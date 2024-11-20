«Многие сейчас недоумевают, огорчаются, смущаются при мысли, что условия жизни так мало соответствуют желаниям; что в постоянной суете трудно сосредоточиться; что в сложных вопросах духовной жизни не разобраться, а спросить некого; что усталость гасит всякое стремление ввысь, а раздражение мешает видеть доброе во всем.

И все-таки: «Се время благоприятное, се день спасения» (2 Кор. 6, 2).

Собрав некоторые вопросы и ответы на них духовно опытных, постараемся помочь себе встать и пойти к Отцу, не оглядываясь назад».

(Запись отца Григория на первой странице тетради...)

Вопрос 1: Почему все вокруг так мешает внутренней жизни?

Ответ: Потому, что надо больше смотреть* внутрь, в свою душу, а не тратить внимание и силы на то, чего мы не можем изменить.

Мы часто забываем о Боге, очень часто, и в этом причина такого состояния.

Еще преподобный Исаак Сирин говорил: «Умирись сам с собою, и умирятся с тобою небо и земля».

Вопрос 2: Как же помнить о Боге, если все так рассеивает и мешает?

Ответ: Что же все? Это все — в нас.

Очень кратко об этом сказал Исаак Сирин, назвав все наши отвлечения близким общением с землей.

От этой близости ум занят совсем не тем, что требуется, то есть — не с Богом, и потому не приходит на мысль добродетель, и ничто не побуждает помнить о Боге.

Опять же, — проследи за собой: во все ли случающееся рядом надо вникать? все ли известия слушать? все ли разбирать и во всем ли участвовать?

Иногда достаточно удерживать мысль от того, чтобы согласиться с неприятным мнением о ком- то (пусть и верным, фактически), чтобы услышанный разговор не тронул сердца и забылся.

Григорий Пономарев, протоиерей - Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души

Курган: Издательство «Звонница», 2000. – 64 с.

Григорий Пономарев, протоиерей - Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души - Содержание