Администрация сайта и клуба Эсхатос от всего сердца благодарит отца Иннокентия Павлова за прекрасный подарок - предоставление для печати на сайте второго, исправленного автором, издания этой замечательной книги.

Благослови, Господи, отца Иннокентия, доброго здоровья и долгих лет жизни!

Иннокентий Павлов - Новый Завет - Избранные тексты - Книга для чтения и систематического изучения Издательство: Высшая школа, 2006 г. Серия: Библиотека студента-словесника ISBN 5-06-005480-2 Издание второе, исправленное автором, электронный файл автора для Эсхатос, октябрь, 2013.

Составление, вводные статьи,

перевод с греческого, примечания и глоссарий

Иннокентия Павлова

Иннокентий Павлов - Новый Завет - Избранные тексты - Книга для чтения и систематического изучения

От переводчика и составителя

Принятые сокращения

Общие представления о Новом Завете

Синоптическая традиция

Деяния Апостолов

Корпус Павла

Корпус Иоанна

Эсхатология Нового Завета

Кризис новозаветной церкви

Глоссарий

Иннокентий Павлов - Новый Завет - Избранные тексты - Книга для чтения и систематического изучения - От переводчика и составителя

Впервые на русском языке новозаветные тексты представлены в форме хрестоматии, т.е. учебного пособия, где исходный материал подаётся систематически, причём не во всём своём объёме, а именно теми пассажами, к которым в первую очередь следует обратиться тому, кто желает познакомиться с Новым Заветом, будь то, как со Священным Писанием церкви Христа, будь то, как с собранием первоисточников одной из мировых религий, оказавшей заметное воздействие на духовное и культурное развитие европейской цивилизации, в том числе и в нашем Отечестве.

Конечно, знакомство с настоящей хрестоматией ни в коем случае не исключает, а, наоборот, предполагает знакомство читателя с Новым Заветом, да и остальной Библией в более полном объёме. Однако опыт преподавания новозаветных дисциплин в различных богословских и общегуманитарных учебных заведениях Москвы привел составителя настоящей хрестоматии к идее представить в ней те тексты, которые прежде всего важны для изучения идейной основы христианства и к которым обычно обращаются составители современных курсов по богословию Нового Завета. Понятно, что такой подход предполагает систематическое представление материала, что, безусловно, способствует лучшему его усвоению, чем при бессистемном чтении или чтении подряд одной новозаветной книги за другой.

Также очевидно, что изучение Нового Завета, равно как любого другого корпуса религиозных или исторических памятников, предполагает сначала знакомство с необходимым вводным материалом, дающим предствление о его основных идеях, формировании, текстуальной традиции, литературных жанрах и поэтике. Этому в настоящей хрестоматии посвящены как общие вводные статьи в её начале, так статьи вводящие читателя в тематику каждого её раздела. Эти статьи расчитаны на читателя лишь приступающего к изучению Нового Завета. В случае желания углубиться в рассматриваемые темы, в каждой вводной статье его вниманию представлена библиография современных работ на русском языке, призванных дать более глубокое знание предмета, а также указывающих важнейшие исследования последних десятилетий общего и частного характера на иностранных языках.

Чтение Нового Завета, равно как и других памятников древности на языке оригинала, является уделом специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку. При этом им всё равно приходится заниматься интерпретацией своих источников, что предполагает умение правильно переводить их на современные языки. Что же касается основной массы изучающих с той или иной целью Новый Завет, включая и студентов-богословов, то им знакомиться приходится в первую очередь по переводам.

В настоящее время имеется несколько полных русских переводов Нового Завета, выполненных в XIX и XX веках. Наиболее качественными из них могут быть названы Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, перевод с греческого подлинника под редакцией епископа Кассиана (Безобразова) (М.: Российское Библейское Общество, 2001) и Радостная Весть, Новый Завет в переводе с древнегреческого (издание второе, исправленное и дополненное с параллельными местами, историко-филологическими примечаниями и приложением. (М.: Российское Библейское Общество, 2003).

Первый перевод, осуществлённый в 50-е – 60-е гг. прошедшего века трудами ректора Православного богословского института в Париже епископа Кассиана (Безобразова) (1892-1965) и группы клириков и мирян из русского зарубежья, входивших в редакционный комитет, собранный Британским и Иностранным Библейским Обществом, является весьма аккуратной передачей оригинала, местами воспроизводя его буквально. В литературном отношении он во многом следует традиции прежних переводов принятых в Православной Российской Церкви – церковнославянского (первоначально выполненного в 863-885 гг. славянскими первоучителями Константином (Кириллом) и Мефодием, а ныне издаваемого в редакции 1756 г.) и русского Синодального, названного так в связи с тем, что он был предпринят в 1858-1862 гг. по благословению и под наблюдением Святейшего Правительствующего Синода.

Второй перевод был предпринят в 80-е – 90-е гг. прошедшего века Валентиной Николаевной Кузнецовой, а затем предложен к изданию редакционным комитетом Российского Библейского Общества. Его задача, следуя современной теории библейского перевода, состоит уже в том, чтобы сделать Священное Писание максимально доступным пониманию современного читателя, по большей части неподготовленного. Поэтому многие специфические библейские термины и идиомы находят в нём смысловые эквиваленты, а его литературная стилистика приближена к современной речи. Следует отметить, что это позволяет гораздо глубже проникнуть в суть священных текстов даже тем, кто ранее читал и слушал их по-церковнославянски и по-русски, при этом далеко не всегда достаточно ясно понимая их смысл.

В настоящем издании даётся систематическая подборка пассажей из Нового Завета, представляющая все его литературные слои и призванная познакомить читателя, прежде всего, с его идеями и имеющими в нём источник религиозными представлениями. Для этого использован новый перевод, осуществлявшийся в 1998-2004 гг., который от предыдущих отличается тем, что он стремится следовать принципу литературности, что предполагает передачу средствами языка-рецепиента не только смысла, но и литературного стиля оригинала. Но в любом случае, древний текст, созданный в идейном и культурном контексте, отличном от современного, не может быть понят без примечаний справочного характера, а также специального словаря (глоссария), содержащего сведения о встречающихся в нём терминах и реалиях. Так что, читая представленные в настоящем издании тексты, необходимые для его понимания сведения можно получить как в подстрочных примечаниях, так и в глоссарии, находящемся в конце книги.

Кроме того, стоит обращаться к имеющимся на русском языке библейским справочникам, из которых наиболее качествеными представляются: богато иллюстрированная Библейская энциклопедия Брокгауза, редакторы Фриц Ринекер и Герхард Майер (пер. с нем., Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlung, 1999), включающая более 6 тыс. статей к книгам, понятиям, персоналиям и реалиям Библии и Библейский атлас Тима Даули (пер с англ., М.: Российское Библейское Общество, 2003), содержащий все необходимые географические карты и включающий ряд интересных иллюстраций.

Другая рекомендоованная литература указана в соответствующих разделах настоящей книги.

Иннокентий Павлов

Москва,

Рождество Христово

2004/2005 г.

2013-11-02