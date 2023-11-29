Послания к Галатам и к Римлянам - Поль Помервиль

Историческая обстановка написания Посланий и насущные теологические вопросы, с которыми Церковь сталкивалась на первых порах своего существования.

Павел, блестящий молодой еврей из Тарса, глубоко изучил Писания Ветхого Завета. Когда мы впервые встречаемся с ним, он ещё зовётся своим еврейским именем Саул (Савл). Богословское образование он получил в Иерусалиме, под руководством одного из величайших учителей того времени -Гамалиила.

Мы видим, как именно глубокая осведомлённость Савла в Писаниях подготовила его к принятию истин Евангелия и к тому, чтобы нести их другим. После того, как Бог показал ему, что Иисус есть Мессия, обещанный в Писаниях, он оказался способным проповедовать Христа на основании ветхозаветных пророчеств. Бог показал ему взаимосвязь между законом и Благой Вестью о спасении через веру в Иисуса Христа. И с тех пор Бог использовал блестящий ум Савла и его прекрасное образование для распространения Евангелия, для защиты веры и формулировки христианской доктрины - в том виде, в каком мы имеем её сегодня в Новом Завете.

Изложите ваше мнение о том, какую роль сыграло хорошее образование Павла в выполнении той задачи, которую поручил ему Бог. Что вы думаете о значении ваших учебных занятий для подготовки к труду избранного для вас Богом?

Поль Помервиль - ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ И К РИМЛЯНАМ

Учебное пособие.

International Correspondence Institute Brussels, Belgium, 1985

Поль Помервиль - ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ И К РИМЛЯНАМ - Содержание

ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

РАЗДЕЛ 1: ПАВЕЛ - ЗАЩИТНИК ВЕРЫ

УРОК

1. Подготовка защитника

2. Подготовка защиты

РАЗДЕЛ 2: ПАВЕЛ ВЫСТУПАЕТВ ЗАЩИТУ ЕВАНГЕЛИЯ

3. Евангелие дано Павлу Господом

К Галатам 1

4. Апостолы признают это Евангелие

К Галатам 2

5. Писание учит, что Евангелие верою принимается

К Галатам 3

6. Евангелие рождает не рабов, а сыновей

К Галатам 4

7. Евангелие выдерживает испытание жизни

К Галатам 5-6

РАЗДЕЛ 3: ПАВЕЛ РАЗЪЯСНЯЕТ ЕВАНГЕЛИЕ

8. Введение и предварительный обзор 2

К Римлянам 1:1-17; 15:14 - 16:27

9. Нужда человека в спасении

К Римлянам 1:18-3:20

10. Божье обеспечение спасения

К Римлянам 3:21 - 5:21

11. Новая жизнь освобождения

К Римлянам 6-7

12. Жизнь в Духе 311

К Римлянам 84

РАЗДЕЛ 4: ПАВЕЛ РАЗЪЯСНЯЕТ,К КОМУ ОБРАЩЕНО ЕВАНГЕЛИЕ

13. Евангелие - евреям и язычникам

14. Евангелие и христиане

К Римлянам 12 - 13

15. Евангелие и Церковь

К Римлянам 14-16