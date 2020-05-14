За последнее время на русском языке были изданы десятки книг, в которых изложено мнение христианства об иудаизме, но не было ни одной, в которой было бы систематически и подробно рассмотрено отношение иудаизма к христианству. Данная книга призвана восполнить этот пробел.

Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству

П. Полонский. — Ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори; Иерусалим : Маханаим, 2009. — 234, [6] с. — (Еврейские тайны).

ISBN 978-5-222-14491-6 (ООО «Феникс»)

ISBN 978-5-903875-72-6 (ООО «Неоглори»)

Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству - Содержание

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ВМЕСТЕ: Общие принципы соотношения иудаизма и христианства, в их исторической перспективе

(A). Иудаизм как универсальная религия для человечества.

(Б). Иисус — один из фарисеев

(B). Павел — один из фарисеев и апостол язычников

(Г). Конфликт в веках: противостояние христианства и иудаизма

(Д). Изменение позиций сегодня: путь к осознанию дополнительности

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НЕВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ: Почему вера христианства не подходит для евреев

ГЛАВА 1. ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИЗНАЮТ ИИСУСА МЕССИЕЙ 1.1. Нереализация Иисусом мессианских пророчеств 1.2. Христианское изменение критериев прихода Мессии 1.3. Исторические параллели: схема формирования мессианского образа в христианстве и в саббатианстве

ГЛАВА 2. ЕСТЬ ЛИ В ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ ПРЕДСКАЗАНИЯ О ПРИХОДЕ ИИСУСА» 2.1. Важность для христиан нахождения «предсказаний б Иисусе» в Еврейской Библии 2.2. Существует ли у пророка Исайи предсказание непорочном зачатии 2.3. Фиксирование искажений в христианских переводах Библии

ГЛАВА 3. НЕПРИЯТИЕ ИДЕИ ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ ИИСУСА 3.1. Причины неприятия евреями идеи «воплощения Бога в Иисусе» 3.2. Различие требований к форме монотеизма, предъявляемых к евреям и к народам мира 3.3. Позитивные аспекты концепции «Богочеловека», её представления в иудаизме и в христианстве

ГЛАВА 4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА ПРОГРЕССОМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИУДАИЗМУ? 4.1. Иллюзия «спора Иисуса с традицией», возникающая только из полемически заостренной формы его высказываний 4.2. Искаженное изображение еврейской этики в христианских источниках

ГЛАВА 5. ЧТО ВАЖНЕЕ — ПРАВИЛЬНАЯ ВЕРА ИЛИ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЛА? 5.1. Различия в системах приоритетов 5.2. Создание Павлом христианства как нееврейской религии на основе примата веры 5.3. Христианский тезис о примате веры и библейские источники

ГЛАВА 6. ПОДОБИЕ ИДЕЙ, НО РАЗЛИЧИЕ АКЦЕНТОВ 6.1. Различие иудаизма и христианства в интерпретации заповеди «любви к ближнему» 6.2. Принцип «непротивления злу насилием» 6.3. Являются ли заповеди обязанностями или же идеалами 6.4. Человек как «раб Бога», как «сын Бога» и как «супруг Бога»

ГЛАВА 7. МИРСКОЕ И ДУХОВНОЕ

ГЛАВА 8. ПРОБЛЕМА ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА 8.1. Первородный грех и проблема смысла первого прихода Иисуса как Мессии» 8.2. Различное отношение иудаизма и христианствак пониманию сексуальной жизни человека

ГЛАВА 9. ДОПОЛНЕНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ТЕКСТЫ 9.1. «Testimonium Flavianum» — Свидетельство Флавия» 9.2. Диспут Нахманида



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕОБХОДИМОСТЬ ОСОЗНАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ:Современный диалог иудаизма и христианства

ГЛАВА 10. ОТ КОНФЛИКТА К ДИАЛОГУ (Изменение тношения к иудаизму в христианской теологии в наше время — влияние Катастрофы и создания Государства Израиль а еврейско-христианские взаимоотношения)

ГЛАВА 11. Дидье Поллефе: ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЕ ТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА С КАТОЛИЧЕСКОЙ ОЧКИ ЗРЕНИЯ

ГЛАВА 12. СОВРЕМЕННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСУ ХРИСТИАНСКО-УДЕЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 1. «Священный Долг. О новом подходе христианского ероучения к иудаизму и еврейскому народу». (Декларация руппы католических и протестантских теологов по вопросу христианско-иудейских взаимоотношений) 2. «Узнать Христа в Его народе» (Итоговый документ христианского церковно-общественного круглого стола священнослужителей и деятелей православной культуры)

ГЛАВА 13. ДАЛЬНЕЙШИЙ ВКЛАД ИУДАИЗМА В РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ГЛАВА 14. ДОПОЛНЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 14.1. Я понял ваше объяснение про веру, но что про надежду и любвь? 14.2. Близость Бога и человека 14.3. Теология дополнения: противоречит ли идея спасительности христианства идее спасительности иудаизма? 14.4. Авраамическое единство: общность наследия и общность целей, при невозможности совмещения веры 14.5. Исчерпана ли миссия иудаизма в мире? 14.6. Уровень предстояния человека перед Богом 14.7. Жертва крови во искупление грехов 14.8. «Иисус взял на себя грехи мира» 14.9. Мессия — человек или Бог? 14.10. Так кто же прав?



Пинхас Полонский - Две тысячи лет вместе - Еврейское отношение к христианству - Предисловие

Хотя период еврейско-русских контактов длился всего двести лет — история еврейско-христианских взаимоотношений, внутри которых и в контексте которых существует еврейско-русское пространство, составляет период ровно в десять раз более длинный, целых два ты-сячелетия. В этих взаимоотношениях есть «классическая часть» — т. е. то, как эти отношения устанавливались в начальный период после отделения христианства от иудаизма и как они продолжались в течение многих веков, и современная часть — то, как за последнее столетие, буквально на наших глазах, меняются и ортодоксальный иудаизм, и ортодоксальное христианство. Сегодня пересматриваются и исправляются концепции, казавшиеся незыблемыми в течение тысячелетий, причем это происходит не в результате реформы или образования новых сект, а в ходе «ортодоксальной модернизации», когда новое направление развития данной религии полностью сохраняет свою ортодоксальность и при этом модернизируется.