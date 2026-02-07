Петрушин - Петрушина - Психология любви

«Психология любви» Петрушиных — это своего рода путеводитель по самому запутанному человеческому чувству. Книга написана доступным языком, но при этом сохраняет научную глубину. Авторы умело сочетают теоретические выкладки с практическими упражнениями, тестами и примерами из жизни.

Главная идея книги: любовь — это не только дар, но и работа. Она требует осознанности, терпения и постоянного саморазвития. Книга помогает читателю понять свои ошибки в прошлых отношениях и дает инструменты для создания крепкого союза в будущем. Она будет полезна как молодым людям, только начинающим искать свою «половинку», так и семейным парам со стажем, желающим вернуть в отношения глубину и взаимопонимание.

Петрушин В.И., Петрушина Н.В. - Психология любви

М.: Академический проект, 2020. — 144 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2820-3

Петрушин В.И., Петрушина Н.В. - Психология любви – Содержание

1. СКОЛЬКО ЛИКОВ У ЛЮБВИ? Или Уроки Эриха Фромма

2. КАК ЕГО ВЫБРАТЬ? Или Я милого узнаю по походке

3. КАК ЕМУ ПОНРАВИТЬСЯ? Или Когда зазвенит колокольчик?

4. КАК НЕ ПОПАСТЬ В НЕНУЖНЫЕ ЛОВУШКИ? Или Силки и капканы добрачных отношений

5. НАСКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ СОВМЕСТИМЫ? Или С кем садиться в семейную ладью?

6. КАКОЙ БРАК ВАМ НУЖЕН? Или Такие разные браки

7. КАК ИЗБЕЖАТЬ МЕЛЕЙ И РИФОВ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ? Или Искусство быть капитаном семейного корабля

8. ЧТО ДЕЛАТЬ С НАШЕЙ РЕВНОСТЬЮ? Или Черное чудовище в груди

9. ПОЧЕМУ ЧУЖОЙ МУЖ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ СЛАЩЕ? Или Сладость запретного плода

10. КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ? Или Привыкнув — разлюблю?

11. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В РОКОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК? Или Две взаимных любви — одно разделенное сердце

12. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ Или Умеем ли мы сказать друг другу прощай?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Советы Ольги Свибловой — директора Московского дома фотографии

ТЕСТЫ из американского журнала «COSMOPOLITAN»

Любовь ли это?

Знаете ли вы мужчин?

Мужчина моей мечты

Женщины, которых они любят, женщины, которых они покидают

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. От любоведа Валентина Петрушина