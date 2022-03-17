Религия. История Бога

От классиков науки остаются, во-первых, идеи, которые живут долго, и, во-вторых, их собственные сочинения, о которых не забывают только историки науки. Геометрию не изучают по «Началам» Евклида, а физику—по «Математическим началам натуральной философии» Ньютона. Но с психоанализом всё не так. Сочинения Фрейда в нем имеют такое же значение, как Священное Писание для средневекового богословия. Психоанализ, как и христианское богословие, говорит и думает цитатами, и каждая новая мысль соотносится (неважно, апологетически или полемически) с какой-нибудь мыслью Фрейда. Кто-то увидит в этом аргумент против научности психоанализа, но кто-то возразит, заметив, что психоанализ, как и медицина, — это не только наука, но и искусство, искусство врачевания.

Оскар Пфистер - Христианство и страх - Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью Оскар Пфистер; [пер. с нем. Е. Шелковниковой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 544 с. — (Религия. История Бога). ISBN 978-5-04-095202-1 Оскар Пфистер - Христианство и страх - Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью - Содержание ОСКАР ПФИСТЕР: ПАСТОР, ОБВЕНЧАВШИЙ ХРИСТИАНСТВО С ПСИХОАНАЛИЗОМ ПРЕДИСЛОВИЕ Глава 1. Введение: наша задача ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРИЯ СТРАХА Глава 2. Страх: понятие, причины, проявления

Глава 3. Тревожные фантазии. Защита от страха

Глава 4. Невроз для снижения страха

Глава 5. Успехи и неудачи защиты от страха

Глава 6. Толпа

Глава 7. Социальная группа

Глава 8. Защита от страха в обществе без толпы ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ИСТОРИЧЕСКАЯ). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТРАХА И ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕГО В ИСТОРИИ ИУДЕО-ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ Глава 9. Страх и его преодоление в первобытных религиях

Глава 10. Страх и избавление от него в истории иудаизма

Глава 11. Иисус

Глава 12. Первохристианская община. Апостол Павел

Глава 13. Католичество

Глава 15. Ульрих Цвингли

Глава 16. Жан Кальвин

Глава 17. После Реформации

Глава 18. Просвещение и неопротестантизм ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДУШЕВНАЯ ТЕРАПИЯ Глава 19. Задача христианства. Медицина и страх

Глава 20. Совладание со страхом в христианстве.

Глава 21. Терапия страха в христианстве. Анализ и синтез

Глава 22. Благочестие и терапия страха

Глава 23. Богословие как учение любви Осмысление в догматике Христианская теология Аспекты догмы в терапии страха Теология Иисус Христос Учение о человеке Учение о спасении Священное Писание Эсхатология Культ Этика Социальные убеждения Церковь и община верующих

Литература Именной указатель Тематический указатель Оскар Пфистер - Христианство и страх - Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью - Оскар Пфистер: пастор, обвенчавший христианство с психоанализом «Священное писание» психоанализа имеет более сложную структуру, нежели просто собрание сочинений Фрейда. Если проводить параллель с Новым Заветом, то корпус творений Фрейда подобен евангелиям, а сочинения первого, иногда второго поколения его учеников — апостольским посланиям. (Не смог удержаться, чтобы уж заодно не сравнить официальную биографию Фрейда авторства преданнейшего ученика Эрнеста Джонса с Деяниями апостольскими: Джонс тоже писал только из одного угла и нисколько не поддаваясь увлечению историческим объективизмом.)

Однако апостолы Фрейда разошлись в разные стороны не только географически, но и идейно — причем, для развития психологии (даже не только психоанализа) больше сделали те, кто совсем порвал с Учителем. В хронологическом порядке это Альфред Адлер (впоследствии учитель Виктора Франкла; к Адлеру восходят идеи «логотерапии» и многие другие как бы общеизвестные вещи, например понятие комплекса неполноценности), Карл-Густав Юнг, Сабина Шпильрейн [1] , Шандор Ференци (впоследствии учитель Мелании Кляйн, к которому восходят идеи контрпереноса и основанной на нем психотерапии), Отто Ранк... Для тех, кто пошел вслед за кем-то из них, даже сегодня остаются актуальными не только их идеи, но и их подлинные слова, то есть их сочинения. Это будет относиться и к Пфистеру, который Фрейду был верен всегда, но при взаимном согласии быть не во всем согласными.

Те, кто оставались до конца лояльными Фрейду, как правило, так и не выходили из его «тени». Их вклад в развитие психоанализа мог быть велик или даже огромен (как в случае того же Джонса), но это вклад в меньшей степени идейный, нежели организационный. Так, Джонс после «отпадения» второго (после Адлера) из ближайших учеников, Юнга, в 1912 году создал вокруг Фрейда «внутренний круг» психоаналитиков, первоначально из пяти, потом шести человек, члены которого, включая Фрейда, носили одинаковые золотые перстни и совместно разрабатывали «внешнюю политику» движения психоаналитиков... Именно «движения», так как термин «научная школа» тут явно недостаточен; впрочем, сама уже принятая в психоанализе модель ученичества, в которой учитель выступает в качестве аналитика, а ученик — в качестве анализанда, более напоминает монашеские духовные школы, нежели научные.

Несмотря на то, что «внутренний круг» распался после «отпадения» двух его членов, Ференци и Ранка, не приходится отрицать его эффективности для пробивания стены отторжения психоанализа со стороны психологического и медицинского истеблишмента. Организованному большинству научного и медицинского мейнстрима психоаналитическое движение противопоставило организованное меньшинство — в той же степени уступавшее численно, сколь превосходившее в плотности внутренней организации.

В этом движении Оскар Пфистер (1873-1956) был на особом положении: не из тех, кто носил золотой перстень, но ближе к Фрейду, чем некоторые из тех, кто носил [2] . Эрнест Джонс оставил трогательный рассказ об их дружбе:

В начале 1909 года Фрейд завел еще одну дружбу, совсем другого рода, безоблачно продолжавшуюся до конца его жизни,—дружбу со священником цюрихского прихода Оскаром Пфистером, с которым он позднее завязал обширную переписку. Фрейд очень хорошо относился к Пфистеру. Он восхищался его высокими этическими нормами, его неисчерпаемым альтруизмом и оптимизмом относительно человеческой природы. Вероятно, Фрейда занимала также мысль о том, что он может находиться в безгранично дружеских отношениях с протестантским священником, к которому мог адресовать письма как к «дорогому служителю Бога» и на чье терпение по отношению к «нераскаявшемуся еретику» — каковым он себя считал — он всегда мог рассчитывать. Пфистер, со своей стороны, ощущал безграничное восхищение и благодарность по отношению к человеку, который, по его мнению, является истинным христианином. Единственной уступкой, какую Фрейд мог сделать в ответ на этот мягкий упрек, было его замечание, что его друг Кристиан фон Эренфельс из Праги, который только что написал книгу по сексуальной этике, окрестил себя и Фрейда «сексуальными протестантами».

Пфистер был заведомо не согласен с Фрейдом в отношении религиозных вопросов, в том числе и имеющих отношение к психоаналитической терапии, но при этом всегда оставался его близким другом.