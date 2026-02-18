Среди объектов изучения этнографической науки давний и непрекращающийся интерес вызывает сибирское шаманство. Особое внимание к нему проявляла русская этнография, постоянно обращавшаяся к этой проблеме на протяжении более чем двух с половиной столетий. Интерес возник первоначально из простого любопытства первых наблюдателей, осваивавших огромные и почти незаселенные просторы Сибири, а поддерживался далее уже стремлением по возможности подробнее узнать, описать и охарактеризовать шаманизм как специфическую и традиционную черту культуры и быта различных, как правило, малочисленных народов Сибири. В результате был собран и накоплен большой фактический материал, представленный в самых различных публикациях, отложившийся в архивах, а также в виде коллекций в местных и центральных музеях и т. д. Появились и специальные монографии, посвященные шаманизму как в целом, так и у отдельных народов Сибири.

Со временем интерес к сибирскому шаманизму охватил многие европейские страны и Америку и вызвал появление большого количества книг по данной тематике. Шаманизм стали искать во всех частях света, у всех народов и племен мира. Само название «шаманизм» превратилось в общепринятый, почти универсальный термин весьма широкого и неоднородного, а порой просто противоречивого содержания. Вплоть до наших дней эта проблема продолжает привлекать внимание ученых различных стран.

Ленинград: Наука, 1991. - 321 с.

ISBN 5-02-027324-4

Леонид Павлович Потапов - Алтайский шаманизм - Содержание

Введение

Глава 1. Алтайский шаманизм как религия

Вопросы теологии - Вера в двойника - Духи шамана - Шаманизм — религия

Глава 2. Кам и его ритуальные атрибуты

Краткие сведения о камах в древних и средневековых письменных источниках - Ритуальные функции кама - Шаманский бубен - Ритуальное облачение - Алтае-саянские камы как профессиональные служители культа

Глава 3. Пантеон алтайского шаманизма

Ульгень и Эрлик - Тенгри - Йерсу - Умай

Заключение

Список сокращений

Указатель шаманистских названий и выражений

Summary