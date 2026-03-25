Пивоварова - Тихвинская икона Божией Матери

26 июня/9 июля Русская Православная Церковь чествует Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы. Явившаяся в 1383 году на землях древнего Приладожья, икона облюбовала место для своего пребывания на правом берегу реки Тихвины. Именно здесь для нее была построена деревянная церковь во имя Успения Богородицы, а в начале XVT столетия возведен ныне существующий каменный Успенский храм. Немало чудесных знамений и исцелений были связаны с Тихвинской иконой. Рассказы о них передавались из уст в уста, а затем вносились в текст сказания о явлении образа, дополняя его первоначальную основу. Одним из главных исторических событий, прославивших образ, было освобождение Тихвинского монастыря от осады шведов в начале XVII века. Неслучайно список с Тихвинской чудотворной иконы находился с русскими послами при подписании знаменитого Столбовского мира (27 февраля 1617 года), по которому Россия вернула себе Новгород, Старую Руссу и некоторые другие, захваченные шведами территории.
Особым почитанием икона пользовалась не только в среде простых богомольцев, за тысячи верст стекавшихся на поклонение ей в Тихвинский монастырь. С молением о чадородии было связано паломничество в Тихвин в 1526 году великого князя Василия III, а в 1546 году, незадолго до венчания на царство, Успенский храм посетил его сын Иоанн Васильевич. Богатые приношения иконе жертвовали представители знатных боярских и княжеских родов, императрица Анна Иоанновна, великие княгини и княжны. В 1798 году торжественное перенесение Тихвинской чудотворной иконы из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор Тихвинского монастыря совершил император Павел I.
На протяжении пяти с половиной столетий судьба иконы была неразрывно связана с Тихвинским Успенским храмом. Лишь в годы второй мировой войны во время фашистской оккупации Тихвина икона покинула его стены. В начале 1942 года она была вывезена в Псков, в 1944 временно находилась в Риге, а затем, принятая на попечение бывшим архиепископом Рижским Иоанном Гарклавсом, через Латвию, Польшу, Чехию и Германию достигла Американского континента, где пребывала в течение шестидесяти лет. Только сравнительно недавно, летом 2004 года, произошло возвращение образа в Россию. Об истории явления и прославления Тихвинской иконы, об особенностях иконографии чудотворного образа и его списков расскажет эта книга.
Русская икона - Надежда Валерьевна Пивоварова - Тихвинская икона Божией Матери
СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.
ISBN 978-5-00000-035-9
Русская икона - Надежда Валерьевна Пивоварова - Тихвинская икона Божией Матери - Содержание
ИСТОРИЯ И ПОЧИТАНИЕ
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ
No comments yet. Be the first!