Перлмуттер, Лоберга – Еда и мозг
Если бы вы могли спросить своих бабушек и прабабушек, от чего умирали люди во времена их молодости, то, скорее всего, они сказали бы, «от старости». Или рассказали о тех, кто заразился туберкулезом, холерой или дизентерией и скоропостижно умер. Сегодня же чаще всего причиной смерти пожилых людей становятся хронические дегенеративные заболевания. Они медленно развиваются, их симптомы накапливаются и приводят к серьезным осложнениям. Именно поэтому восьмидесяти- и девяностолетние люди обычно умирают не от одной конкретной болезни.
Человеческое тело с течением жизни изнашивается, как старое здание, которому уже не поможет ремонт. Организм ослабевает, это состояние медленно и мучительно прогрессирует, пока тело окончательно не разрушится.
Медицинский кошмар современного мира — болезни мозга. Если и существует страх, превосходящий все другие, так это пасть в старости жертвой болезни Альцгеймера или другой формы деменции, которая лишает способности думать, рассуждать и помнить. И этот страх поражает не только пожилых людей.
О дегенеративных расстройствах мозга, включая болезнь Альцгеймера, существует множество мифов, например, что если у вас есть генетическая предрасположенность к ним, то в глубокой старости вас непременно ждет деменция. Но судьба вашего мозга зависит не только от генов. А если вы страдаете хронической головной болью, депрессией, эпилепсией или склонностью к резким колебаниям настроения, то ДНК к этому вообще не причастна. В этом виновата пища, которую вы употребляете. И в первую очередь зерно.
Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. – 240 с.
ISBN 978-5-00057-208-5
Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью - Содержание
Предисловие
Введение
Тест на факторы риска
Вперед, в лабораторию!
ЧАСТЬ I. ВСЯ ПРАВДА О ЗЕРНЕ
ГЛАВА 1. Краеугольный камень болезней головного мозга: чего вы не знаете о воспалении?
- Болезнь Альцгеймера — диабет 3-го типа?
- Молчаливый мозг под угрозой
- Воспаление захватывает мозг
- Жестокая ирония: статины
- От здоровья мозга к здоровью человека
ГЛАВА 2. Липкий белок: роль глютена в воспалении мозга
- Глютеновый клей
- Целиакия. История изучения
- Более общая картина
- Избыток глютена в современной пище
- Признаки чувствительности к глютену
- Глютеновая полиция
ГЛАВА 3. Страсть к углеводам и страх перед жирами: правда о реальных врагах и любимых продуктах вашего мозга
- Гены жира и наука о жире
- Немного истории
- Углеводы, диабет и болезни головного мозга
- Знакомьтесь, это жир — лучший друг вашего мозга
- Аргументы в пользу холестерина
- Статиновая эпидемия и ее связь с дисфункцией мозга
- Как углеводы повышают уровень холестерина
- Сексуальное желание: это все в вашей голове
ГЛАВА 4. Неплодотворный союз, или мозг в сахаре
- Сахар и углеводы
- Диабет предвещает смерть
- Одна бешеная корова и множество ключей к неврологическим нарушениям
- Размер вашего мозга зависит от массы тела
- Сила потери веса
ГЛАВА 5. Дар нейрогенеза и мастер переключений: как изменить генетическую судьбу
- История нейрогенеза
- Так тренируется ваш новый мозг
- Ограничение калорий
- Зарядка для мозга, антиоксиданты внутри нас
ГЛАВА 6. Утечка мозга: как глютен лишает душевного равновесия
- Роль глютена в поведенческих и двигательных расстройствах
- Можно ли использовать безглютеновую диету для лечения аутизма?
- Безнадежное положение
- Психическая стабильность с помощью диеты
- Способ лечения головной боли
ЧАСТЬ II. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВА 7. Привычки питания для здоровья вашего мозга. Знакомьтесь: голодание, жиры и незаменимые добавки
- В голодании сила
- Что общего между голоданием и кетогенной диетой
- 7 добавок, стимулирующих работу мозга
ГЛАВА 8. Стимуляция генов как способ улучшения работы мозга
- Волшебная сила движения
- Наши козыри — быстрота и ловкость
- Важность формирования новых сетей
- Получать пользу несложно
- Сделайте свой выбор
ГЛАВА 9. Спокойной ночи, мозг: контролируйте уровень лептина, чтобы навести порядок в гормональном королевстве
- Научные основы сновидений
- Чем толще вы, тем меньше мозг
- Обратная сторона медали: грелин
ЧАСТЬ III. ПРОЩАЙ, ЗЕРНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ГЛАВА 10. Новая жизнь: 4-недельный план действий
- Подготовка к первой неделе
- Первая неделя: сконцентрируйтесь на еде
- Вторая неделя: сконцентрируйтесь на упражнениях
- Третья неделя: сконцентрируйтесь на сне
- Четвертая неделя: упорядочьте все вышесказанное
- Найдите компромисс
ГЛАВА 11. Еда как путь к здоровью мозга: планы питания и рецепты
Шаблонное меню на неделю
Рецепты
Эпилог: гипноз правды
Указатель рецептов
Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью - Предисловие
Я не понаслышке знаком с проблемой чрезмерного употребления глютена и его непереносимости. Этот, казалось бы, абсолютно безобидный белок может вызвать целый спектр тяжелых заболеваний. На момент написания этого предисловия архив Национальной медицинской библиотеки США содержал 10 884 статьи, посвященные исследованиям влияния глютена на здоровье человека. Обнаружена связь более чем с 200 болезнями, среди которых такие, как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и даже бронхиальная астма.
