Люциферов бунт Ивана Карамазова - Виктор Ляху

Богословские исследования

В мировой науке давно уже сложилась и стала общепризнанной традиция соотносить образ Ивана Карамазова с целым рядом масштабных, метафизически-знаковых персонажей мировой литературы. "Братья Карамазовы" стоит перечитать после книги Виктора Ляху. В "поэтике памяти" Достоевского особое место занимал художественно-образный мир Библии, который становится для него в творческом плане определяющим интертекстом, "великим напоминанием". В книге Виктора Ляху образ Ивана осмысляется как аллюзия на "первоангела Денницу".

В книге Виктора Ляху необычное прочтение Достоевского - образ Ивана Карамазова осмысляется как аллюзия на "первоангела Денницу".

Библейский сюжет о Люцифере, восставшем против Творца, стал, по мысли автора книги, для русского художника парадигмой, которая была им востребована в логике собственной интертекстуальной стратегии. С оглядкой на смыслы библейского прототекста Достоевский художественно воплотил в "Братьях Карамазовых" фундаментальную идею своей эпохи, идею бунтующего своеволия.

Кульминацией этой борьбы стало, в конце концов, как писал сам художник, "столкновение двух самых противоположных идей, которые только и могли существовать на земле: человекобог встретил Богочеловека".

Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова - Судьба героя в зеркале библейских аллюзий

Серия «Богословские исследования».

2-е издание исправленное и дополненное.

М.: Издательство ББИ, 2019. – 320 с.

ISBN 978-5-89647-386-2

Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова - Судьба героя в зеркале библейских аллюзий - Содержание

Иван Карамазов между Люцифером и Иовом. (Светлана Мартьянова)

Об Иване Карамазове, библейском Люцифере и райских ослушниках (В. Н. Захаров)

Введение

Глава 1 Библейская аллюзия: ее природа и место в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»

Природа аллюзии: семантические границы понятия

Формы интертекстуального взаимодействия

Вербальные параллели

Тематические параллели

Структурные параллели

Глава 2 Иван Карамазов и библейский Люцифер: метафизическое родство в типологических параллелях

Иван Карамазов как аллюзия на Люцифера: приметы родства в статуарных констатациях

Прототипичность Ивана Люциферу в деструктивных и созидательных интенциях

Диалектическое единство формулы «pro et contra»

Глава 3 Диалектика характера Ивана Карамазова и трагедийная природа его бунта: от статики к динамике

Дополнительные свидетельства о библейской прототипичности люциферианца XIX столетия

«Черт», «сатана», «Люцифер» — библейский контекст

О «довременном» провиденциальном «секрете» черта как архетипическом мотиве

Явление Ивана Карамазова в мирском граде Скотопригоньевска

«Схватка» в граде Божием, Скотопригоньевском монастыре: искусительное богомыслие Ивана

Идейное столкновение Ивана Карамазова с отчим домом: прельщение «царства Карамазовых»

О вере и неверии люциферианца-парадоксалиста

Отчий дом «пал»: «треть» карамазовского царства — в соблазне

Трагическая тяжба «светоносного» Ивана-Люцифера с Богом

Два равновеликих богоборца — библейский Иов и скотопригоньевский Иван — торжество отчаяния и надежды

Справедливость Божия и слезинка ребенка

Демиург новой Вселенной: «титаническая гордость человекобога»

Тяжба Ивана Карамазова со Христом

Христология от Ивана

Антроподицея versus христодицея

Via dolorosa Ивана Карамазова: «завтра крест...»

Апокатастасис или вечная гибель Скотопригоньевского Люцифера

Заключение

Библиография

Именной указатель