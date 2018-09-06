Если бы вы могли спросить своих бабушек и прабабушек, от чего умирали люди во времена их молодости, то, скорее всего, они сказали бы, «от старости». Или рассказали о тех, кто заразился туберкулезом, холерой или дизентерией и скоропостижно умер. Сегодня же чаще всего причиной смерти пожилых людей становятся хронические дегенеративные заболевания. Они медленно развиваются, их симптомы накапливаются и приводят к серьезным осложнениям. Именно поэтому восьмидесяти- и девяностолетние люди обычно умирают не от одной конкретной болезни.

Человеческое тело с течением жизни изнашивается, как старое здание, которому уже не поможет ремонт. Организм ослабевает, это состояние медленно и мучительно прогрессирует, пока тело окончательно не разрушится.

Медицинский кошмар современного мира — болезни мозга. Если и существует страх, превосходящий все другие, так это пасть в старости жертвой болезни Альцгеймера или другой формы деменции, которая лишает способности думать, рассуждать и помнить. И этот страх поражает не только пожилых людей.

О дегенеративных расстройствах мозга, включая болезнь Альцгеймера, существует множество мифов, например, что если у вас есть генетическая предрасположенность к ним, то в глубокой старости вас непременно ждет деменция. Но судьба вашего мозга зависит не только от генов. А если вы страдаете хронической головной болью, депрессией, эпилепсией или склонностью к резким колебаниям настроения, то ДНК к этому вообще не причастна. В этом виновата пища, которую вы употребляете. И в первую очередь зерно.

Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. – 240 с.

ISBN 978-5-00057-208-5

Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью - Содержание

Предисловие

Введение

Тест на факторы риска

Вперед, в лабораторию!

ЧАСТЬ I. ВСЯ ПРАВДА О ЗЕРНЕ

ГЛАВА 1. Краеугольный камень болезней головного мозга: чего вы не знаете о воспалении?

Болезнь Альцгеймера — диабет 3-го типа?

Молчаливый мозг под угрозой

Воспаление захватывает мозг

Жестокая ирония: статины

От здоровья мозга к здоровью человека

ГЛАВА 2. Липкий белок: роль глютена в воспалении мозга

Глютеновый клей

Целиакия. История изучения

Более общая картина

Избыток глютена в современной пище

Признаки чувствительности к глютену

Глютеновая полиция

ГЛАВА 3. Страсть к углеводам и страх перед жирами: правда о реальных врагах и любимых продуктах вашего мозга

Гены жира и наука о жире

Немного истории

Углеводы, диабет и болезни головного мозга

Знакомьтесь, это жир — лучший друг вашего мозга

Аргументы в пользу холестерина

Статиновая эпидемия и ее связь с дисфункцией мозга

Как углеводы повышают уровень холестерина

Сексуальное желание: это все в вашей голове

ГЛАВА 4. Неплодотворный союз, или мозг в сахаре

Сахар и углеводы

Диабет предвещает смерть

Одна бешеная корова и множество ключей к неврологическим нарушениям

Размер вашего мозга зависит от массы тела

Сила потери веса

ГЛАВА 5. Дар нейрогенеза и мастер переключений: как изменить генетическую судьбу

История нейрогенеза

Так тренируется ваш новый мозг

Ограничение калорий

Зарядка для мозга, антиоксиданты внутри нас

ГЛАВА 6. Утечка мозга: как глютен лишает душевного равновесия

Роль глютена в поведенческих и двигательных расстройствах

Можно ли использовать безглютеновую диету для лечения аутизма?

Безнадежное положение

Психическая стабильность с помощью диеты

Способ лечения головной боли

ЧАСТЬ II. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА 7. Привычки питания для здоровья вашего мозга. Знакомьтесь: голодание, жиры и незаменимые добавки

В голодании сила

Что общего между голоданием и кетогенной диетой

7 добавок, стимулирующих работу мозга

ГЛАВА 8. Стимуляция генов как способ улучшения работы мозга

Волшебная сила движения

Наши козыри — быстрота и ловкость

Важность формирования новых сетей

Получать пользу несложно

Сделайте свой выбор

ГЛАВА 9. Спокойной ночи, мозг: контролируйте уровень лептина, чтобы навести порядок в гормональном королевстве

