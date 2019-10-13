«Барайта раби Элиэзера»

Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» является одним из древнейших. Есть мнение, что это первое собрание мидрашей после Танаха (Тора, Пороки, Писания). Об этом мидраше мудрец а-Радель писал так: «Это источник жизни, описывающий события, не упомянутые в Письменной Торе и полученные по традиции Устной Торы». Раби Элиэзер сын Урканоса, прозванный раби Элиэзер а-Гадоль (великий), был из числа мудрецов Мишны, которые являлись звеном в цепочке передачи Торы с горы Синай, от Моше рабейну, таких как рабан Гамлиэль а-шени (второй), сын рабана Шимона бен Гамлиэля. Раби Элиэзер был женат на сестре рабана Гамлиэля. Другие мудрецы того времени - это раби Йеошуа бен Хананья, раби Йосе а-Коэн, раби Шимон бен Натанэль, раби Элазар бен Арах, раби Иоханан бен Цури, раби Йосе бен Брока и Шмуэль а-Катан. Его учениками и учениками его учеников были раби Акива, раби Ишмаэль а-Коэн, раби Шимон бар Иохай и раби Иеуда. Согласно преданию, когда раби Элиэзер заболел той болезнью, от которой впоследствии умер, был канун субботы. Он усадил справа от себя своего сына Урканоса и стал обучать его глубоким тайнам Торы. Вначале Урканос не воспринимал то, чему обучал его отец, так как считал, что отец не в себе. А когда понял, что отец в ясном уме, он выучил у отца 189 тайн Торы. Когда они дошли до изучения тайны ухода праведников их этого мира, раби Элиэзер заплакал, прервал обучение и сказал: «Встань там, сын мой». Сын спросил: «Почему, отец?» Раби Элиэзер ответил, что чувствует - пришло его время уйти из этого мира. Он сказал: «Скажи твоей матери, чтобы хранила мой тфилин в самом чистом и святом месте, там, где я учил Тору, и после моей смерти я буду возвращаться на то место. А ты не плачь о том, что я оставил этот мир, потому что даже пока я пребывал в этом мире, моя сущность уже находилась в том мире больше, чем в этом. И я уже при жизни прилепился к своему духовному корню в том мире. Нет ни- кого в этом мире, кто может постичь высоту моего нахождения в том мире».

Пиркей де раби Элиезер - Поучения великого раби Элиэзера

Перевод с иврита С. Элиашвили

Община горских евреев «Байт Сфаради» («Наш общий дом»).

Издательство – «Парето-Принт» – 444 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-9003-1056-5

Пиркей де раби Элиезер - Поучения великого раби Элиэзера - Содержание

Предисловие

Глава 1 - Глава 54

Завещание

Пиркей де раби Элиезер - Поучения великого раби Элиэзера - Глава 1

У отца раби Элиэзера бен Урканоса были пахари, которые вспахивали гладкое поле, а раби Элиэзер бен Урканос вспахивал каменистое. Сел раби Элиэзер и заплакал. Спросил его отец: «Отчего ты плачешь? Быть может, тебе тяжело вспахивать каменистое поле? С сегодняшнего дня ты будешь вспахивать гладкое поле». Но и там раби Элиэзер продолжал плакать. Спросил его отец: «Почему ты плачешь, тебе трудно пахать на гладком поле?» Ответил ему сын: «Нет». «Почему же ты плачешь?» - «Я хочу учить Тору». Сказал отец: «Но ведь тебе уже 28 лет, и теперь ты хочешь учить Тору?! Женись, у тебя родятся сыновья, и ты отведешь их учиться».

Раби Элиэзер не ел в течение двух недель (для него было совершено чудо, и он выжил), после чего ему явился пророк Элияу и спросил: «Почему ты плачешь, сын Урканоса?» Он ответил: «Потому что желаю учить Тору». Пророк ответил: «Если ты желаешь учить Тору, пойди в Иерусалим к раби Иоханану бен Закаю». Раби Элиэзер отправился к раби Иоханану бен Закаю, сел и заплакал. Раби Иоханан спросил его: «Почему ты плачешь?» Он отве- тил: «Потому что я хочу учить Тору». - «Чей ты сын?» Раби Элиэзер не ответил. Раби Йоханан спросил: «Ты никогда не учил молитву Шма, Амиду или Благословение после трапезы?»

Ответил ему раби Элиэзер: «Нет». Сказал раби Йоханан: «Встань, и я научу тебя всем этим молитвам». После этого раби Элиэзер опять сидел и плакал. Спросил его раби Йоханан: «Сын мой, почему ты плачешь?» Он ответил: «Я хочу учить Тору». Раби Йоханан обучал его двум законам каждый день, и он повторял их и заучивал. Так он учился восемь дней и все это время не пробовал никакой еды (он жевал землю), из-за чего из его рта пошел неприятный запах. Раби Йоханан бен Закай отсадил его подальше от себя из-за запаха. Сел раби Элиэзер и стал рыдать.

Спросил его раби Йоханан: «Почему ты плачешь?» - «Потому что Вы отдалили меня от себя, как прокаженного». Сказал ему раби Йоханан: «Сын мой, как вознесся из твоего рта неприятный запах до меня, так пусть вознесутся законы Торы из твоих уст до Небес. Скажи, сын мой, кто твой отец?» - «Мой отец - Урканос». - «Оказывается, ты сын великих людей, и ничего мне не сказал! Сегодня ты обедаешь у меня!» Ответил раби Элиэзер: «Я уже поел там, где живу». - «А где ты живешь?» Раби Элиэзер ответил: «У раби Иеошуа бен Хананьи и раби Иосе а-Коэна». Послал раби Иоханан слугу спросить их: «Элиэзер ел у вас сегодня?» Они ответили: «Нет. Он уже восемь дней ничего не ел».