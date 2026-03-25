Пивоварова - Тихвинская икона Божией Матери

26 июня/9 июля Русская Православ­ная Церковь чествует Тихвинскую ико­ну Пресвятой Богородицы. Явившаяся в 1383 году на землях древнего Приладожья, икона облюбовала место для своего пребывания на правом бере­гу реки Тихвины. Именно здесь для нее была построена деревянная церковь во имя Успения Богородицы, а в начале XVT столетия возведен ныне существую­щий каменный Успенский храм. Немало чудесных знамений и исцелений были связаны с Тихвинской иконой. Рассказы о них передавались из уст в уста, а затем вносились в текст сказания о явлении об­раза, дополняя его первоначальную основу. Одним из главных исторических событий, прославивших образ, было освобождение Тихвинского монасты­ря от осады шведов в начале XVII века. Неслучайно список с Тихвинской чу­дотворной иконы находился с русски­ми послами при подписании знамени­того Столбовского мира (27 февраля 1617 года), по которому Россия верну­ла себе Новгород, Старую Руссу и не­которые другие, захваченные шведами территории.

Особым почитанием икона пользо­валась не только в среде простых бого­мольцев, за тысячи верст стекавшихся на поклонение ей в Тихвинский монастырь. С молением о чадородии было связано паломничество в Тихвин в 1526 году ве­ликого князя Василия III, а в 1546 году, незадолго до венчания на царство, Успенский храм посетил его сын Иоанн Васильевич. Богатые приношения ико­не жертвовали представители знатных боярских и княжеских родов, импера­трица Анна Иоанновна, великие княги­ни и княжны. В 1798 году торжественное перенесение Тихвинской чудотворной иконы из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор Тихвинского мона­стыря совершил император Павел I.

На протяжении пяти с половиной столетий судьба иконы была неразрыв­но связана с Тихвинским Успенским храмом. Лишь в годы второй мировой войны во время фашистской оккупации Тихвина икона покинула его стены. В на­чале 1942 года она была вывезена в Псков, в 1944 временно находилась в Риге, а за­тем, принятая на попечение бывшим архи­епископом Рижским Иоанном Гарклавсом, через Латвию, Польшу, Чехию и Германию достигла Американского континента, где пребывала в течение шестидесяти лет. Только сравнительно недавно, летом 2004 года, произошло возвращение образа в Россию. Об исто­рии явления и прославления Тихвинской иконы, об особенностях иконографии чудотворного образа и его списков рас­скажет эта книга.

Русская икона - Надежда Валерьевна Пивоварова - Тихвинская икона Божией Матери

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.

ISBN 978-5-00000-035-9

ИСТОРИЯ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