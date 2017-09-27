Плискин - Люби ближнего
Общаясь с людьми, помните: все мы созданы по образу Бога.
Бог сотворил человека по образу своему;по образу бога сотворил его (Берешит, 1:27).
Сказал р. Акива: «Люби ближнего, как себя (Ваикра 19:18) - это великий принцип Торы».
Сказал Бен Азай: «Когда Бог создал человека, создал по образу Своему (Берешит 1:26) - этот принцип еще важнее».Бен Азай имел в виду: раз человек создан по образу Бога - значит, соответственно его надо уважать.Помогая другим, вы обретаете подобие Богу и сотворил бог человека по образу своему (Берешит, 1:27).
Хафец Хаим комментирует: «По образу Бога» означает способность человека уподобляться Творцу, который оказывает милость людям. Всякий, кто совершает добрый поступок, по-новому отражает Его деяния. А кто думает: «С какой стати я должен помогать другим?» - отчуждает себя от Бога.
Зелиг Плискин - Люби ближнего
Иерусалим 2012, 289с.
Перевод и редакция - Гедалия Спинадель
Исправленное издание
Зелиг Плискин - Люби ближнего - Оглавление
Издательство Ам Асефер - Народ Книги
Из книги
- Берешит - בראשית
- Ноах
- Лех Леха
- Ваера
- Хаей Сара
- Толдот
- Ваеце
- Ваишлах
- Ваешев
- Микец
- Ваигаш
- Ваехи
- Шмот- שמות
- Шмот
- Ваэра
- Итро
- Мишпатим
- Трума
- Тецаве
- Ваякгель
- Ваикра ויקרא
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мецора
- Кдошим
- Эмор
- Бегар
- Бехукотаи
- Бемидбар - במדבר
- Бемидбар
- Насо
- Бегаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот
- Масэи
- Дварим - דברים
- Дварим
- Ваэтханан
- Экев
- Шофтим
- Китеце
- Китаво
- Нацавим
- Аазину
- Везот Абраха
- Резюме
- Словарь
- Биографии
Зелиг Плискин - Люби ближнего - Ноах
Бог сказал Ноаху:конец всякой плоти наступил предо мной,ибо наполнилась земля грабежом. (Берешит, 6:13).
Р. Йоханан сказал: «Приди и увидишь силу грабежа. Поколение Потопа нарушало все, но решение об их конце не было подписано, пока не провинились в воровстве» (Сангедрин). Мы должны осознать, как серьезно преступление украсть даже самую малую сумму, и удалиться от этого греха. В поколении Ноаха, когда кто-нибудь выставлял для продажи бобы, прохожие брали их без спроса на сумму меньше пруты (самая мелкая монета), тогда суд не мог заставить вора это вернуть. И один за другим обирали продавца, пока не оставалось ни боба. А он не мог потребовать наказать воров и вернуть имущество (мидраш Берешит раба). Р. Зеэв Эйнгорн в комментарии добавляет, что люди этого поколения, безусловно, воровали и по-крупному. Втайне каждый крал, сколько мог. А меньше пруты крали публично, и с этим мирились (.Пируш махарзу). Р. Шалом Швадрон заметил: «Не раз я видел, как люди входят в лавку, берут немного еды и не платят. Часто хозяин хотел бы, чтобы заплатили, да неудобно просить деньги за такое количество. Это надо осудить. Так поступали в поколении Потопа».
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