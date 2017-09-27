Общаясь с людьми, помните: все мы созданы по образу Бога.

Бог сотворил человека по образу своему;по образу бога сотворил его (Берешит, 1:27).

Сказал р. Акива: «Люби ближнего, как себя (Ваикра 19:18) - это великий принцип Торы».

Сказал Бен Азай: «Когда Бог создал человека, создал по образу Своему (Берешит 1:26) - этот принцип еще важнее».Бен Азай имел в виду: раз человек создан по образу Бога - значит, соответственно его надо уважать.Помогая другим, вы обретаете подобие Богу и сотворил бог человека по образу своему (Берешит, 1:27).

Хафец Хаим комментирует: «По образу Бога» означает способность человека уподобляться Творцу, который оказывает милость людям. Всякий, кто совершает добрый поступок, по-новому отражает Его деяния. А кто думает: «С какой стати я должен помогать другим?» - отчуждает себя от Бога.

Зелиг Плискин - Люби ближнего

Иерусалим 2012, 289с.

Перевод и редакция - Гедалия Спинадель

Исправленное издание

Зелиг Плискин - Люби ближнего - Оглавление

Издательство Ам Асефер - Народ Книги

Из книги

Берешит - בראשית

Ноах

Лех Леха

Ваера

Хаей Сара

Толдот

Ваеце

Ваишлах

Ваешев

Микец

Ваигаш

Ваехи

Шмот- שמות

Шмот

Ваэра

Итро

Мишпатим

Трума

Тецаве

Ваякгель

Ваикра ויקרא

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Кдошим

Эмор

Бегар

Бехукотаи

Бемидбар - במדבר

Бемидбар

Насо

Бегаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масэи

Дварим - דברים

Дварим

Ваэтханан

Экев

Шофтим

Китеце

Китаво

Нацавим

Аазину

Везот Абраха

Резюме

Словарь

Биографии

Зелиг Плискин - Люби ближнего - Ноах

Бог сказал Ноаху:конец всякой плоти наступил предо мной,ибо наполнилась земля грабежом. (Берешит, 6:13).

Р. Йоханан сказал: «Приди и увидишь силу грабежа. Поколение Потопа нарушало все, но решение об их конце не было подписано, пока не провинились в воровстве» (Сангедрин). Мы должны осознать, как серьезно преступление украсть даже самую малую сумму, и удалиться от этого греха. В поколении Ноаха, когда кто-нибудь выставлял для продажи бобы, прохожие брали их без спроса на сумму меньше пруты (самая мелкая монета), тогда суд не мог заставить вора это вернуть. И один за другим обирали продавца, пока не оставалось ни боба. А он не мог потребовать наказать воров и вернуть имущество (мидраш Берешит раба). Р. Зеэв Эйнгорн в комментарии добавляет, что люди этого поколения, безусловно, воровали и по-крупному. Втайне каждый крал, сколько мог. А меньше пруты крали публично, и с этим мирились (.Пируш махарзу). Р. Шалом Швадрон заметил: «Не раз я видел, как люди входят в лавку, берут немного еды и не платят. Часто хозяин хотел бы, чтобы заплатили, да неудобно просить деньги за такое количество. Это надо осудить. Так поступали в поколении Потопа».