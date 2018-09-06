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Перлмуттер, Лоберга – Еда и мозг

Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – ЕДА и МОЗГ что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Educational, Health
Если бы вы могли спросить своих бабушек и прабабушек, от чего умирали люди во времена их молодости, то, скорее всего, они сказали бы, «от старости». Или рассказали о тех, кто заразился туберкулезом, холерой или дизентерией и скоропостижно умер. Сегодня же чаще всего причиной смерти пожилых людей становятся хронические дегенеративные заболевания. Они медленно развиваются, их симптомы накапливаются и приводят к серьезным осложнениям. Именно поэтому восьмидесяти- и девяностолетние люди обычно умирают не от одной конкретной болезни.
Человеческое тело с течением жизни изнашивается, как старое здание, которому уже не поможет ремонт. Организм ослабевает, это состояние медленно и мучительно прогрессирует, пока тело окончательно не разрушится.
Медицинский кошмар современного мира — болезни мозга. Если и существует страх, превосходящий все другие, так это пасть в старости жертвой болезни Альцгеймера или другой формы деменции, которая лишает способности думать, рассуждать и помнить. И этот страх поражает не только пожилых людей.
О дегенеративных расстройствах мозга, включая болезнь Альцгеймера, существует множество мифов, например, что если у вас есть генетическая предрасположенность к ним, то в глубокой старости вас непременно ждет деменция. Но судьба вашего мозга зависит не только от генов. А если вы страдаете хронической головной болью, депрессией, эпилепсией или склонностью к резким колебаниям настроения, то ДНК к этому вообще не причастна. В этом виновата пища, которую вы употребляете. И в первую очередь зерно.

Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. – 240 с.
ISBN 978-5-00057-208-5

Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью - Содержание

Предисловие
Введение
Тест на факторы риска
Вперед, в лабораторию!
ЧАСТЬ I. ВСЯ ПРАВДА О ЗЕРНЕ
ГЛАВА 1. Краеугольный камень болезней головного мозга: чего вы не знаете о воспалении?
  • Болезнь Альцгеймера — диабет 3-го типа?
  • Молчаливый мозг под угрозой
  • Воспаление захватывает мозг
  • Жестокая ирония: статины
  • От здоровья мозга к здоровью человека
ГЛАВА 2. Липкий белок: роль глютена в воспалении мозга
  • Глютеновый клей
  • Целиакия. История изучения
  • Более общая картина
  • Избыток глютена в современной пище
  • Признаки чувствительности к глютену
  • Глютеновая полиция
ГЛАВА 3. Страсть к углеводам и страх перед жирами: правда о реальных врагах и любимых продуктах вашего мозга
  • Гены жира и наука о жире
  • Немного истории
  • Углеводы, диабет и болезни головного мозга
  • Знакомьтесь, это жир — лучший друг вашего мозга
  • Аргументы в пользу холестерина
  • Статиновая эпидемия и ее связь с дисфункцией мозга
  • Как углеводы повышают уровень холестерина
  • Сексуальное желание: это все в вашей голове
ГЛАВА 4. Неплодотворный союз, или мозг в сахаре
  • Сахар и углеводы
  • Диабет предвещает смерть
  • Одна бешеная корова и множество ключей к неврологическим нарушениям
  • Размер вашего мозга зависит от массы тела
  • Сила потери веса
ГЛАВА 5. Дар нейрогенеза и мастер переключений: как изменить генетическую судьбу
  • История нейрогенеза
  • Так тренируется ваш новый мозг
  • Ограничение калорий
  • Зарядка для мозга, антиоксиданты внутри нас
ГЛАВА 6. Утечка мозга: как глютен лишает душевного равновесия
  • Роль глютена в поведенческих и двигательных расстройствах
  • Можно ли использовать безглютеновую диету для лечения аутизма?
  • Безнадежное положение
  • Психическая стабильность с помощью диеты
  • Способ лечения головной боли
ЧАСТЬ II. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВА 7. Привычки питания для здоровья вашего мозга. Знакомьтесь: голодание, жиры и незаменимые добавки
  • В голодании сила
  • Что общего между голоданием и кетогенной диетой
  • 7 добавок, стимулирующих работу мозга
ГЛАВА 8. Стимуляция генов как способ улучшения работы мозга
  • Волшебная сила движения
  • Наши козыри — быстрота и ловкость
  • Важность формирования новых сетей
  • Получать пользу несложно
  • Сделайте свой выбор
ГЛАВА 9. Спокойной ночи, мозг: контролируйте уровень лептина, чтобы навести порядок в гормональном королевстве
  • Научные основы сновидений
  • Чем толще вы, тем меньше мозг
  • Обратная сторона медали: грелин
ЧАСТЬ III. ПРОЩАЙ, ЗЕРНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ГЛАВА 10. Новая жизнь: 4-недельный план действий
  • Подготовка к первой неделе
  • Первая неделя: сконцентрируйтесь на еде
  • Вторая неделя: сконцентрируйтесь на упражнениях
  • Третья неделя: сконцентрируйтесь на сне
  • Четвертая неделя: упорядочьте все вышесказанное
  • Найдите компромисс
ГЛАВА 11. Еда как путь к здоровью мозга: планы питания и рецепты
Шаблонное меню на неделю
Рецепты
Эпилог: гипноз правды
Указатель рецептов

Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью - Предисловие

Я не понаслышке знаком с проблемой чрезмерного употребления глютена и его непереносимости. Этот, казалось бы, абсолютно без­обидный белок может вызвать целый спектр тяжелых заболеваний. На момент написания этого предисловия архив Национальной медицинской биб­лиотеки США содержал 10 884 статьи, посвященные исследованиям влияния глютена на здоровье человека. Обнаружена связь более чем с 200 болезнями, среди которых такие, как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и даже бронхиальная астма.
Большинство из нас не понимают, что приближаются к пропасти, пока она не оказывается совсем рядом, и, как правило, не воспринимают серьезно информацию о вреде глютена, пищевых химических добавок и ГМО. Я надеюсь, что вы, читатель, являетесь исключением.
В наш век всеобщей химизации и фармакологии мы ежедневно получаем микроскопические порции ядов, которые не принося, казалось бы, сиюминутного вреда, тем не менее нарушают баланс в организме и постепенно разрушают его. Отсутствие чистой пищи, воды, воздуха является одной из основных причин возникновения дегенеративных заболеваний. Но и это еще не все. Наша пища содержит также огромное количество натуральных «врагов», о которых мы даже не подозреваем. Это лектины, особые белковые соединения; они содержатся в семенах растений и защищают их от бактерий и грибков, угнетая важнейшие процессы жизнедеятельности этих вредоносных микроорганизмов. На клетки нашего кишечника лектины также действуют отрицательно.
Наиболее распространенные из лектинов — глютен пшеницы, ржи и ячменя. Попадая в наш организм в составе продуктов, они оказывают разрушительное действие, часто непоправимое...
Основной едой наших предков, охотников-собирателей, были коренья, зелень, мелкие животные и насекомые. Зерна растений употреблялись в пищу только в случае крайнего голода, и сильный, тренированный организм первых людей легко справлялся с воздействием глютена. Чего нельзя сказать о нас.
С возникновением земледелия пищевые предпочтения постепенно менялись, и зерновые все чаще стали входить в повседневный рацион. Современные исследования доказывают, что человечество давно уже страдает от непереносимости глютена. И дело тут не в генетике, а в неприспособленности нашего организма к долговременному употреблению одного и того же вредного вещества.
Сегодня процесс «собирательства» происходит уже не в лесах и полях, а на полках супермаркетов. И чтобы выбрать правильные продукты и прожить долгую и активную жизнь, очень важно обладать знаниями.
В книге, которую вы держите в руках, известный невропатолог Дэвид Перлмуттер рассказывает о том, каким образом глютен разрушает мозг и тело. Он обращает внимание читателей на пагубное влияние на организм избытка углеводов в рационе и рекомендует изменить пищевые предпочтения.
Я знаю много людей, которым отказ от глютеносодержащих продуктов помог облегчить симптомы хронических недугов. Очень важны, казалось бы, незначительные уточнения автора, что в пищу нужно употреблять органически чистые овощи, яйца от кур «естественного выгула», молоко от коров, которых кормили травой и сеном, а не зерном!
Отсутствие на прилавках органических овощей в холодное время года мы можем заменить рисом, гречкой, кукурузой и другим зерном, не содержащим глютен. Компания «Гарнец» единственная в России производит смеси для выпечки хлеба без глютена, камеди и каких-либо других химических добавок. Кроме того, мы создали интернет-издание glutenlife.ru, где публикуем аналитические обзоры и новости, связанные с питанием, где мы можем обсудить проблемы, волнующие вас.
С уважением, Виктор Тимофеев, директор компании «Гарнец»
Views 504
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2018
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

7
7aliaksei7 4 years ago

С этой книге можно вынести короткий вывод для себя: убрать или заменить сахар, пейте Омега-3, убавте потребление мучного, жирного( в частности фастфуд), еште натуральные овощи, фрукты, каши, приправы, хорошо спите, поститесь, занимайтесь физическими упражнениями и читайте состав продуктов.
E
esxatos 7 years ago

Эта книга - взрыв мозга под наши представления о питании! Углеводы и сахар отравляют мозг и окладывают жир, все растительные почти масла крайне вредны из-за содержания Омега-6, а для здоровья мозга и сердца нужны ненасыщенные животные жиры!!!! Это то же, что и стал пропагандировать Шишонин в своей клинике.

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