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Плискин - Люби ближнего

Зелиг Плискин - Люби ближнего
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Ethics
Общаясь с людьми, помните: все мы созданы по образу Бога.
Бог сотворил человека по образу своему;по образу бога сотворил его (Берешит, 1:27).
Сказал р. Акива: «Люби ближнего, как себя (Ваикра 19:18) - это великий принцип Торы».
Сказал Бен Азай: «Когда Бог создал человека, создал по образу Своему (Берешит 1:26) - этот принцип еще важнее».Бен Азай имел в виду: раз человек создан по образу Бога - значит, соответственно его надо уважать.Помогая другим, вы обретаете подобие Богу и сотворил бог человека по образу своему (Берешит, 1:27).
Хафец Хаим комментирует: «По образу Бога» означает способность человека уподобляться Творцу, который оказывает милость людям. Всякий, кто совершает добрый поступок, по-новому отражает Его деяния. А кто думает: «С какой стати я должен помогать другим?» - отчуждает себя от Бога.

Зелиг Плискин - Люби ближнего

Иерусалим 2012, 289с.
Перевод и редакция - Гедалия Спинадель
Исправленное издание

Зелиг Плискин - Люби ближнего - Оглавление

Издательство Ам Асефер - Народ Книги
Из книги
  • Берешит - בראשית
  • Ноах
  • Лех Леха
  • Ваера
  • Хаей Сара
  • Толдот
  • Ваеце
  • Ваишлах
  • Ваешев
  • Микец
  • Ваигаш
  • Ваехи
  • Шмот- שמות
  • Шмот
  • Ваэра
  • Итро
  • Мишпатим
  • Трума
  • Тецаве
  • Ваякгель
  • Ваикра ויקרא
  • Ваикра
  • Цав
  • Шмини
  • Тазриа
  • Мецора
  • Кдошим
  • Эмор
  • Бегар
  • Бехукотаи
  • Бемидбар - במדבר
  • Бемидбар
  • Насо
  • Бегаалотха
  • Шлах
  • Корах
  • Хукат
  • Балак
  • Пинхас
  • Матот
  • Масэи
  • Дварим - דברים
  • Дварим
  • Ваэтханан
  • Экев
  • Шофтим
  • Китеце
  • Китаво
  • Нацавим
  • Аазину
  • Везот Абраха
  • Резюме
  • Словарь
  • Биографии

Зелиг Плискин - Люби ближнего - Ноах

Бог сказал Ноаху:конец всякой плоти наступил предо мной,ибо наполнилась земля грабежом. (Берешит, 6:13).
Р. Йоханан сказал: «Приди и увидишь силу грабежа. Поколение Потопа нарушало все, но решение об их конце не было подписано, пока не провинились в воровстве» (Сангедрин). Мы должны осознать, как серьезно преступление украсть даже самую малую сумму, и удалиться от этого греха. В поколении Ноаха, когда кто-нибудь выставлял для продажи бобы, прохожие брали их без спроса на сумму меньше пруты (самая мелкая монета), тогда суд не мог заставить вора это вернуть. И один за другим обирали продавца, пока не оставалось ни боба. А он не мог потребовать наказать воров и вернуть имущество (мидраш Берешит раба). Р. Зеэв Эйнгорн в комментарии добавляет, что люди этого поколения, безусловно, воровали и по-крупному. Втайне каждый крал, сколько мог. А меньше пруты крали публично, и с этим мирились (.Пируш махарзу). Р. Шалом Швадрон заметил: «Не раз я видел, как люди входят в лавку, берут немного еды и не платят. Часто хозяин хотел бы, чтобы заплатили, да неудобно просить деньги за такое количество. Это надо осудить. Так поступали в поколении Потопа».
Views 468
Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2017
Author brat librarian
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5.0/5 (2)

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