Чушь [ч'уш] разг. сущ. ж. р. 1. Глупость, обман или хвастовство. 2. Что-то не имеющее смысла, ложное или нечестное. 3. Нелепые или вздорные слова или поведение.

Нести чушь. 1. Говорить глупости или бессмыслицу. 2. Участвовать в пустой болтовне. Пытаться обмануть человека глупыми или ложными сведениями.

В феврале 2017 года, всего за два дня до матча всех звезд НБА, суперзвезда баскетбола Кайри Ирвинг сделал ряд интересных замечаний в подкасте, который прославился больше самой игры. Он заявил: «Это не просто конспирологическая теория. Земля действительно плоская. Земля плоская. Земля плоская… Мне всегда внушали, что Земля круглая. Но если подумать о том, как мы передвигаемся, что видим во время путешествий, то можете ли вы поверить, будто мы вращаемся вокруг Солнца, что есть вся эта геометрия планет [слово «планеты» он пальцами обозначил кавычками] и звезд, которые совершают свои обороты в определенное время. Ничто из того, что они отправляют туда – или говорят, что отправляют, – не возвращается… Нет конкретной информации, кроме той, которую нам дают они. Нам говорят, во что верить, а во что нет. Но правда находится рядом, стоит только поискать».

Кайри не один так считает. Онлайн-исследователь YouGov задал вопрос «По вашему мнению, Земля плоская или круглая?» 8000 гражданам США, и только 84 % оказались уверены, что Земля круглая. 5 % немного сомневались, 2 % утверждали, что она плоская, а 7 % не могли ответить однозначно. И это еще не все: более 226 000 участников группы «Общество плоской Земли» в Facebook оспаривают шарообразность Земли, распространяя ложное утверждение о ее плоскости. Однако, когда с подобными заявлениями выступает кто-то вроде Кайри Ирвинга, мировой звезды баскетбола с более чем 4 млн подписчиков в Twitter, это привлекает много внимания.

Но верил ли Кайри в свои слова на самом деле или просто нес чушь? Как социолог, я воспринимаю утверждения Кайри со всей серьезностью, и не потому, что думаю, будто он прав, – это все равно что говорить, словно Луна сделана из сыра. Я отношусь к его заявлениям серьезно, ведь как ученый, исследующий чушь, я могу утверждать: эти заявления отлично вписываются в схему поведения, которую я видел уже не раз. Вера в плоскую Землю имела бы смысл при наличии четких доказательств мирового заговора, направленного на имитацию космических полетов в течение десятилетий, отрицании множества направлений науки и открытий новых законов природы. Но в данной ситуации этого и не нужно: достаточно способа мышления, при котором человек не нуждается в правде или доказательствах. Хватает какой-то чуши. Кайри советует нам отправиться на поиски истины, информации и «провести исследование».

Проверенный способ любителей нести чушь: они просто игнорируют массу существующих и вполне убедительных свидетельств, намекая, что правда основана на чем-то другом или вообще пока неизвестна.

Джон В. Петрочелли - Искусство распознавать чушь. Как не дать ввести себя в заблуждение и принимать правильные решения

Серия «Психологический бестселлер (Эксмо)»

ООО «Издательство «Эксмо», Электронное издание, 2022

ISBN 978-5-04-166907-2

Джон В. Петрочелли - Искусство распознавать чушь. Как не дать ввести себя в заблуждение и принимать правильные решения - Содержание

Вступление. Что такое чушь?

1. Цена чуши. Вино, наценка на чушь и Майерс-Бриггс

2. Чушеверность. Бернард и его чушеверные друзья

3. Когда и почему люди несут чушь. Условия и признаки несения чуши

4. Мастера чуши. Дуглас, Дональд и Дипак

5. Определение чуши. TED Talks и пятнадцать минут чуши

6. Эксперты в выявлении чуши. Подержанные машины, бриллианты и недвижимость

Заключение. Жизнь без чуши. Лучше распознавать, лучше избавляться, лучше принимать решения

Благодарности

Приложение. Ошибки мышления

Факт-чекинг