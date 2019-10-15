Поздняков - Философия культуры
Понятие «культура», с одной стороны, отличается как бы полной своей очевидностью: его широко употребляют не только философы и социологи, но и обычные люди, притом с такой уверенностью, будто оно соответствует вещам, хорошо известным и не вызывающим сомнения. Мы так привыкли пользоваться этим словом, что не счии таем нужным выяснять его глубинное значение. В самом деле: с утра до вечера средства массовой информации сообщают нам «новости культуры», мы следим за культурными связями между народами и государствами, нам хорошо известны многие «деятели культуры» и в общих чертах мы даже знаем, чем занимается «министерство культуры».
А вот вам, пожалуйста, и еще: на нашем телевидении даже создан специальный канал «Культура», должный, видимо, по замыслам его инициаторов, означать, что всякий жаждущий соприкоснуться с миром культуры, может сделать это главным образом (если не исключительно) через сей канал (к слову, на мой взгляд, довольно скучный). Что касается остальных каналов, то на них, по логике телечиновников, — неизвестно чтоґ, но только не культура. Это пример чисто бюрократического подхода. Согласно ему, Шекспир, Моцарт, Бах, Гёте, Пушкин, Паваротти и т.п. — это культура, а вот изменение курса рубля, уголовная хроника, современный «триллер», шоуубизнес, футбол или хоккей и т.п. — это уже не культура, а незнамо что, поскольку не ласкают наш утонченный слух и не облагораживают наши чувства…
Поздняков Эльгиз - Философия культуры
Изд. 22-е, исправленное и дополненное
М.: Издательство «Весь Мир», 2015. 608 с.
ISBN 978-5-7777-0655-3
Поздняков Эльгиз - Философия культуры - Оглавление
Предисловие
Введение
Глава I. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КУЛЬТУРЫ
- Биологические особенности человека как предпосылка культуры
- Разум и его общая для живых существ функция
Глава II. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ ЧЕЛОВЕКА И КУЛЬТУРЫ
- Праздные размышления о философии и других, не относящихся к делу вещах
- От каких плодов вкусили Адам и Ева в раю и что из этого получилось?
- Тайна «грехопадения»
- Способность воображения и разум человека
- Дуализм души и тела как основа культуры
- Homo vanitatis
Глава III. HOMO SEXUALIS
- Особенности половой жизни человека
- Либидо, любовь, культура
- Секс, сублимация, творчество
- «Сексуальная революция» и культура
Глава IV. КУЛЬТУРА И ЯЗЫК
- Человек — существо говорящее
- Магия слова. Язык и воображение
- Язык и мышление
- Мифотворчество как особенность человеческого мышления
Глава V. ЧЕЛОВЕК–ОБЩЕСТВО–КУЛЬТУРА
- Человек — существо общественное
- Культура и цивилизация
- Человеческие ассоциации и культура
Глава VI. НРАВСТВЕННОСТЬ — ОСНОВА КУЛЬТУРЫ
- Человек — существо нравственное
- Табу как основа нравственности
- Нравственность и право
- Свобода и нравственность
- Права и обязанности
- Совесть как культурный фактор
Глава VII. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ
- О духовных ценностях и вере
- Человек — существо религиозное
- Что такое религия?
- Религия, общество, культура
- Религия и идеология
Глава VIII. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
- Истоки искусства
- О сущности искусства и его месте в культуре
- Можно ли научиться искусству ?
- Из собственного опыта
- Можно ли научиться искусству? (Продолжение)
- Что такое красота и спасет ли она мир?
- О символичности искусства
- «Высокое искусство» и «низкое искусство»
Глава IX. КУЛЬТУРА И НАУКА
- Наука и ее отношение к культуре
- Наука как мифическое мышление
- Кое-что из собственного опыта
- Наука как важнейшая составная часть культуры
- Научная истина и вера
- Некоторые особенности современной науки
- Наука и нравственность
- Наука и искусство
Глава X. ДЕГРАДИРУЕТ ЛИ КУЛЬТУРА ?
- Критерии упадка (подъема) культуры
- Переживает ли упадок современное искусство ?
- «Масскультура» и роль СМИ
Послесловие
Поздняков Эльгиз - Философия культуры - Предисловие
Начну с признания: работа над книгой ввергла меня как автора в такие дебри и неожиданные повороты в раскрытии темы, о которых я не мог даже предполагать. В самом деле мое понимание культуры в принципе мало чем отличалось от понимания любого образованного человека. В процессе же работы оно менялось, притом порой весьма существенно. Некая неподвластная мне логика влекла меня вопреки всем предшествующим взглядам и намерениям по своему пути, нисколько не считаясь с ними. Помните шутливое признание А.С. Пушкина относительно Татьяны Лариной, когда поэт жаловался, что та «учудила», выйдя замуж, хотя это и не входило в его первоначальные намерения. И впрямь, наши творения обретают порой некую мистическую независимость, и уже не мы, а они ведут нас своим неведомым для нас путем. Нечто похожее происходило и с моим произведением. В конце концов, я был вынужден уступать и следовать той логике, которуюдиктовал ход развития собственного сочинения. Не сочтите это за шутку, мистификацию или попытку наперед извиниться за недостатки предлагаемого опуса. Впрочем, меня это мало волнует — книга издана, а будут ли ее читать и как будут судить о ней — это уже не мои проблемы. Сразу же оговорюсь, что предлагаемая книга — отнюдь не учебник по культурологии и не пособие для преподавателей и студентов гуманитарных институтов и факультетов. Я бы даже предостерег от ее чтения молодых людей обоих полов.
Культура, говоря словами Ф.М. Достоевского, — это область, где «дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей». Влезая в эту «битву» преждевременн но и через чужой опыт, когда еще нет должной душевной закалки и жизненного опыта, можно во многом разочароваться. Разочарование же должно прийти естественным путем, и об этом позаботится сама жизнь — она большая доґка по этой части. Однако не нужно ни торопить ее, ни опережать события — всему свое время. Правда, в наше время, судя по всему, вообще перестали читать подобного рода литературу. Мой собственный опыт говорит, что книги с философским содержанием вызывают у многих аллергию. Это легко объяснимо и понятно со всех точек зрения, так что мои рекомендации кому читать, а кому не читать, могут оказаться пустыми хлопотами. Впрочем, это лишь мое предположение, которое столь же спорно, как и все, что написано в предлагаемой книге. Если бы она содержала хотя бы одно бесспорное положение, то была бы достойна того, чтобы быть канонизированной. Но чего нет, того, слава богу, нет. Она слишком человеческая, а значит, спорная, полная пристрастных суждений, не говоря о том, что ряд аспектов культуры остался вне поля внимания автора. Если критики найдут другие недостатки для ее характеристики, то я заранее готов признать их правоту: сколько голов, столько и умов; сколько умов, столько и точек зрения; сколько точек зрения, столько и философий культуры. И все это вместе есть частица удивительного феномена, которому человеческий ум дал название «культура». Никто не может толково объяснить, что это такое, но есть слово, и я, как и многие другие, пошел вслед за ним в исконной русской надежде, что оно авось куда-нибудь и к чемуунибудь приведет. И, наконец, последнее: как автор я стремился излагать свои мысли в максимально доступной для любого читателя форме. Но философия есть философия, и порой поневоле приходилось говорить о достаточно сложных вещах, выходящих по меньшей мере за рамки повседневных тем. Если комууто они покажутся скучными или малоинтересными, тот может без колебаний пропускать их — никакого убытка от этого не будет. Главное — во время чтения не терять душевного равновесия.
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