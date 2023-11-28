Религиозное объединение, т. е. общность верующих со всеми ее организационными компонентами, может существовать в формах церкви, секты, деноминации, культа, мистерии, тайного общества и др. По законодательству Российской Федерации религиозное объединение есть добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедования и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедование; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Даниил Пивоваров - Религия как духовная практика - Типы религиозных организаций

СПб.: Алетейя, 2017. - 476 с.

ISBN 978-5-906860-24-8

Даниил Пивоваров - Религия как духовная практика - Типы религиозных организаций - Содержание

Введение

Глава 1. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

§ 1. Церковь как система

§ 2. Церковь и государство

§ 3. Идеология и церковь

Глава 2. САКРАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ

§ 1. Сакральное и нуминозное

§ 2. Религия как сакрализация базовых ценностей

Глава 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ В ОСНОВАНИИ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Культура — идеалообразующая сторона жизни

§ 2. Религиозный культ: операциональные модификации

§ 3. Роль религии в культуре: три модели

§ 4. Космоцентрические и социоцентрические религии и их взаимосвязь в культуре

§ 5. Религиозный прогресс и идея будущей общечеловеческой культуры

Глава 4. ОТНОШЕНИЕ К ИНОВЕРИЮ

§ 1. Совесть

§ 2. Свобода совести

§ 3. Толерантность и ненасилие

§ 4. Р. Нибур о церковном пацифизме

§ 5. Симфоника как методология толерантного спора

Глава 5. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Воспитание и образование

§ 2. О преподавании религии

Глава 6. СМЫСЛ ЖИЗНИ