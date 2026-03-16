Мы все не понаслышке знаем, что такое безудержный гнев. Мы сами поддавались этому чувству. Нам доставалось от гнева других людей. Мы видели и слышали, как наши ближние злятся друг на друга. В некоторой степени вы каждый день, так или иначе, сталкиваетесь с гневом, вышедшим из-под контроля - или гневаетесь сами, или видите, как злится кто-то другой.

Часто гнев проявляется в мягкой форме - огорчения, жалобы, раздражения. Часто он замаскирован под осуждение или пассивную агрессию. Часто его подавляют - не осознают в полной мере, заглаживают любезностями, заглушают развлечениями, делами или психотропными веществами. Очень часто гнев проявляется бурно - как горечь, враждебность или насилие.



Неудивительно, что в перечне типичных грехов, перечисленных апостолом Павлом, половина принадлежит к семейству гнева (Гал. 5:19-2 1 ). И все же правильный гнев - это великое благо. Он говорит: «Так нельзя», и выступает в защиту невинных и беззащитных. Он говорит: «Так нельзя», и придает нам сил для борьбы с настоящими проблемами. Бог, благой и творящий благо, проявляет благой гнев во благо. Праведным и разгневанным бывает Христос - ради милосердия и мира. Он готов и способен прощать нас за гнев, вышедший из-под контроля. Он готов и способен научить нас гневаться правильно. Но отличить плохой гнев от хорошего трудно, не правда ли? Еще сложнее изменить свое поведение, когда гнев выходит из-под контроля. Почему такие распространенные проблемы так сложно решить?

Дэвид Паулисон - Праведный гнев

Одесса: Тюльпан; 2019. - 272 стр.

ISBN 978-966-2110-34-0

Дэвид Паулисон - Праведный гнев - Содержание