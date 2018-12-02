Люциферов бунт Ивана Карамазова - Виктор Ляху

Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова
Богословские исследования
В мировой науке давно уже сложилась и стала общепризнанной традиция соотносить образ Ивана Карамазова с целым рядом масштабных, метафизически-знаковых персонажей мировой литературы. "Братья Карамазовы" стоит перечитать после книги Виктора Ляху. В "поэтике памяти" Достоевского особое место занимал художественно-образный мир Библии, который становится для него в творческом плане определяющим интертекстом, "великим напоминанием". В книге Виктора Ляху образ Ивана осмысляется как аллюзия на "первоангела Денницу".
В книге Виктора Ляху необычное прочтение Достоевского - образ Ивана Карамазова осмысляется как аллюзия на "первоангела Денницу".
Библейский сюжет о Люцифере, восставшем против Творца, стал, по мысли автора книги, для русского художника парадигмой, которая была им востребована в логике собственной интертекстуальной стратегии. С оглядкой на смыслы библейского прототекста Достоевский художественно воплотил в "Братьях Карамазовых" фундаментальную идею своей эпохи, идею бунтующего своеволия.
Кульминацией этой борьбы стало, в конце концов, как писал сам художник, "столкновение двух самых противоположных идей, которые только и могли существовать на земле: человекобог встретил Богочеловека".
Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова - Судьба героя в зеркале библейских аллюзий
Серия «Богословские исследования».
2-е издание исправленное и дополненное.
М.: Издательство ББИ, 2019. – 320 с.
ISBN 978-5-89647-386-2
Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова - Судьба героя в зеркале библейских аллюзий - Содержание
Иван Карамазов между Люцифером и Иовом. (Светлана Мартьянова)
Об Иване Карамазове, библейском Люцифере и райских ослушниках (В. Н. Захаров)
Введение
Глава 1 Библейская аллюзия: ее природа и место в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Природа аллюзии: семантические границы понятия
Формы интертекстуального взаимодействия
Вербальные параллели
Тематические параллели
Структурные параллели
Глава 2 Иван Карамазов и библейский Люцифер: метафизическое родство в типологических параллелях
Иван Карамазов как аллюзия на Люцифера: приметы родства в статуарных констатациях
Прототипичность Ивана Люциферу в деструктивных и созидательных интенциях
Диалектическое единство формулы «pro et contra»
Глава 3 Диалектика характера Ивана Карамазова и трагедийная природа его бунта: от статики к динамике
Дополнительные свидетельства о библейской прототипичности люциферианца XIX столетия
«Черт», «сатана», «Люцифер» — библейский контекст
О «довременном» провиденциальном «секрете» черта как архетипическом мотиве
Явление Ивана Карамазова в мирском граде Скотопригоньевска
«Схватка» в граде Божием, Скотопригоньевском монастыре: искусительное богомыслие Ивана
Идейное столкновение Ивана Карамазова с отчим домом: прельщение «царства Карамазовых»
О вере и неверии люциферианца-парадоксалиста
Отчий дом «пал»: «треть» карамазовского царства — в соблазне
Трагическая тяжба «светоносного» Ивана-Люцифера с Богом
Два равновеликих богоборца — библейский Иов и скотопригоньевский Иван — торжество отчаяния и надежды
Справедливость Божия и слезинка ребенка
Демиург новой Вселенной: «титаническая гордость человекобога»
Тяжба Ивана Карамазова со Христом
Христология от Ивана
Антроподицея versus христодицея
Via dolorosa Ивана Карамазова: «завтра крест...»
Апокатастасис или вечная гибель Скотопригоньевского Люцифера
Заключение
Библиография
Именной указатель
ждал это переиздание) спасибо))
А что нового в этом издании появилось по сравнению с первым ?