примечательную преемственность данной традиции. Слово «питар», обозначающее предков, появляется в «Ригведе», старейшем священном писании тексте в индуизме.

Паттанаик Девдатт - Индийская «Книга мертвых» - Исследование мрачного ада, лучезарного рая и путей в страны богов и умерших

пер. с англ. Д. Строганова ; науч. ред. Е. Костина

Москва : МИФ, 2024, 256 с. : с ил.

Серия "Мифы от и до"

ISBN 978-5-00214-943-8

Паттанаик Девдатт - Индийская «Книга мертвых» - Исследование мрачного ада, лучезарного рая и путей в страны богов и умерших - Оглавление

Предисловие научного редактора

Предисловие автора

Глава 1 Путешествие умершего

Глава 2 Ритуалы, совершаемые для умершего

Глава 3 Памятники умершим

Глава 4 Женщины умерших

Глава 5 Те, кто заботился об умерших

Глава 6 Страх перед мертвыми

Глава 7 История представлений о смерти

Глава 8 Боги смерти

Глава 9 Перехитрить смерть

Глава 10 Лицом к лицу со смертью

Глава 11 Как покончить со смертью

Заключение

Словарь

Библиография

Об авторе

Благодарности