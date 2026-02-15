Почему я верю

Почему я верю – Личное свидетельство Издательство «Христианин», б.г. – 30 с.
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Это небольшое издание, выпущенное издательством «Христианин» (традиционно связанным с движением евангельских христиан-баптистов в СССР), представляет собой жанр живого духовного автобиографизма. Книга не является научным или богословским трактатом; это сборник искренних личных историй людей, которые пришли к вере в условиях официального государственного атеизма. Главная цель публикации — показать, что вера в Бога основывается не на теоретических выкладках, а на реальном внутреннем опыте и встрече с Преображающей силой.

На тридцати страницах брошюры авторы делятся моментами своего духовного прозрения: для кого-то это было чудо исцеления или избавления от зависимости, для кого-то — обретение смысла жизни в момент глубокого кризиса. Особую ценность книге придает контекст времени издания (издательство «Христианин» часто работало в полулегальных условиях) — каждое такое свидетельство было актом мужества. Это текст о том, как «личная правда» человека оказывается сильнее идеологического давления, и как вера становится внутренним стержнем, позволяющим сохранять достоинство и радость вопреки внешним обстоятельствам.

Почему я верю – Личное свидетельство

Издательство «Христианин», б.г. – 30 с.

Почему я верю – Содержание

  • МОЖНО ЛИ ЗНАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ БОГ?

  • БИБЛИЯ ЕСТЬ СЛОВО БОГА ЖИВОГО, И НИЧЕМ ИНЫМ ВЕРНОСТИ ЕЕ ПРОРОЧЕСТВ НЕ ОБЪЯСНИТЬ!

  • УБЕДИВШИСЬ, ЧТО СВ. ПИСАНИЕ ИСТИННО И ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ; И, УВЕРОВАВ, ЧТО ОН ПРИШЕЛ В МИР ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, И ЧТО БОГ ТАК ВОЗЛЮБИЛ МЕНЯ, ЧТО ОТДАЛ ХРИСТА НА КРЕСТ, ЧТОБЫ ОН ПРИНЯЛ НАКАЗАНИЕ ЗА МОИ ГРЕХИ, С ТЕМ ЧТОБЫ САМ Я БЫЛ ОСВОБОЖДЕН ОТ МОЕЙ ГРЕХОВНОЙ ВИНЫ, - Я ПРИНЯЛ ВЕРОЮ ИИСУСА ХРИСТА ЛИЧНЫМ СВОИМ СПАСИТЕЛЕМ И ГОСПОДОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ!

  • А ПОЧЕМУ БОГ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» ЭТОЙ ПЕСЧИНКОЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕГО НЕОБЪЯТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ?

  • НЕВИНОВНЫЙ, НО ДОБРОВОЛЬНО ПРИНЯВШИЙ НА СЕБЯ КАРУ ЗА ВИНОВНЫХ!..

  • МОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

