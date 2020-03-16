Представители русской церковной эмиграции внесли большой вклад в развитие богословских наук и духовного образования в различных странах, например в Югославии, Сербии, Болгарии, Венгрии, Германии. Так, основание Богословского факультета Белградского университета в 1921 г. можно считать их заслугой: ранее такой факультет был запланирован, но не открыт из-за нехватки научных кадров; «в число его первых профессоров по контракту приняли пять русских». Один из них, бывший ординарный профессор Петроградской духовной академии Николай Никанорович Пгубоковский, стал в 1923 г. создателем Богословского факультета Софийского университета и основателем новозаветного богословия в Болгарии.

Другим важнейшим достижением русской церковной эмиграции явилось создание Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, о котором написано уже множество воспоминаний и исследований. Ещё одним духовным учебным заведением, которому уделялось большое внимание Архиерейского Синода, являлось пастырско-богословское училище в монастыре Святого Кирика в Болгарии. Предыстория этого учебного заведения касается пастырско-богословского училища в Константинополе, о чём ходатайствовал владыка Дамиан (Говоров) в своём письме к Временному Русскому Церковному Управлению от 20 ноября 1921г. (подобное училище было открыто им в Ставрополе, но просуществовало всего два месяца). Прошение было отклонено «...ввиду нецелесообразности открытия параллельных курсов, каковые уже открыты при управляющем русскими православными общинами Константинопольского округа».

Покровские чтения в Брюсселе: материалы ежегодной международной научной конференции. Вып. 1, 2

Москва — Брюссель: Conference Sainte TVinite du Patriarcat de Moscou ASBL; Екатерининский мужской монастырь, 2017. 376 с., ил.

ISBN 978-5-904685-22-5

Покровские чтения в Брюсселе: материалы ежегодной международной научной конференции. Вып. 1, 2 - Содержание

Предисловие

Выпуск 1. Русское церковное зарубежье: проблемы историографии и источниковедения

Берташ А.Впротоиерей. Православная Церковь в Польше и русская эмиграция до Второй мировой войны. Общий обзор и судьбы русских храмов

БосХ., священник. Русская Православная Церковь в 1Ълландии. Страницы истории и архивные документы

Бухенау К. Сербско-русские контакты в Киевской духовной академии (1850-1914) и в православных школах межвоенной Югославии (1920-1941)

Косик В,И, Русское духовенство в эмиграции и Россия. 1920-1940-е годы

Кашеваров А.И. «Православная Русь» — «церковно-общественный орган» Русской Православной Церкви Заграницей

Кострюков АЛ. Дарование автокефалии Православной Церкви в Америке в свете новых материалов

МазыринА.В., священник. Переход митрополита Евлогия (Георгиевского) под юрисдикцию Константинопольской Патриархии и срыв «Всеправославного Предсобора» («Просинода») сквозь призму фанаросоветских взаимоотношений

Никодим (Хмыров), иеромонах. Русская Православная Церковь Заграницей: образовательная и издательская деятельность в 20-е годы XX века

Пузович В. Русские эмигранты и сербское академическое богословие. 1920-1940 гг.

Сухова Н.Ю. Полвека служения русской православной придворной церкви в Шаге (1816-1866)

ШкаровскийМ.В. Значение русской церковной эмиграции и источники её изучения

Выпуск 2. 1000 лет русского Афона: история и современность

Бухенау К. Афон как место встречи сербов и русских. Духовность и национальная политика до и после Первой мировой войны

Виноградов А.Ю. Неописанные греческие рукописи афонского Свято-Пантелеимонова монастыря

Виноградова ЕЛ. Классическое и аскетическое в живописи Афона палеологовской эпохи (1261-1453)

Герд Л.А. Донесение об Афоне греческого консула в Салониках Георгия Докоса (1887)

