Пфистер - Христианство и страх - Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью
Религия. История Бога
От классиков науки остаются, во-первых, идеи, которые живут долго, и, во-вторых, их собственные сочинения, о которых не забывают только историки науки. Геометрию не изучают по «Началам» Евклида, а физику—по «Математическим началам натуральной философии» Ньютона. Но с психоанализом всё не так. Сочинения Фрейда в нем имеют такое же значение, как Священное Писание для средневекового богословия. Психоанализ, как и христианское богословие, говорит и думает цитатами, и каждая новая мысль соотносится (неважно, апологетически или полемически) с какой-нибудь мыслью Фрейда. Кто-то увидит в этом аргумент против научности психоанализа, но кто-то возразит, заметив, что психоанализ, как и медицина, — это не только наука, но и искусство, искусство врачевания.
Оскар Пфистер - Христианство и страх - Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью
Оскар Пфистер; [пер. с нем. Е. Шелковниковой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 544 с. — (Религия. История Бога).
ISBN 978-5-04-095202-1
Оскар Пфистер - Христианство и страх - Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью - Содержание
ОСКАР ПФИСТЕР: ПАСТОР, ОБВЕНЧАВШИЙ ХРИСТИАНСТВО С ПСИХОАНАЛИЗОМ
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Глава 1. Введение: наша задача
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРИЯ СТРАХА
- Глава 2. Страх: понятие, причины, проявления
- Глава 3. Тревожные фантазии. Защита от страха
- Глава 4. Невроз для снижения страха
- Глава 5. Успехи и неудачи защиты от страха
- Глава 6. Толпа
- Глава 7. Социальная группа
- Глава 8. Защита от страха в обществе без толпы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ИСТОРИЧЕСКАЯ). ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТРАХА И ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕГО В ИСТОРИИ ИУДЕО-ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ
- Глава 9. Страх и его преодоление в первобытных религиях
- Глава 10. Страх и избавление от него в истории иудаизма
- Глава 11. Иисус
- Глава 12. Первохристианская община. Апостол Павел
- Глава 13. Католичество
- Глава 15. Ульрих Цвингли
- Глава 16. Жан Кальвин
- Глава 17. После Реформации
- Глава 18. Просвещение и неопротестантизм
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДУШЕВНАЯ ТЕРАПИЯ
- Глава 19. Задача христианства. Медицина и страх
- Глава 20. Совладание со страхом в христианстве.
- Глава 21. Терапия страха в христианстве. Анализ и синтез
- Глава 22. Благочестие и терапия страха
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Глава 23. Богословие как учение любви
- Осмысление в догматике
- Христианская теология
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Аспекты догмы в терапии страха
- Теология
- Иисус Христос
- Учение о человеке
- Учение о спасении
- Священное Писание
- Эсхатология
- Культ
- Этика
- Социальные убеждения
- Церковь и община верующих
Литература
Именной указатель
Тематический указатель
Оскар Пфистер - Христианство и страх - Жизнь без бремени вины и ужаса перед неизвестностью - Оскар Пфистер: пастор, обвенчавший христианство с психоанализом
«Священное писание» психоанализа имеет более сложную структуру, нежели просто собрание сочинений Фрейда. Если проводить параллель с Новым Заветом, то корпус творений Фрейда подобен евангелиям, а сочинения первого, иногда второго поколения его учеников — апостольским посланиям. (Не смог удержаться, чтобы уж заодно не сравнить официальную биографию Фрейда авторства преданнейшего ученика Эрнеста Джонса с Деяниями апостольскими: Джонс тоже писал только из одного угла и нисколько не поддаваясь увлечению историческим объективизмом.)
Однако апостолы Фрейда разошлись в разные стороны не только географически, но и идейно — причем, для развития психологии (даже не только психоанализа) больше сделали те, кто совсем порвал с Учителем. В хронологическом порядке это Альфред Адлер (впоследствии учитель Виктора Франкла; к Адлеру восходят идеи «логотерапии» и многие другие как бы общеизвестные вещи, например понятие комплекса неполноценности), Карл-Густав Юнг, Сабина Шпильрейн[1], Шандор Ференци (впоследствии учитель Мелании Кляйн, к которому восходят идеи контрпереноса и основанной на нем психотерапии), Отто Ранк... Для тех, кто пошел вслед за кем-то из них, даже сегодня остаются актуальными не только их идеи, но и их подлинные слова, то есть их сочинения. Это будет относиться и к Пфистеру, который Фрейду был верен всегда, но при взаимном согласии быть не во всем согласными.
