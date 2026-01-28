Владислав Петрушко - Автокефалистские расколы на Украине - В подсоветский период 1989 - 1997

Украинская Православная Церковь (УПЦ) является составной частью Московского Патриархата на правах практически полностью независимой в управлении митрополии. В настоящее время ее деятельность значительно осложнена наличием на ее канонической территории двух раскольничьих сообществ, именующих себя «православными», но, безусловно, не являющихся таковыми по своей антицерковной сущности. Это так называемые «Украинская Православная Церковь Киевский Патриархат» (УПЦ КП) и «Украинская Автокефальная Православная Церковь» (УАПЦ). Раскол сегодня является одной из главнейших причин дестабилизации церковной жизни на Украине. Раскольничьи сообщества, не признанные ни одной из Поместных Православных Церквей, тем не менее пользуются весьма значительным влиянием и поддержкой со стороны украинских политиков националистической ориентации. Это позволяет автокефалистам проводить крайне агрессивную политику в отношении канонического Православия и препятствовать нормальному протеканию деятельности Украинской Православной Церкви, пребывающей в каноническом единстве с Московским Патриархатом.

Необходимость глубокого изучения проблемы автокефалистского раскола обусловлена тем, что раскольники вырабатывают основанную на откровенно антихристианских по духу националистических принципах идеологию, которой подменяют подлинное Евангельское учение. Пользуясь тем, что уровень церковного сознания у большинства людей после долгих лет советского режима крайне невысок, автокефалисты, мимикрируя под Православие, широко распространяют сеть своих приходов на территории Украины и даже в России. Раскольники лживо пропагандируют себя в качестве «национальной православной церкви» Украины, спекулируя на ложно понимаемых патриотических чувствах. Кроме того, сообщество автокефалистов стало в последнее время настоящим «раскольничьим интернационалом», который объединил в своих рядах раскольников, расстриг и самозванцев самых разных стран. Детальное изучение проблемы автокефалистского раскола может значительно облегчить противодействие антиправославным акциям, перманентно предпринимаемым украинскими раскольниками.

Потребность в исследовании раскольничьего движения на Украине связана также и с проблемой поиска путей преодоления кризисной для Украинского Православия ситуации. В частности, в связи с необходимостью нормализации религиозной жизни на Украине неоднократно высказывалась мысль о диалоге с раскольниками с целью преодоления церковной смуты и воссоединения всех православных в одну Церковь. И хотя перспективы подобного объединения все еще остаются достаточно туманными, все же возникает вопрос: каким образом и на каких принципах может быть осуществлен данный процесс? В связи с этим существует потребность в более глубоком исследовании, как исторических истоков, так и современного состояния автокефалистского раскола.

Нужно отметить, что начальные стадии появления раскольничьего движения на Украине в годы, последовавшие за Октябрьской революцией, а также в период Великой Отечественной войны, в целом изучены достаточно глубоко. Достаточно отметить такие серьезные труды по данной тематике, как работы С.Раневского, протоиерея Кирилла Фотиева, монографию немецкого исследователя Хеера и ряд других. Однако, современное состояние автокефалистского раскола до сих пор практически не нашло своего отражения в научной литературе. Специальных исследований, посвященных данной проблеме, предпринято не было. В данном контексте можно отметить лишь главы, посвященные церковной жизни на Украине в книгах протоиерея Владислава Цыпина («История Русской Православной Церкви. 1917-1990» и IX том «Истории Русской Церкви»), хотя тема раскола для данных трудов не являлась самостоятельной целью. Кроме того, глава, повествующая о возрождении автокефалистского раскола и униатства на Западе Украины, помещена в книге историка из Канады Д.В.Поспеловского «Русская Православная Церковь в ХХ веке». В ней достаточно бегло рассматривается начальный этап развития раскола. Краткий обзор истории раскольничьих движений на Украине в ХХ столетии дан и в небольшой брошюре «Украинская автокефальная церковь. Исторический очерк церковного раскола на Украине», изданной Почаевской Лаврой. Основу ее составляет статья С.Раневского, написанная в 1947 году и дополненная очень кратким обзором деятельности раскольничьих сообществ в последние годы, который, к сожалению, полностью лишен библиографического аппарата.

Владислав Петрушко - Автокефалистские расколы на Украине - В подсоветский период 1989 - 1997

Москва 1998 г. - 258 с.

ISBN 5-7 429-0065-1

Владислав Петрушко - Автокефалистские расколы на Украине - В подсоветский период 1989 - 1997 - Содержание

Вступление

I. Краткий обзор начального этапа в истории автокефалистского раскола на Украине и предпосылки его возрождения на рубеже 1980-1990-х годов

II. Начало религиозных конфликтов в галичине на рубеже 1980-90-х годов и возобновление автокефалистского раскола на Украине

III. Появление «Киевского Патриархата»

IV. Украинская Православная Церковь обретает «независимость»

V. Мстислав Скрипник «патриарх Киевский и всея Руси-Украины»

VI. Государственная независимость Украины и вопрос о канонической автокефалии Украинской Церкви

VII. Раскольничья деятельность Филарета Денисенко

VIII. Лжепатриархи Димитрий Ярема и Володимир Романюк и «раскол внутри раскола»

IX.Идеология раскола

Х. Кончина лже-патриарха Володимира Романюка и «второе софийское побоище»

XI. «Патриарх Киевский» Филарет

Заключение

Источники и литература