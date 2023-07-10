Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пиков - Библия в истории европейской культуры

Пиков - Библия в истории европейской культуры
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Конец II тыс. обозначил сам себя в качестве первого этапа складывающегося в глобальном масштабе информационного общества. Действительно, особое значение начинает приобретать распространение информации, которая проникает во все уголки планеты и во все поры человеческого сообщества, резко стимулируя геополитические, макроэкономические и этнокультурные процессы. Однако обратной стороной информационной революции совершенно очевидно является ситуация информационного хаоса. Прошедший двадцатый век оказался не просто «вывихнутым», как назвал его в свое время Ганс Ионас, крупнейший специалист по гностицизму, но и веком- провокатором. Его «новейшая история» развивалась по сценарию, которому, похоже, не было аналогов во всем предшествующем бытии человечества. Достаточно вспомнить «мировые войны», мощный, хотя и хаотичный спурт науки, прорыв в космос, мощные этносоциальные эксперименты марксизма и фашизма, сложное и противоречивое развитие мировых религий, невиданные доселе информационные сражения цивилизаций и народов за право считать свой путь развития «магистральным» для всего человечества.
Все современные цивилизации находятся сейчас в системном кризисе еще и потому, что в «вывихнутом» 20-м веке активно начинается процесс глобализации как сложное взаимодействие всех классических «миров».
Сам термин globalization активно ввел в оборот в 1983 г. профессор Гарвардской школы бизнеса Теодор Левитт в статье «Глобализация рынков». Взгляды на истоки глобализации являются дискуссионными. Историки относят начало этого процесса к XII—XIII вв., когда одновременно с началом развития рыночных (капиталистических) отношений в Западной Европе начался бурный рост европейской торговли и формирование «европейской мировой экономики» (выражение И. Валлерстайна). Экономисты ведут отсчёт от транснационализации финансовых рынков, политологи делают акцент на распространении демократических организаций, культурологи связывают с вестернизацией культуры. В последнее время популярна концепция глобального общества (Global society): все обитатели планеты являются гражданами единого глобального общества, которое состоит из множества локальных обществ.
Одним из следствий этого является глубокий кризис сферы гуманитарных дисциплин, т. е. дисциплин знания, изучающим человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Пиков Геннадий - Библия в истории европейской культуры

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 432 с.
ISBN 978- 5-4499- 1259- 6

Пиков Геннадий - Библия в истории европейской культуры - Оглавление

  • Quo vadis, Historia? Вместо введения
  • Глава 1. Цивилизация и религия
  • Глава 2. Библия как историко-культурный феномен и действующий текст в истории цивилизации
  • Глава 3. Библейская Теодицея
  • Глава 4. Представление об истории в Новом Завете
  • Глава 5. Особенности библейской криминологии
  • Глава 6. Библия и cхоластика
  • Глава 7. Библия и Реформация
  • Заключение
Литература
Об авторе
Views 350
Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2023
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

Related Books

All Books