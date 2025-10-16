«...Посмотри в глаза чудовищ...» - Мифические олицетворения ужаса в Античности и их победители

Страхи окружали человека всегда. Когда-то они начинались сразу за порогом жилища, где в любой момент могла поджидать смертельная опасность. Мир развивался, но количество обстоятельств, внушавших ужас людям, не уменьшалось, скорее они приобретали другой характер в зависимости от того, как изменялся окружающий и внутренний мир человека. Вечно существовать в состоянии стресса невозможно, и во все времена в любой точке земли люди находили способ справляться со своими страхами.

От многих других народов эллины отличались смелостью и предприимчивостью - из их среды вырастали лихие мореходы, храбрые воины, неутомимые путешественники и удачливые торговцы. Сражаясь с врагами, открывая новые страны и основывая колонии на дальних берегах, греки не могли не осознавать поджидающих здесь многочисленных опасностей. Они нашли свое отражение в мифах, в которых обобщенный опыт эллинской культуры представлен в виде понятных всем историй, на их основе конструировалось греческое миропонимание.

Здесь важно отметить одну замечательную особенность античного религиозного мышления. Практически любое место, явление или даже чувство получало здесь реальное зримое воплощение. В основном это были божества разного уровня, внешне изображавшиеся как люди. Например, родник представлялся нимфой-наядой, роща или даже отдельное дерево нимфой-дриадой, ветра были известны по именам и выглядели как крылатые мужчины, даже такое понятие как любовь могло быть обозначено просто присутствием Эрота - помощника богини любви Афродиты. Распространялась эта особенность и на область страхов, где имела особый смысл.

Петербургский писатель Максим Сабайтис как-то написал афоризм: «Ничего не бойся! Ничего - это не страшно». Остроумно и, как кажется, верно. Как можно бояться того, что не существует? Однако человеческое сознание устроено по-другому. Неизвестная опасность намного страшнее той, с которой ты знаком. Не зная, к чему готовится, можно изнурить себя страхом неизвестности. И здесь на помощь грекам приходил их принцип воплощения невидимого в зримые образы. Окружающие страхи обретали конкретные черты, превращаясь в ужасных существ гигантской силы и размеров, перед которыми трепетало все вокруг.

«...Посмотри в глаза чудовищ...» - Мифические олицетворения ужаса в Античности и их победители

Каталог выставки. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2024.

ISBN 978-5-907653-77-1

«...Посмотри в глаза чудовищ...» - Содержание