Научные основы сновидений

Чем толще вы, тем меньше мозг

Обратная сторона медали: грелин

ЧАСТЬ III. ПРОЩАЙ, ЗЕРНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

ГЛАВА 10. Новая жизнь: 4-недельный план действий

Подготовка к первой неделе

Первая неделя: сконцентрируйтесь на еде

Вторая неделя: сконцентрируйтесь на упражнениях

Третья неделя: сконцентрируйтесь на сне

Четвертая неделя: упорядочьте все вышесказанное

Найдите компромисс

ГЛАВА 11. Еда как путь к здоровью мозга: планы питания и рецепты

Шаблонное меню на неделю

Рецепты

Эпилог: гипноз правды

Указатель рецептов

Дэвид Перлмуттер, Кристина Лоберга – Еда и мозг - Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью - Предисловие

Я не понаслышке знаком с проблемой чрезмерного употребления глютена и его непереносимости. Этот, казалось бы, абсолютно без­обидный белок может вызвать целый спектр тяжелых заболеваний. На момент написания этого предисловия архив Национальной медицинской биб­лиотеки США содержал 10 884 статьи, посвященные исследованиям влияния глютена на здоровье человека. Обнаружена связь более чем с 200 болезнями, среди которых такие, как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и даже бронхиальная астма.

Большинство из нас не понимают, что приближаются к пропасти, пока она не оказывается совсем рядом, и, как правило, не воспринимают серьезно информацию о вреде глютена, пищевых химических добавок и ГМО. Я надеюсь, что вы, читатель, являетесь исключением.

В наш век всеобщей химизации и фармакологии мы ежедневно получаем микроскопические порции ядов, которые не принося, казалось бы, сиюминутного вреда, тем не менее нарушают баланс в организме и постепенно разрушают его. Отсутствие чистой пищи, воды, воздуха является одной из основных причин возникновения дегенеративных заболеваний. Но и это еще не все. Наша пища содержит также огромное количество натуральных «врагов», о которых мы даже не подозреваем. Это лектины, особые белковые соединения; они содержатся в семенах растений и защищают их от бактерий и грибков, угнетая важнейшие процессы жизнедеятельности этих вредоносных микроорганизмов. На клетки нашего кишечника лектины также действуют отрицательно.

Наиболее распространенные из лектинов — глютен пшеницы, ржи и ячменя. Попадая в наш организм в составе продуктов, они оказывают разрушительное действие, часто непоправимое...

Основной едой наших предков, охотников-собирателей, были коренья, зелень, мелкие животные и насекомые. Зерна растений употреблялись в пищу только в случае крайнего голода, и сильный, тренированный организм первых людей легко справлялся с воздействием глютена. Чего нельзя сказать о нас.

С возникновением земледелия пищевые предпочтения постепенно менялись, и зерновые все чаще стали входить в повседневный рацион. Современные исследования доказывают, что человечество давно уже страдает от непереносимости глютена. И дело тут не в генетике, а в неприспособленности нашего организма к долговременному употреблению одного и того же вредного вещества.

Сегодня процесс «собирательства» происходит уже не в лесах и полях, а на полках супермаркетов. И чтобы выбрать правильные продукты и прожить долгую и активную жизнь, очень важно обладать знаниями.

В книге, которую вы держите в руках, известный невропатолог Дэвид Перлмуттер рассказывает о том, каким образом глютен разрушает мозг и тело. Он обращает внимание читателей на пагубное влияние на организм избытка углеводов в рационе и рекомендует изменить пищевые предпочтения.

Я знаю много людей, которым отказ от глютеносодержащих продуктов помог облегчить симптомы хронических недугов. Очень важны, казалось бы, незначительные уточнения автора, что в пищу нужно употреблять органически чистые овощи, яйца от кур «естественного выгула», молоко от коров, которых кормили травой и сеном, а не зерном!

Отсутствие на прилавках органических овощей в холодное время года мы можем заменить рисом, гречкой, кукурузой и другим зерном, не содержащим глютен. Компания «Гарнец» единственная в России производит смеси для выпечки хлеба без глютена, камеди и каких-либо других химических добавок. Кроме того, мы создали интернет-издание glutenlife.ru, где публикуем аналитические обзоры и новости, связанные с питанием, где мы можем обсудить проблемы, волнующие вас.

С уважением, Виктор Тимофеев, директор компании «Гарнец»