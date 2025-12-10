Плиний Старший - Естественная история - Том V - Книги VIII–IX
Настоящей книгой мы продолжаем двуязычное издание многотомной «Естественной истории» римского писателя и общественного деятеля Гая Плиния Секунда Старшего (23/24 гг. н. э. - 79 г. н. э.). Это уникальное произведение представляет собой грандиозную энциклопедию античных знаний о природе, мире и человеке в 37 книгах, подводящую итог развития этих знаний ко времени жизни Плиния. Книги «Естественной истории» содержат около 20 000 тысяч фактов во многих областях знания: в космологии, астрономии, физике, географии, антропологии, зоологии, ботанике, медицине, минералогии и прочем. Поэтому «Естественная история» оказывается неисчерпаемым источником наших знаний о многих сторонах жизни, науки и культуры античного мира.
Миру животных в «Естественной истории» посвящены четыре книги (VIII–XI). Книги VIII–IX содержат сведения о наземных и морских животных, а книги X–XI рассказывают о птицах и насекомых.
В настоящем томе мы даем латинский текст, русский перевод двух первых зоологических книг «Естественной истории» Плиния Старшего (книги VIII–IX), а также комментарий к тексту. В VIII книге Плиний подробно описывает сухопутных животных, их особенности, образ жизни, использование в быту и в религиозных обрядах, их возможная опасность для человека и многое другое. В IX книге содержится описание животных, живущих в воде, — от китов и дельфинов до рыб и улиток в ракушках.
Русский перевод VIII и IX книг «Естественной истории», комментарий к нему и Указатель животных выполнен Ириной Юрьевной Шабага.
Плиний Старший - Естественная история - Naturalis historia: Том V: Книги VIII–IX
Плиний Старший = Plinus Secundus; под общей редакцией А.В. Подосинова, Е.В. Илюшечкиной и А.В. Белоусова.
М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2025. — 458 с.
(Античная библиотека. Латинская серия. Том III = BIBLIOTHECA ANTIQVA. Series Latina. Vol. III).
ISBN 978-5-91244-273-5 («Естественная история» в целом)
ISBN 978-5-91244-315-2 (TV)
Плиний Старший. Естественная история (Том V: Книги VIII–IX) - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
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РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ КНИГ VIII И IX (М.В. Шумилин)
- Заметка о латинском тексте
- Nota ad textum latinum
- CONSPECTVS SIGLORVM, QVAE IN APPARATV CRITICO NATVRALIS HISTORIAE LIBRORVM VIIl-IX ADHIBENTVR
- Varia
- Editiones et opera varia
- Книга VIII (О сухопутных животных)
- Книга IX (О морских животных)
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УКАЗАТЕЛИ
- Index animalium (Указатель животных)
- Index nominum (personarum) (Указатель имен)
- Index nominum (geographicorum) (Указатель географических названий)
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