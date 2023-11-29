Послания к Галатам и к Римлянам - Поль Помервиль

Помервиль - Послания к Галатам и к Римлянам
Историческая обстановка написания Посланий и насущные теологические вопросы, с которыми Церковь сталкивалась на первых порах своего существования.
Павел, блестящий молодой еврей из Тарса, глубоко изучил Писания Ветхого Завета. Когда мы впервые встречаемся с ним, он ещё зовётся своим еврейским именем Саул (Савл). Богословское образование он получил в Иерусалиме, под руководством одного из величайших учителей того времени -Гамалиила.
Мы видим, как именно глубокая осведомлённость Савла в Писаниях подготовила его к принятию истин Евангелия и к тому, чтобы нести их другим. После того, как Бог показал ему, что Иисус есть Мессия, обещанный в Писаниях, он оказался способным проповедовать Христа на основании ветхозаветных пророчеств. Бог показал ему взаимосвязь между законом и Благой Вестью о спасении через веру в Иисуса Христа. И с тех пор Бог использовал блестящий ум Савла и его прекрасное образование для распространения Евангелия, для защиты веры и формулировки христианской доктрины - в том виде, в каком мы имеем её сегодня в Новом Завете.
Изложите ваше мнение о том, какую роль сыграло хорошее образование Павла в выполнении той задачи, которую поручил ему Бог. Что вы думаете о значении ваших учебных занятий для подготовки к труду избранного для вас Богом?
Поль Помервиль - ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ И К РИМЛЯНАМ
Учебное пособие.
International Correspondence Institute Brussels, Belgium, 1985
Поль Помервиль - ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ И К РИМЛЯНАМ - Содержание
ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ
РАЗДЕЛ 1: ПАВЕЛ - ЗАЩИТНИК ВЕРЫ
УРОК
1. Подготовка защитника
2. Подготовка защиты
РАЗДЕЛ 2: ПАВЕЛ ВЫСТУПАЕТВ ЗАЩИТУ ЕВАНГЕЛИЯ
3. Евангелие дано Павлу Господом
К Галатам 1
4. Апостолы признают это Евангелие
К Галатам 2
5. Писание учит, что Евангелие верою принимается
К Галатам 3
6. Евангелие рождает не рабов, а сыновей
К Галатам 4
7. Евангелие выдерживает испытание жизни
К Галатам 5-6
РАЗДЕЛ 3: ПАВЕЛ РАЗЪЯСНЯЕТ ЕВАНГЕЛИЕ
8. Введение и предварительный обзор 2
К Римлянам 1:1-17; 15:14 - 16:27
9. Нужда человека в спасении
К Римлянам 1:18-3:20
10. Божье обеспечение спасения
К Римлянам 3:21 - 5:21
11. Новая жизнь освобождения
К Римлянам 6-7
12. Жизнь в Духе 311
К Римлянам 84
РАЗДЕЛ 4: ПАВЕЛ РАЗЪЯСНЯЕТ,К КОМУ ОБРАЩЕНО ЕВАНГЕЛИЕ
13. Евангелие - евреям и язычникам
14. Евангелие и христиане
К Римлянам 12 - 13
15. Евангелие и Церковь
К Римлянам 14-16
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