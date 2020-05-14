Полонский - Две тысячи лет вместе
Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству
Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству - Содержание
- (A). Иудаизм как универсальная религия для человечества.
- (Б). Иисус — один из фарисеев
- (B). Павел — один из фарисеев и апостол язычников
- (Г). Конфликт в веках: противостояние христианства и иудаизма
- (Д). Изменение позиций сегодня: путь к осознанию дополнительности
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ГЛАВА 1. ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИЗНАЮТ ИИСУСА МЕССИЕЙ
- 1.1. Нереализация Иисусом мессианских пророчеств
- 1.2. Христианское изменение критериев прихода Мессии
- 1.3. Исторические параллели: схема формирования мессианского образа в христианстве и в саббатианстве
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ГЛАВА 2. ЕСТЬ ЛИ В ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ ПРЕДСКАЗАНИЯ О ПРИХОДЕ ИИСУСА»
- 2.1. Важность для христиан нахождения «предсказаний б Иисусе» в Еврейской Библии
- 2.2. Существует ли у пророка Исайи предсказание непорочном зачатии
- 2.3. Фиксирование искажений в христианских переводах Библии
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ГЛАВА 3. НЕПРИЯТИЕ ИДЕИ ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ ИИСУСА
- 3.1. Причины неприятия евреями идеи «воплощения Бога в Иисусе»
- 3.2. Различие требований к форме монотеизма, предъявляемых к евреям и к народам мира
- 3.3. Позитивные аспекты концепции «Богочеловека», её представления в иудаизме и в христианстве
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ГЛАВА 4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА ПРОГРЕССОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИУДАИЗМУ?
- 4.1. Иллюзия «спора Иисуса с традицией», возникающая только из полемически заостренной формы его высказываний
- 4.2. Искаженное изображение еврейской этики в христианских источниках
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ГЛАВА 5. ЧТО ВАЖНЕЕ — ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРА ИЛИ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЛА?
- 5.1. Различия в системах приоритетов
- 5.2. Создание Павлом христианства как нееврейской религии на основе примата веры
- 5.3. Христианский тезис о примате веры и библейские источники
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ГЛАВА 6. ПОДОБИЕ ИДЕЙ, НО РАЗЛИЧИЕ АКЦЕНТОВ
- 6.1. Различие иудаизма и христианства в интерпретации заповеди «любви к ближнему»
- 6.2. Принцип «непротивления злу насилием»
- 6.3. Являются ли заповеди обязанностями или же идеалами
- 6.4. Человек как «раб Бога», как «сын Бога» и как «супруг Бога»
- ГЛАВА 7. МИРСКОЕ И ДУХОВНОЕ
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ГЛАВА 8. ПРОБЛЕМА ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА
- 8.1. Первородный грех и проблема смысла первого прихода Иисуса как Мессии»
- 8.2. Различное отношение иудаизма и христианствак пониманию сексуальной жизни человека
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ГЛАВА 9. ДОПОЛНЕНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ТЕКСТЫ
- 9.1. «Testimonium Flavianum» — Свидетельство Флавия»
- 9.2. Диспут Нахманида
- ГЛАВА 10. ОТ КОНФЛИКТА К ДИАЛОГУ (Изменение тношения к иудаизму в христианской теологии в наше время — влияние Катастрофы и создания Государства Израиль а еврейско-христианские взаимоотношения)
- ГЛАВА 11. Дидье Поллефе: ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЕ ТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА С КАТОЛИЧЕСКОЙ ОЧКИ ЗРЕНИЯ
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ГЛАВА 12. СОВРЕМЕННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСУ ХРИСТИАНСКО-УДЕЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
- 1. «Священный Долг. О новом подходе христианского ероучения к иудаизму и еврейскому народу». (Декларация руппы католических и протестантских теологов по вопросу христианско-иудейских взаимоотношений)
- 2. «Узнать Христа в Его народе» (Итоговый документ христианского церковно-общественного круглого стола священнослужителей и деятелей православной культуры)
- ГЛАВА 13. ДАЛЬНЕЙШИЙ ВКЛАД ИУДАИЗМА В РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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ГЛАВА 14. ДОПОЛНЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- 14.1. Я понял ваше объяснение про веру, но что про надежду и любвь?
- 14.2. Близость Бога и человека
- 14.3. Теология дополнения: противоречит ли идея спасительности христианства идее спасительности иудаизма?
- 14.4. Авраамическое единство: общность наследия и общность целей, при невозможности совмещения веры
- 14.5. Исчерпана ли миссия иудаизма в мире?
- 14.6. Уровень предстояния человека перед Богом
- 14.7. Жертва крови во искупление грехов
- 14.8. «Иисус взял на себя грехи мира»
- 14.9. Мессия — человек или Бог?
- 14.10. Так кто же прав?
Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству - Предисловие
Хотя период еврейско-русских контактов длился всего двести лет — история еврейско-христианских взаимоотношений, внутри которых и в контексте которых существует еврейско-русское пространство, составляет период ровно в десять раз более длинный, целых два ты-сячелетия. В этих взаимоотношениях есть «классическая часть» — т. е. то, как эти отношения устанавливались в начальный период после отделения христианства от иудаизма и как они продолжались в течение многих веков, и современная часть — то, как за последнее столетие, буквально на наших глазах, меняются и ортодоксальный иудаизм, и ортодоксальное христианство. Сегодня пересматриваются и исправляются концепции, казавшиеся незыблемыми в течение тысячелетий, причем это происходит не в результате реформы или образования новых сект, а в ходе «ортодоксальной модернизации», когда новое направление развития данной религии полностью сохраняет свою ортодоксальность и при этом модернизируется.
спасибо
Матфей или Павел вполне имели право перефразировать пророчество пророков, иногда даже совмещая два пророчества в одно. И это совмещение часто не видно для неопытного взгляда. Я о пророчестве Исаии о "деве" или "девушке" "юннице".