Большинство из нас не понимают, что приближаются к пропасти, пока она не оказывается совсем рядом, и, как правило, не воспринимают серьезно информацию о вреде глютена, пищевых химических добавок и ГМО. Я надеюсь, что вы, читатель, являетесь исключением.
В наш век всеобщей химизации и фармакологии мы ежедневно получаем микроскопические порции ядов, которые не принося, казалось бы, сиюминутного вреда, тем не менее нарушают баланс в организме и постепенно разрушают его. Отсутствие чистой пищи, воды, воздуха является одной из основных причин возникновения дегенеративных заболеваний. Но и это еще не все. Наша пища содержит также огромное количество натуральных «врагов», о которых мы даже не подозреваем. Это лектины, особые белковые соединения; они содержатся в семенах растений и защищают их от бактерий и грибков, угнетая важнейшие процессы жизнедеятельности этих вредоносных микроорганизмов. На клетки нашего кишечника лектины также действуют отрицательно.
Наиболее распространенные из лектинов — глютен пшеницы, ржи и ячменя. Попадая в наш организм в составе продуктов, они оказывают разрушительное действие, часто непоправимое...
Основной едой наших предков, охотников-собирателей, были коренья, зелень, мелкие животные и насекомые. Зерна растений употреблялись в пищу только в случае крайнего голода, и сильный, тренированный организм первых людей легко справлялся с воздействием глютена. Чего нельзя сказать о нас.
С возникновением земледелия пищевые предпочтения постепенно менялись, и зерновые все чаще стали входить в повседневный рацион. Современные исследования доказывают, что человечество давно уже страдает от непереносимости глютена. И дело тут не в генетике, а в неприспособленности нашего организма к долговременному употреблению одного и того же вредного вещества.
Сегодня процесс «собирательства» происходит уже не в лесах и полях, а на полках супермаркетов. И чтобы выбрать правильные продукты и прожить долгую и активную жизнь, очень важно обладать знаниями.
В книге, которую вы держите в руках, известный невропатолог Дэвид Перлмуттер рассказывает о том, каким образом глютен разрушает мозг и тело. Он обращает внимание читателей на пагубное влияние на организм избытка углеводов в рационе и рекомендует изменить пищевые предпочтения.
Я знаю много людей, которым отказ от глютеносодержащих продуктов помог облегчить симптомы хронических недугов. Очень важны, казалось бы, незначительные уточнения автора, что в пищу нужно употреблять органически чистые овощи, яйца от кур «естественного выгула», молоко от коров, которых кормили травой и сеном, а не зерном!
Отсутствие на прилавках органических овощей в холодное время года мы можем заменить рисом, гречкой, кукурузой и другим зерном, не содержащим глютен. Компания «Гарнец» единственная в России производит смеси для выпечки хлеба без глютена, камеди и каких-либо других химических добавок. Кроме того, мы создали интернет-издание glutenlife.ru, где публикуем аналитические обзоры и новости, связанные с питанием, где мы можем обсудить проблемы, волнующие вас.
С уважением, Виктор Тимофеев, директор компании «Гарнец»
С этой книге можно вынести короткий вывод для себя: убрать или заменить сахар, пейте Омега-3, убавте потребление мучного, жирного( в частности фастфуд), еште натуральные овощи, фрукты, каши, приправы, хорошо спите, поститесь, занимайтесь физическими упражнениями и читайте состав продуктов.
Эта книга - взрыв мозга под наши представления о питании! Углеводы и сахар отравляют мозг и окладывают жир, все растительные почти масла крайне вредны из-за содержания Омега-6, а для здоровья мозга и сердца нужны ненасыщенные животные жиры!!!! Это то же, что и стал пропагандировать Шишонин в своей клинике.