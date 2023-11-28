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Пивоваров - Религия как духовная практика

Даниил Пивоваров - Религия как духовная практика - Типы религиозных организаций
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Educational, Religious Studies Atheism

Религиозное объединение, т. е. общность верующих со всеми ее организационными компонентами, может существовать в формах церкви, секты, деноминации, культа, мистерии, тайного общества и др. По законодательству Российской Федерации религиозное объединение есть добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедования и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедование; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Даниил Пивоваров - Религия как духовная практика - Типы религиозных организаций

СПб.: Алетейя, 2017. - 476 с.

ISBN 978-5-906860-24-8

Даниил Пивоваров - Религия как духовная практика - Типы религиозных организаций - Содержание

Введение

Глава 1. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

  • § 1. Церковь как система

  • § 2. Церковь и государство

  • § 3. Идеология и церковь

Глава 2. САКРАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ

  • § 1. Сакральное и нуминозное

  • § 2. Религия как сакрализация базовых ценностей

Глава 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ В ОСНОВАНИИ КУЛЬТУРЫ

  • § 1. Культура — идеалообразующая сторона жизни

  • § 2. Религиозный культ: операциональные модификации

  • § 3. Роль религии в культуре: три модели

  • § 4. Космоцентрические и социоцентрические религии и их взаимосвязь в культуре

  • § 5. Религиозный прогресс и идея будущей общечеловеческой культуры

Глава 4. ОТНОШЕНИЕ К ИНОВЕРИЮ

  • § 1. Совесть

  • § 2. Свобода совести

  • § 3. Толерантность и ненасилие

  • § 4. Р. Нибур о церковном пацифизме

  • § 5. Симфоника как методология толерантного спора

Глава 5. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  • § 1. Воспитание и образование

  • § 2. О преподавании религии

Глава 6. СМЫСЛ ЖИЗНИ

  • § 1. Проблема смысла жизни

  • § 2. Основные грани смысла жизни

Views 754
Rating 5.0 / 5
Added 28.11.2023
Author brat Oleksiy
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5.0/5 (5)

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