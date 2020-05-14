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Полонский - Две тысячи лет вместе

Две тысячи лет вместе - Пинхас Полонский
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature, Religious Studies Atheism
За последнее время на русском языке были изданы десятки книг, в которых изложено мнение христианства об иудаизме, но не было ни одной, в которой было бы систематически и подробно рассмотрено отношение иудаизма к христианству. Данная книга призвана восполнить этот пробел.

Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству

П. Полонский. — Ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори; Иерусалим : Маханаим, 2009. — 234, [6] с. — (Еврейские тайны).
ISBN 978-5-222-14491-6 (ООО «Феникс»)
ISBN 978-5-903875-72-6 (ООО «Неоглори»)

Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству - Содержание

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ВМЕСТЕ: Общие принципы соотношения иудаизма и христианства, в их исторической перспективе
  • (A). Иудаизм как универсальная религия для человечества.
  • (Б). Иисус — один из фарисеев
  • (B). Павел — один из фарисеев и апостол язычников
  • (Г). Конфликт в веках: противостояние христианства и иудаизма
  • (Д). Изменение позиций сегодня: путь к осознанию дополнительности
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НЕВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ: Почему вера христианства не подходит для евреев
  • ГЛАВА 1. ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИЗНАЮТ ИИСУСА МЕССИЕЙ
    • 1.1. Нереализация Иисусом мессианских пророчеств
    • 1.2. Христианское изменение критериев прихода Мессии
    • 1.3. Исторические параллели: схема формирования мессианского образа в христианстве и в саббатианстве
  • ГЛАВА 2. ЕСТЬ ЛИ В ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ ПРЕДСКАЗАНИЯ О ПРИХОДЕ ИИСУСА»
    • 2.1. Важность для христиан нахождения «предсказаний б Иисусе» в Еврейской Библии
    • 2.2. Существует ли у пророка Исайи предсказание непорочном зачатии
    • 2.3. Фиксирование искажений в христианских переводах Библии
  • ГЛАВА 3. НЕПРИЯТИЕ ИДЕИ ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ ИИСУСА
    • 3.1. Причины неприятия евреями идеи «воплощения Бога в Иисусе»
    • 3.2. Различие требований к форме монотеизма, предъявляемых к евреям и к народам мира
    • 3.3. Позитивные аспекты концепции «Богочеловека», её представления в иудаизме и в христианстве
  • ГЛАВА 4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА ПРОГРЕССОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИУДАИЗМУ?
    • 4.1. Иллюзия «спора Иисуса с традицией», возникающая только из полемически заостренной формы его высказываний
    • 4.2. Искаженное изображение еврейской этики в христианских источниках
  • ГЛАВА 5. ЧТО ВАЖНЕЕ — ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРА ИЛИ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЛА?
    • 5.1. Различия в системах приоритетов
    • 5.2. Создание Павлом христианства как нееврейской религии на основе примата веры
    • 5.3. Христианский тезис о примате веры и библейские источники
  • ГЛАВА 6. ПОДОБИЕ ИДЕЙ, НО РАЗЛИЧИЕ АКЦЕНТОВ
    • 6.1. Различие иудаизма и христианства в интерпретации заповеди «любви к ближнему»
    • 6.2. Принцип «непротивления злу насилием»
    • 6.3. Являются ли заповеди обязанностями или же идеалами
    • 6.4. Человек как «раб Бога», как «сын Бога» и как «супруг Бога»
  • ГЛАВА 7. МИРСКОЕ И ДУХОВНОЕ
  • ГЛАВА 8. ПРОБЛЕМА ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА
    • 8.1. Первородный грех и проблема смысла первого прихода Иисуса как Мессии»
    • 8.2. Различное отношение иудаизма и христианствак пониманию сексуальной жизни человека
  • ГЛАВА 9. ДОПОЛНЕНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ТЕКСТЫ
    • 9.1. «Testimonium Flavianum» — Свидетельство Флавия»
    • 9.2. Диспут Нахманида
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕОБХОДИМОСТЬ ОСОЗНАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ:Современный диалог иудаизма и христианства
  • ГЛАВА 10. ОТ КОНФЛИКТА К ДИАЛОГУ (Изменение тношения к иудаизму в христианской теологии в наше время — влияние Катастрофы и создания Государства Израиль а еврейско-христианские взаимоотношения)
  • ГЛАВА 11. Дидье Поллефе: ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЕ ТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА С КАТОЛИЧЕСКОЙ ОЧКИ ЗРЕНИЯ
  • ГЛАВА 12. СОВРЕМЕННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСУ ХРИСТИАНСКО-УДЕЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
    • 1. «Священный Долг. О новом подходе христианского ероучения к иудаизму и еврейскому народу». (Декларация руппы католических и протестантских теологов по вопросу христианско-иудейских взаимоотношений)
    • 2. «Узнать Христа в Его народе» (Итоговый документ христианского церковно-общественного круглого стола священнослужителей и деятелей православной культуры)
  • ГЛАВА 13. ДАЛЬНЕЙШИЙ ВКЛАД ИУДАИЗМА В РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
  • ГЛАВА 14. ДОПОЛНЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
    • 14.1. Я понял ваше объяснение про веру, но что про надежду и любвь?
    • 14.2. Близость Бога и человека
    • 14.3. Теология дополнения: противоречит ли идея спасительности христианства идее спасительности иудаизма?
    • 14.4. Авраамическое единство: общность наследия и общность целей, при невозможности совмещения веры
    • 14.5. Исчерпана ли миссия иудаизма в мире?
    • 14.6. Уровень предстояния человека перед Богом
    • 14.7. Жертва крови во искупление грехов
    • 14.8. «Иисус взял на себя грехи мира»
    • 14.9. Мессия — человек или Бог?
    • 14.10. Так кто же прав?

Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству - Предисловие

Хотя период еврейско-русских контактов длился всего двести лет — история еврейско-христианских взаимоотношений, внутри которых и в контексте которых существует еврейско-русское пространство, составляет период ровно в десять раз более длинный, целых два ты-сячелетия. В этих взаимоотношениях есть «классическая часть» — т. е. то, как эти отношения устанавливались в начальный период после отделения христианства от иудаизма и как они продолжались в течение многих веков, и современная часть — то, как за последнее столетие, буквально на наших глазах, меняются и ортодоксальный иудаизм, и ортодоксальное христианство. Сегодня пересматриваются и исправляются концепции, казавшиеся незыблемыми в течение тысячелетий, причем это происходит не в результате реформы или образования новых сект, а в ходе «ортодоксальной модернизации», когда новое направление развития данной религии полностью сохраняет свою ортодоксальность и при этом модернизируется.

Views 2 404
Rating 4.6 / 5
Added 14.05.2020
Author brat Kliment
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4.6/5 (12)

Comments (4 comments)

Тания 5 years ago
Спасибо. Я получила много ответов на мои вопросы.
G
gios76 5 years ago

спасибо
Y
yuniy 8 years ago

Матфей или Павел вполне имели право перефразировать пророчество пророков, иногда даже совмещая два пророчества в одно. И это совмещение часто не видно для неопытного взгляда. Я о пророчестве Исаии о "деве" или "девушке" "юннице".
B
brat Dorian 13 years ago
Пинхасу хотелось бы ответить из статьи С.С. Аверинцева " Ветхий Завет как пророчество о Новом. Общая проблема — глазами переводчика": ...так, сберегаемый в текстах динамический импульс начального опыта, живой «вопль» об этом опыте, который мы обязаны расслышать, если имеем уши…Однако неоспоримо, что традиционный христианский взгляд на Ветхий Завет со времен Отцов Церкви, более того, с самого начала христианской проповеди привык искать чего-то иного: суммы вполне конкретных «свидетельств» ο Христе и ο новозаветном учении.Важно преодолеть один предрассудок; он был подготовлен веками христианско-иудейской полемики (в которой христианам хотелось представить оппонентов идиотически-бездуховными буквалистами, a иудаистам — безответственными фантазерами).Переходя к апориям более реальным, заметим, что существует некоторое количество ветхозаветных текстов, по отношению к которым версия Септуагинты резко отклоняется от масоретской версии, или даже и масоретская сама по себе допускает очень уж разные понимания [18].Количество и релевантность таких казусов чрезвычайно преувеличена обеими сторонами за века упомянутой выше христианско-иудаистской полемики..." 

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