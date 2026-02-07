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Петрушин - Петрушина - Психология любви

Петрушин - Петрушина - Психология любви
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (35 books)

«Психология любви» Петрушиных — это своего рода путеводитель по самому запутанному человеческому чувству. Книга написана доступным языком, но при этом сохраняет научную глубину. Авторы умело сочетают теоретические выкладки с практическими упражнениями, тестами и примерами из жизни.

Главная идея книги: любовь — это не только дар, но и работа. Она требует осознанности, терпения и постоянного саморазвития. Книга помогает читателю понять свои ошибки в прошлых отношениях и дает инструменты для создания крепкого союза в будущем. Она будет полезна как молодым людям, только начинающим искать свою «половинку», так и семейным парам со стажем, желающим вернуть в отношения глубину и взаимопонимание.

Петрушин В.И., Петрушина Н.В. - Психология любви

М.: Академический проект, 2020. — 144 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2820-3

Петрушин В.И., Петрушина Н.В. - Психология любви – Содержание

  • 1. СКОЛЬКО ЛИКОВ У ЛЮБВИ? Или Уроки Эриха Фромма

  • 2. КАК ЕГО ВЫБРАТЬ? Или Я милого узнаю по походке

  • 3. КАК ЕМУ ПОНРАВИТЬСЯ? Или Когда зазвенит колокольчик?

  • 4. КАК НЕ ПОПАСТЬ В НЕНУЖНЫЕ ЛОВУШКИ? Или Силки и капканы добрачных отношений

  • 5. НАСКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ СОВМЕСТИМЫ? Или С кем садиться в семейную ладью?

  • 6. КАКОЙ БРАК ВАМ НУЖЕН? Или Такие разные браки

  • 7. КАК ИЗБЕЖАТЬ МЕЛЕЙ И РИФОВ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ? Или Искусство быть капитаном семейного корабля

  • 8. ЧТО ДЕЛАТЬ С НАШЕЙ РЕВНОСТЬЮ? Или Черное чудовище в груди

  • 9. ПОЧЕМУ ЧУЖОЙ МУЖ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ СЛАЩЕ? Или Сладость запретного плода

  • 10. КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ? Или Привыкнув — разлюблю?

  • 11. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В РОКОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК? Или Две взаимных любви — одно разделенное сердце

  • 12. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ Или Умеем ли мы сказать друг другу прощай?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Советы Ольги Свибловой — директора Московского дома фотографии

ТЕСТЫ из американского журнала «COSMOPOLITAN»

  • Любовь ли это?

  • Знаете ли вы мужчин?

  • Мужчина моей мечты

  • Женщины, которых они любят, женщины, которых они покидают

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. От любоведа Валентина Петрушина

  • В каждой шутке есть доля правды

  • Правила счастливой семейной жизни

Views 296
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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