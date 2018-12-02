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Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова

Люциферов бунт Ивана Карамазова - Виктор Ляху
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Cultural Studies Art
Series Богословские исследования (3 books)

Богословские исследования

В мировой науке давно уже сложилась и стала общепризнанной традиция соотносить образ Ивана Карамазова с целым рядом масштабных, метафизически-знаковых персонажей мировой литературы. "Братья Карамазовы" стоит перечитать после книги Виктора Ляху. В "поэтике памяти" Достоевского особое место занимал художественно-образный мир Библии, который становится для него в творческом плане определяющим интертекстом, "великим напоминанием". В книге Виктора Ляху образ Ивана осмысляется как аллюзия на "первоангела Денницу".

В книге Виктора Ляху необычное прочтение Достоевского - образ Ивана Карамазова осмысляется как аллюзия на "первоангела Денницу".

Библейский сюжет о Люцифере, восставшем против Творца, стал, по мысли автора книги, для русского художника парадигмой, которая была им востребована в логике собственной интертекстуальной стратегии. С оглядкой на смыслы библейского прототекста Достоевский художественно воплотил в "Братьях Карамазовых" фундаментальную идею своей эпохи, идею бунтующего своеволия.

Кульминацией этой борьбы стало, в конце концов, как писал сам художник, "столкновение двух самых противоположных идей, которые только и могли существовать на земле: человекобог встретил Богочеловека".

Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова - Судьба героя в зеркале библейских аллюзий

Серия «Богословские исследования».

2-е издание исправленное и дополненное.

М.: Издательство ББИ, 2019. – 320 с.
ISBN 978-5-89647-386-2

Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова - Судьба героя в зеркале библейских аллюзий - Содержание

Иван Карамазов между Люцифером и Иовом. (Светлана Мартьянова)
Об Иване Карамазове, библейском Люцифере и райских ослушниках (В. Н. Захаров)

Введение

Глава 1 Библейская аллюзия: ее природа и место в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»

  • Природа аллюзии: семантические границы понятия

  • Формы интертекстуального взаимодействия

  • Вербальные параллели

  • Тематические параллели

  • Структурные параллели

Глава 2 Иван Карамазов и библейский Люцифер: метафизическое родство в типологических параллелях

  • Иван Карамазов как аллюзия на Люцифера: приметы родства в статуарных констатациях

  • Прототипичность Ивана Люциферу в деструктивных и созидательных интенциях

  • Диалектическое единство формулы «pro et contra»

Глава 3 Диалектика характера Ивана Карамазова и трагедийная природа его бунта: от статики к динамике

  • Дополнительные свидетельства о библейской прототипичности люциферианца XIX столетия

  • «Черт», «сатана», «Люцифер» — библейский контекст

  • О «довременном» провиденциальном «секрете» черта как архетипическом мотиве

  • Явление Ивана Карамазова в мирском граде Скотопригоньевска

  • «Схватка» в граде Божием, Скотопригоньевском монастыре: искусительное богомыслие Ивана

  • Идейное столкновение Ивана Карамазова с отчим домом: прельщение «царства Карамазовых»

  • О вере и неверии люциферианца-парадоксалиста

  • Отчий дом «пал»: «треть» карамазовского царства — в соблазне

  • Трагическая тяжба «светоносного» Ивана-Люцифера с Богом

  • Два равновеликих богоборца — библейский Иов и скотопригоньевский Иван — торжество отчаяния и надежды

  • Справедливость Божия и слезинка ребенка

  • Демиург новой Вселенной: «титаническая гордость человекобога»

  • Тяжба Ивана Карамазова со Христом

  • Христология от Ивана

  • Антроподицея versus христодицея

  • Via dolorosa Ивана Карамазова: «завтра крест...»

  • Апокатастасис или вечная гибель Скотопригоньевского Люцифера

Заключение

Библиография

Именной указатель

Views 1 289
Rating 4.4 / 5
Added 02.12.2018
Author esxatos
Rate this publication:
4.4/5 (8)

Comments (3 comments)

O
otec Vyacheslav 7 years ago

ждал это переиздание) спасибо)) 
B
brat Andron 7 years ago

А что нового в этом издании появилось по сравнению с первым ?
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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