«...Посмотри в глаза чудовищ...» - Мифические олицетворения ужаса в Античности и их победители

Посмотри в глаза чудовищ
Страхи окружали человека всегда. Когда-то они начинались сразу за порогом жилища, где в любой момент могла поджидать смертельная опасность. Мир развивался, но количество обстоятельств, внушавших ужас людям, не уменьшалось, скорее они приобретали другой характер в зависимости от того, как изменялся окружающий и внутренний мир человека. Вечно существовать в состоянии стресса невозможно, и во все времена в любой точке земли люди находили способ справляться со своими страхами.
От многих других народов эллины отличались смелостью и предприимчивостью - из их среды вырастали лихие мореходы, храбрые воины, неутомимые путешественники и удачливые торговцы. Сражаясь с врагами, открывая новые страны и основывая колонии на дальних берегах, греки не могли не осознавать поджидающих здесь многочисленных опасностей. Они нашли свое отражение в мифах, в которых обобщенный опыт эллинской культуры представлен в виде понятных всем историй, на их основе конструировалось греческое миропонимание.
Здесь важно отметить одну замечательную особенность античного религиозного мышления. Практически любое место, явление или даже чувство получало здесь реальное зримое воплощение. В основном это были божества разного уровня, внешне изображавшиеся как люди. Например, родник представлялся нимфой-наядой, роща или даже отдельное дерево нимфой-дриадой, ветра были известны по именам и выглядели как крылатые мужчины, даже такое понятие как любовь могло быть обозначено просто присутствием Эрота - помощника богини любви Афродиты. Распространялась эта особенность и на область страхов, где имела особый смысл.
Петербургский писатель Максим Сабайтис как-то написал афоризм: «Ничего не бойся! Ничего - это не страшно». Остроумно и, как кажется, верно. Как можно бояться того, что не существует? Однако человеческое сознание устроено по-другому. Неизвестная опасность намного страшнее той, с которой ты знаком. Не зная, к чему готовится, можно изнурить себя страхом неизвестности. И здесь на помощь грекам приходил их принцип воплощения невидимого в зримые образы. Окружающие страхи обретали конкретные черты, превращаясь в ужасных существ гигантской силы и размеров, перед которыми трепетало все вокруг.
«...Посмотри в глаза чудовищ...» - Мифические олицетворения ужаса в Античности и их победители
Каталог выставки. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2024.
ISBN 978-5-907653-77-1
«...Посмотри в глаза чудовищ...» - Содержание
- А. М. Бутягин {Вступление}
- А. М. Бутягин Воплощение ужасного в античной традиции
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ВОСТОЧНЫЕ КОРНИ АНТИЧНЫХ ЧУДОВИЩ
- М. М. Данадмаева Восточные прообразы греческих монстров
- М. В. Сологубова Демоны-защитники: гибридные существа на изобразительных памятниках древней Месопотамии (Кат. 1-9)
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А. О. Большаков Гибридные существа Древнего Египта
- Сфинкс (Кат. 10)
- Анубис (Кат. 11)
- Сехмет (Кат. 12)
- Бэс (Кат. 13)
- Ба (Кат. 14)
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АНТИЧНЫЙ УЖАС
- А. М. Бутягин Ужас морских глубин
- О. В. Горская Морские монстры: «...Выслало мне божество одного из огромных чудищ из моря» (Кат. 15-28)
- А. М. Бутягин Ужас чужих берегов
- А. М. Бутягин Циклоп: «С виду ужасен для всех и глух к человеческой речи» (Кат. 29-36)
- О. В. Горская Сирены: «Девы крылатые» (Кат. 37-53)
- А. М. Бутягин Ужас дальних земель
- Е. И. Арсентьева «Стерегущие золото грифы» (Кат. 54-73)
- М. М. Ахмадеева «Птица-сфинкс, госпожа наших безрадостных дней» (Кат. 74-107)
- А. М. Бутягин Ужас леса
- О. В. Горская «Двуприродное племя кентавров» (Кат. 108-130)
- А. А. Трофимова Пан: «Ты ужасаешь, двери отворяя к неисчислимым тайнам...»
- А. М. Бутягин Ужас болот
- А. М. Бутягин «Третьей потом родила она злую Лернейскую Гидру» (Кат. 153-160)
- А. М. Бутягин Ужас голода
- А. М. Бутягин Гарпии: «Нет чудовищ гнусней, чем они» (Кат. 161-164)
- А. М. Бутягин Ужас божественного запрета
- А. М. Бутягин Дракон: «Бедоносец кровавый» (Кат. 165-174)
- А. М. Бутягин Ужас мук совести
- Ю. Г. Семенова Эринии: «Вечно витаете вы над преступными мыслями смертных, Дико ликуете, о непреклонные, при злодеяньях...» (Кат. 175-177)
- А. М. Бутягин Ужас чужого города
- А. М. Бутягин «Плод двувидный ее, Минотавр, порожденье царицы» (Кат. 178-187)
- А. М. Бутягин Ужас потери красоты
- Е. И. Арсентьева «Лик женщины с змеиными кудрями...» Медуза - красавица или чудовище? (Кат. 188-222)
- А. М. Бутягин Ужас земного огня Химера: «Лев головою, задом дракон и коза в середине» (Кат. 223-231)
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А. М. Бутягин Ужас смерти
- Ю. Г. Семенова «Трехзевый Цербер, хищный и громадный...» (Кат. 232-241)
- Ю. Г. Семенова «И к тебе обращаюсь я, дух молчаливый, К мрачной Гекате...» (Кат. 242-250)
- Д. П. Алексинский Эмпусы, ламии, геллады: «...в природе их - пугать малых детей и гукать по темным углам»
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АНТИЧНЫЙ УЖАС В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕМ И НОВОМ
- А. М. Бутягин Чудовища и их победители в античном искусстве (Кат. 251)
- Ю. Г. Семенова «Куда как страшно нам с тобой...»
- Ю. Г. Семенова «Terror antiques» Л. Бакста и воспоминание о нем (Кат. 252)
- А. М. Бутягин {Заключение} (Кат. 253)
- Библиография
- Summary
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