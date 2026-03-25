Пайпер - Верные Богу - Том 2 - Плод страданий в жизни

Пайпер - Верные Богу - Том 2 - Плод страданий в жизни
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History
Series Верные Богу (5 books)

Джон Пайпер - Верные Богу - Том 2 - Плод страданий в жизни Джона Буньяна, Уильяма Купера и Дэвида Брейнерда

Издательство «Grace Publishing» West Sacramento, 2007 г., 237 с.

ISBN-13: 978-1-933508-17-7

ISBN-10: 1-933508-17-5

Джон Пайпер - Верные Богу - Том 2 - Плод страданий в жизни Джона Буньяна, Уильяма Купера и Дэвида Брейнерда - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

  • Страдание Божьих детей - замысел Бога?

  • Протестующие голоса.

  • «Но Бог задумал это на добро»

  • Что поют страдающие «лебеди»

  • Утешение Буньяна для тех, кто страждет

  • «Божий крюку них в носу»

  • Мудрый дар Отца

  • Баптист, англиканин, конгрегационалист - все оправданы через веру

  • «И тогда цепи упали с моих ног»

  • «Думаю, я бы умер с благодарностью и радостью»

  • «Этот путь спасения только через праведность Христа»

  • Там, где зреет плод страданий

ГЛАВА 1 ЖИТЬ ДЛЯ БОГА, КОТОРЫЙ НЕВИДИМ

  • «Будь благословенна, тюрьма, за то, что ты была в моей жизни!»

  • Страдания: естественное необходимое переживание

  • Времена секвой

  • Изгнание двух тысяч пасторов.

  • Страдания и страхи молодого Буньяна

  • Жена принесла драгоценные книги

  • «Твоя праведность на небесах»

  • Рождение проповедника

  • Элизабет Буньян

  • Разлученный с «моей бедной слепой дочерью»

  • Труд в Бедфорде, а не в Лондоне

  • Пилигрим умирает вдалеке от дома

  • Послания страждущей церкви

  • Страдания Буньяна утвердили его в призвании писателя, и особенно писателя для гонимой церкви

  • Страдания Буньяна сделали его любовь к пастве более глубокой и придали его пасторскому труду благоухание вечности

  • Страдания Буньяна открыли ему истину о том, что жизнь христианина трудна и что следовать за Иисусом - значит идти навстречу ветру

  • Страдания Буньяна укрепили в нём уверенность в том, что Бог властен над всеми несчастьями Своего народа и что Он благополучно приведёт его домой

  • Бог определяет, кто будет страдать

  • «В Твоей руке дни мои»

  • Страдающие святые не дают земле стать зловонной

  • «Какой смертью он прославит Бога»

  • Страдания - это скорее милость, чем пытка

  • «Нет плода, потому что там нет зимы»

  • «Если хочешь бежать - беги»

  • Страдания укрепили веру Буньяна в то, что Библия - это Слово Божье и что стремление к пониманию Писания помогает человеку выстоять

  • Тюрьма открыла значение Слова Божьего.

  • «У меня за пазухой ключ»

  • «Колите его где угодно вся его кровь «пропитана» Библией»

ГЛАВА 2 ТУЧИ ТЕ, ЧТО ТАК СТРАШНЫ ДЛЯ ВАС... ДОЖДЬ МИЛОСТЕЙ ПРОЛЬЮТ

  • Любовь к поэзии.

  • Человек, написавший стихотворение, текст которого мы повесили над камином

  • Внешне ничем не примечательная жизнь

  • «Я мучился и днем, и ночью»

  • Смена обстановки не исцеляет

  • Теодора

  • Как «на эшафот»

  • Благословение тебе, лечебница для душевнобольных, за жизнь

  • Милосердие моряка-работорговца

  • Олнейские гимны в качестве лечения

  • Окружающий мир стал абсолютно пустым

  • «Облачённую в прозу истину им не понять»

  • Размышления о своей депрессии

  • Не всё так мрачно

  • Отверженный?

  • Корни уныния

  • Обманут напрасными надеждами на будущее, хотя был ещё дитём

  • Может ли отец сказать: «Иди туда, где лежат зыбучие пески»?

  • Не верьте тому, что подпитывает отчаяние

  • Горячо любите своих детей.

  • Не теряйте надежды, если её теряет кто-то другой. Польза самозабвения

  • Бегство: путь к самоубийству

  • Безнадёжность, дающая надежд.

  • Никогда не прекращайте возвещать Евангелие тем, которые не слышат

ГЛАВА 3 «О, ДАЙ МНЕ НИКОГДА НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ ЗРЯ НА МОЁΜ ПУТИ К НЕБЕСНОЙ ОТЧИЗНЕ!»

  • Слабая физиологическая наследственность - не помеха великим целям

  • Религия, не дающая благодати душе

  • «Я оказался в абсолютно новом мире»

  • У Уителси «не больше благодати, чем у стула»

  • Плод девяти неверных слов

  • Потерять хорошее и обрести лучшее

  • И наконец Бог начал действовать с удивительной силой

  • Одна короткая жизнь

  • Брейнерд боролся с практически непрекращающейся болезнью

  • Брейнерд боролся с постоянной депрессией

  • Брейнерд боролся с одиночеством

  • Брейнерд боролся с невероятными трудностями и лишениями

  • Брейнерд боролся с неспособностью видеть красоту природы

  • Брейнерд старался любить индейцев

  • Брейнерд старался остаться верным своему призванию

  • Стремление хорошо завершить своё дело

  • Своего рода «приятная боль»

  • «В молитве ... невыразимое утешение для моей души»

  • День рождения без праздничного пирога и еды.

  • «Много занимался, пока силы не оставили меня»

  • Письменные размышления на «духовную тему ... такое чудесное занятие»

  • «Постоянное созерцание великого»

  • Плод страданий Брейнерда

  • Камешек в океане истории

  • Плод неудач.

  • Кто может определить ценность поклоняющейся души?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Христианская жизнь - это «Гора Затруднение» Приди, о израненный Уильям Купер, и научи нас петь

  • Одно стремление: спасение грешников во имя славы Божьей

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ БИБЛИИ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