Любомудров А.М. Афон и афониты в «хожениях» русских писателей ΧΧ-ΧΧΙ веков

МазыринА.В., священник. Архимандриты Иаков и Василий Ватопедцы как официальные представители Константинопольской Патриархии в большевистской Москве

Павликянов К.П. Неизвестное послание Охридского архиепископа Парфения русскому царю Василию IV Шуйскому

Пахомов П., диакон. Русские афонские келлиоты по материалам архива Братства русских обителей за 1910 год и Архива внешней политики Российской империи

ШкаровскийМ.В. Борьба Московского Патриархата за сохранение русского монастыря на Афоне

Покровские чтения в Брюсселе: материалы ежегодной международной научной конференции. Вып. 1, 2 - Предисловие

Ежегодная Международная научная конференция «Покровские чтения в Брюсселе» — одно из важных направлений деятельности брюссельского Архива русской эмиграции. Цель конференции — стимулировать исследования в области русского культурного наследия и духовности в университетах и научных центрах вне пределов России, повысить интерес к русской культуре в мире, расширить площадку дискуссионного творческого общения. Это будет способствовать глубокому осмыслению русской культуры и её значения в становлении исторического русского самосознания, пониманию причин исторического выбора русского православного миропорядка. Покровские чтения проводятся один раз в год, в октябре — начале ноября, что близко по времени к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Темы докладов согласовываются заранее. Каждый участник присылает текст выступления в электронном виде за месяц до начала конференции. На чтения, как правило, приглашаются учёные из иностранных и российских университетов. Лучшие по научному уровню доклады публикуются в сборнике. Тематика каждой следующей конференции определяется на предшествующей, и сразу формируются предположительный список будущих участников и темы докладов. Таким образом, каждый участник за год до конференции знает и разрабатывает предмет своего выступления. В настоящем сборнике опубликованы доклады двух конференций. 1-я конференция, посвящённая теме «Русское церковное зарубежье: проблемы историографии и источниковедения», состоялась 1-4 ноября 2015 г. Перед началом работы была отслужена Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон в сослужении духовенства епархии и участников чтений в священном сане. Открывая конференцию, владыка Симон выразил надежду, что проходящая в бельгийской столице встреча учёных активизирует научную жизнь епархии, особенно в вопросах сохранения исторического наследия Русской Православной Церкви и русского зарубежья, которое было создано нашими предками за пределами исторической родины. Доклады учёных-богословов, историков, архивистов, литературоведов из России, Бельгии, Германии, ГЬлландии и Сербии опубликованы в 1-м выпуске материалов конференции. В докладах затронуты различные проблемы истории, сохранения русской культуры и наследия Русской Православной Церкви в Польше, Сербии, Нидерландах, Бельгии, США и других странах мира в XVIII-XX веках.

2-я конференция, состоявшаяся 31 октября—3 ноября 2016г., была приурочена к юбилею русского монашества на Святой ГЬре и посвящена теме «1000-летие русского Афона: история и современность». После традиционной Божественной литургии и праздничного приёма архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон обратился к собравшимся со словом приветствия, выразив пожелание, чтобы подобные конференции собирались регулярно и стимулировали историко-богословский научный процесс. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия Александр Токовинин в своём выступлении отметил, что обращение к теме русского присутствия на Афоне призвано улучшить духовный климат в нашем Отечестве, тем более что в духовности русского народа Афон исторически всегда занимал одно из центральных мест. Доклады учёных из России, Болгарии, Германии, Греции и Италии освещали вопросы влияния русского и славянского монашества Святой ГЬры на мировую духовную культуру в целом, раскрывая его глубокие эстетикокультурологические связи с современностью. Тексты докладов вошли во 2-й выпуск материалов конференции. Подача заявок на участие в ежегодных Покровских чтениях доступна для всех желающих, обладающих соответствующей квалификацией и учёной степенью. Заявки направляются по адресу: [email protected] — на имя главного редактора.

Протоиерей Павел Недосекин, главный редактор