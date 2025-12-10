Настоящей книгой мы продолжаем двуязычное издание многотомной «Естественной истории» римского писателя и общественного деятеля Гая Плиния Секунда Старшего (23/24 гг. н. э. - 79 г. н. э.). Это уникальное произведение представляет собой грандиозную энциклопедию античных знаний о природе, мире и человеке в 37 книгах, подводящую итог развития этих знаний ко времени жизни Плиния. Книги «Естественной истории» содержат около 20 000 тысяч фактов во многих областях знания: в космологии, астрономии, физике, географии, антропологии, зоологии, ботанике, медицине, минералогии и прочем. Поэтому «Естественная история» оказывается неисчерпаемым источником наших знаний о многих сторонах жизни, науки и культуры античного мира.

Миру животных в «Естественной истории» посвящены четыре книги (VIII–XI). Книги VIII–IX содержат сведения о наземных и морских животных, а книги X–XI рассказывают о птицах и насекомых.

В настоящем томе мы даем латинский текст, русский перевод двух первых зоологических книг «Естественной истории» Плиния Старшего (книги VIII–IX), а также комментарий к тексту. В VIII книге Плиний подробно описывает сухопутных животных, их особенности, образ жизни, использование в быту и в религиозных обрядах, их возможная опасность для человека и многое другое. В IX книге содержится описание животных, живущих в воде, — от китов и дельфинов до рыб и улиток в ракушках.

Русский перевод VIII и IX книг «Естественной истории», комментарий к нему и Указатель животных выполнен Ириной Юрьевной Шабага.

Плиний Старший - Естественная история - Naturalis historia: Том V: Книги VIII–IX

Плиний Старший = Plinus Secundus; под общей редакцией А.В. Подосинова, Е.В. Илюшечкиной и А.В. Белоусова.

М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2025. — 458 с.

(Античная библиотека. Латинская серия. Том III = BIBLIOTHECA ANTIQVA. Series Latina. Vol. III).

ISBN 978-5-91244-273-5 («Естественная история» в целом)

ISBN 978-5-91244-315-2 (TV)

Плиний Старший. Естественная история (Том V: Книги VIII–IX) - Содержание