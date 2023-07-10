Пиков - Библия в истории европейской культуры

Конец II тыс. обозначил сам себя в качестве первого этапа складывающегося в глобальном масштабе информационного общества. Действительно, особое значение начинает приобретать распространение информации, которая проникает во все уголки планеты и во все поры человеческого сообщества, резко стимулируя геополитические, макроэкономические и этнокультурные процессы. Однако обратной стороной информационной революции совершенно очевидно является ситуация информационного хаоса. Прошедший двадцатый век оказался не просто «вывихнутым», как назвал его в свое время Ганс Ионас, крупнейший специалист по гностицизму, но и веком- провокатором. Его «новейшая история» развивалась по сценарию, которому, похоже, не было аналогов во всем предшествующем бытии человечества. Достаточно вспомнить «мировые войны», мощный, хотя и хаотичный спурт науки, прорыв в космос, мощные этносоциальные эксперименты марксизма и фашизма, сложное и противоречивое развитие мировых религий, невиданные доселе информационные сражения цивилизаций и народов за право считать свой путь развития «магистральным» для всего человечества.

Все современные цивилизации находятся сейчас в системном кризисе еще и потому, что в «вывихнутом» 20-м веке активно начинается процесс глобализации как сложное взаимодействие всех классических «миров».

Сам термин globalization активно ввел в оборот в 1983 г. профессор Гарвардской школы бизнеса Теодор Левитт в статье «Глобализация рынков». Взгляды на истоки глобализации являются дискуссионными. Историки относят начало этого процесса к XII—XIII вв., когда одновременно с началом развития рыночных (капиталистических) отношений в Западной Европе начался бурный рост европейской торговли и формирование «европейской мировой экономики» (выражение И. Валлерстайна). Экономисты ведут отсчёт от транснационализации финансовых рынков, политологи делают акцент на распространении демократических организаций, культурологи связывают с вестернизацией культуры. В последнее время популярна концепция глобального общества (Global society): все обитатели планеты являются гражданами единого глобального общества, которое состоит из множества локальных обществ.

Одним из следствий этого является глубокий кризис сферы гуманитарных дисциплин, т. е. дисциплин знания, изучающим человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Пиков Геннадий - Библия в истории европейской культуры

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 432 с.

ISBN 978- 5-4499- 1259- 6

Пиков Геннадий - Библия в истории европейской культуры - Оглавление

Quo vadis, Historia? Вместо введения

Глава 1. Цивилизация и религия

Глава 2. Библия как историко-культурный феномен и действующий текст в истории цивилизации

Глава 3. Библейская Теодицея

Глава 4. Представление об истории в Новом Завете

Глава 5. Особенности библейской криминологии

Глава 6. Библия и cхоластика

Глава 7. Библия и Реформация

Заключение

Литература

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