Те, кто оставались до конца лояльными Фрейду, как правило, так и не выходили из его «тени». Их вклад в развитие психоанализа мог быть велик или даже огромен (как в случае того же Джонса), но это вклад в меньшей степени идейный, нежели организационный. Так, Джонс после «отпадения» второго (после Адлера) из ближайших учеников, Юнга, в 1912 году создал вокруг Фрейда «внутренний круг» психоаналитиков, первоначально из пяти, потом шести человек, члены которого, включая Фрейда, носили одинаковые золотые перстни и совместно разрабатывали «внешнюю политику» движения психоаналитиков... Именно «движения», так как термин «научная школа» тут явно недостаточен; впрочем, сама уже принятая в психоанализе модель ученичества, в которой учитель выступает в качестве аналитика, а ученик — в качестве анализанда, более напоминает монашеские духовные школы, нежели научные.
Несмотря на то, что «внутренний круг» распался после «отпадения» двух его членов, Ференци и Ранка, не приходится отрицать его эффективности для пробивания стены отторжения психоанализа со стороны психологического и медицинского истеблишмента. Организованному большинству научного и медицинского мейнстрима психоаналитическое движение противопоставило организованное меньшинство — в той же степени уступавшее численно, сколь превосходившее в плотности внутренней организации.
В этом движении Оскар Пфистер (1873-1956) был на особом положении: не из тех, кто носил золотой перстень, но ближе к Фрейду, чем некоторые из тех, кто носил[2]. Эрнест Джонс оставил трогательный рассказ об их дружбе:
В начале 1909 года Фрейд завел еще одну дружбу, совсем другого рода, безоблачно продолжавшуюся до конца его жизни,—дружбу со священником цюрихского прихода Оскаром Пфистером, с которым он позднее завязал обширную переписку. Фрейд очень хорошо относился к Пфистеру. Он восхищался его высокими этическими нормами, его неисчерпаемым альтруизмом и оптимизмом относительно человеческой природы. Вероятно, Фрейда занимала также мысль о том, что он может находиться в безгранично дружеских отношениях с протестантским священником, к которому мог адресовать письма как к «дорогому служителю Бога» и на чье терпение по отношению к «нераскаявшемуся еретику» — каковым он себя считал — он всегда мог рассчитывать. Пфистер, со своей стороны, ощущал безграничное восхищение и благодарность по отношению к человеку, который, по его мнению, является истинным христианином. Единственной уступкой, какую Фрейд мог сделать в ответ на этот мягкий упрек, было его замечание, что его друг Кристиан фон Эренфельс из Праги, который только что написал книгу по сексуальной этике, окрестил себя и Фрейда «сексуальными протестантами».
Пфистер был заведомо не согласен с Фрейдом в отношении религиозных вопросов, в том числе и имеющих отношение к психоаналитической терапии, но при этом всегда оставался его близким другом.
[1] Подобно Пфистеру (чьи труды по психоанализу религиозных людей успели на нее повлиять), Сабина Шпильрейн (1885-1942) оказалась незаслуженно забыта. Важнейшие ее идеи — прежде всего, относительно влечения к размножению и влечения к смерти как двух сторон одного и того же базового влечения — были использованы Фрейдом без ссылок на автора, но, правда, в модифицированном виде. С точки зрения самой Шпильрейн, как мне кажется, все попытки Фрейда развести в разные стороны «Эроc и «Танатоc должны были восприниматься как наивные. Мы вернемся к этой теме в самом конце, а пока рекомендуем читателю лишь недавно осуществленное (и только в переводе на русский язык) собрание основных трудов Сабины Шпильрейн: С. Шпильрейн, Психоаналитические труды. Пер. с англ., нем. и фр. под ред. С. Ф. Сироткина, Е. С. Морозовой. Ижевск, 2008.
[2] Пфистеру среди психоаналитиков его времени довольно много внимания уделяет автор новейшей монографии, Ernst Falzeder, Psychoanalytic Filiations: Mapping the Psychoanalytic Movement (The History of Psychoanalysis Series), London, 2015. В качестве общего введения в интеллектуальную историю и предысторию психоанализа я бы рекомендовал повествование Генри Элленбергера (1970), продолжительность которого (два тома!) является достоинством по причине его чрезвычайной увлекательности: Г. Ф. Элленбергер, Открытие бессознательного: история и эволюция динамической психиатрии. Общ. ред. В. Зеленского. 2 тт. СПб., 2001-2004.
спасибо
Спасибо. Действительно очень хорошая книга.
спасибо
Благодарим за новинку) и мастеров за работу)