Пивоваров - Религия как духовная практика
Религиозное объединение, т. е. общность верующих со всеми ее организационными компонентами, может существовать в формах церкви, секты, деноминации, культа, мистерии, тайного общества и др. По законодательству Российской Федерации религиозное объединение есть добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедования и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедование; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
Даниил Пивоваров - Религия как духовная практика - Типы религиозных организаций
СПб.: Алетейя, 2017. - 476 с.
ISBN 978-5-906860-24-8
Даниил Пивоваров - Религия как духовная практика - Типы религиозных организаций - Содержание
Введение
Глава 1. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
§ 1. Церковь как система
§ 2. Церковь и государство
§ 3. Идеология и церковь
Глава 2. САКРАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ
§ 1. Сакральное и нуминозное
§ 2. Религия как сакрализация базовых ценностей
Глава 3. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ В ОСНОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
§ 1. Культура — идеалообразующая сторона жизни
§ 2. Религиозный культ: операциональные модификации
§ 3. Роль религии в культуре: три модели
§ 4. Космоцентрические и социоцентрические религии и их взаимосвязь в культуре
§ 5. Религиозный прогресс и идея будущей общечеловеческой культуры
Глава 4. ОТНОШЕНИЕ К ИНОВЕРИЮ
§ 1. Совесть
§ 2. Свобода совести
§ 3. Толерантность и ненасилие
§ 4. Р. Нибур о церковном пацифизме
§ 5. Симфоника как методология толерантного спора
Глава 5. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
§ 1. Воспитание и образование
§ 2. О преподавании религии
Глава 6. СМЫСЛ ЖИЗНИ
§ 1. Проблема смысла жизни
§ 2. Основные грани смысла жизни
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