Понятие «культура», с одной стороны, отличается как бы полной своей очевидностью: его широко употребляют не только философы и социологи, но и обычные люди, притом с такой уверенностью, будто оно соответствует вещам, хорошо известным и не вызывающим сомнения. Мы так привыкли пользоваться этим словом, что не счии таем нужным выяснять его глубинное значение. В самом деле: с утра до вечера средства массовой информации сообщают нам «новости культуры», мы следим за культурными связями между народами и государствами, нам хорошо известны многие «деятели культуры» и в общих чертах мы даже знаем, чем занимается «министерство культуры».

А вот вам, пожалуйста, и еще: на нашем телевидении даже создан специальный канал «Культура», должный, видимо, по замыслам его инициаторов, означать, что всякий жаждущий соприкоснуться с миром культуры, может сделать это главным образом (если не исключительно) через сей канал (к слову, на мой взгляд, довольно скучный). Что касается остальных каналов, то на них, по логике телечиновников, — неизвестно чтоґ, но только не культура. Это пример чисто бюрократического подхода. Согласно ему, Шекспир, Моцарт, Бах, Гёте, Пушкин, Паваротти и т.п. — это культура, а вот изменение курса рубля, уголовная хроника, современный «триллер», шоуубизнес, футбол или хоккей и т.п. — это уже не культура, а незнамо что, поскольку не ласкают наш утонченный слух и не облагораживают наши чувства…

Поздняков Эльгиз - Философия культуры

Изд. 22-е, исправленное и дополненное

М.: Издательство «Весь Мир», 2015. 608 с.

ISBN 978-5-7777-0655-3

Поздняков Эльгиз - Философия культуры - Оглавление

Предисловие

Введение

Глава I. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КУЛЬТУРЫ

Биологические особенности человека как предпосылка культуры

Разум и его общая для живых существ функция

Глава II. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ ЧЕЛОВЕКА И КУЛЬТУРЫ

Праздные размышления о философии и других, не относящихся к делу вещах

От каких плодов вкусили Адам и Ева в раю и что из этого получилось?

Тайна «грехопадения»

Способность воображения и разум человека

Дуализм души и тела как основа культуры

Homo vanitatis

Глава III. HOMO SEXUALIS

Особенности половой жизни человека

Либидо, любовь, культура

Секс, сублимация, творчество

«Сексуальная революция» и культура

Глава IV. КУЛЬТУРА И ЯЗЫК

Человек — существо говорящее

Магия слова. Язык и воображение

Язык и мышление

Мифотворчество как особенность человеческого мышления

Глава V. ЧЕЛОВЕК–ОБЩЕСТВО–КУЛЬТУРА

Человек — существо общественное

Культура и цивилизация

Человеческие ассоциации и культура

Глава VI. НРАВСТВЕННОСТЬ — ОСНОВА КУЛЬТУРЫ

Человек — существо нравственное

Табу как основа нравственности

Нравственность и право

Свобода и нравственность

Права и обязанности

Совесть как культурный фактор

Глава VII. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

О духовных ценностях и вере

Человек — существо религиозное

Что такое религия?

Религия, общество, культура

Религия и идеология

Глава VIII. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Истоки искусства

О сущности искусства и его месте в культуре

Можно ли научиться искусству ?

Из собственного опыта

Можно ли научиться искусству? (Продолжение)

Что такое красота и спасет ли она мир?

О символичности искусства

«Высокое искусство» и «низкое искусство»

Глава IX. КУЛЬТУРА И НАУКА

Наука и ее отношение к культуре

Наука как мифическое мышление

Кое-что из собственного опыта

Наука как важнейшая составная часть культуры

Научная истина и вера

Некоторые особенности современной науки

Наука и нравственность

Наука и искусство

Глава X. ДЕГРАДИРУЕТ ЛИ КУЛЬТУРА ?

Критерии упадка (подъема) культуры

Переживает ли упадок современное искусство ?

«Масскультура» и роль СМИ

Послесловие

Поздняков Эльгиз - Философия культуры - Предисловие

Начну с признания: работа над книгой ввергла меня как автора в такие дебри и неожиданные повороты в раскрытии темы, о которых я не мог даже предполагать. В самом деле мое понимание культуры в принципе мало чем отличалось от понимания любого образованного человека. В процессе же работы оно менялось, притом порой весьма существенно. Некая неподвластная мне логика влекла меня вопреки всем предшествующим взглядам и намерениям по своему пути, нисколько не считаясь с ними. Помните шутливое признание А.С. Пушкина относительно Татьяны Лариной, когда поэт жаловался, что та «учудила», выйдя замуж, хотя это и не входило в его первоначальные намерения. И впрямь, наши творения обретают порой некую мистическую независимость, и уже не мы, а они ведут нас своим неведомым для нас путем. Нечто похожее происходило и с моим произведением. В конце концов, я был вынужден уступать и следовать той логике, которуюдиктовал ход развития собственного сочинения. Не сочтите это за шутку, мистификацию или попытку наперед извиниться за недостатки предлагаемого опуса. Впрочем, меня это мало волнует — книга издана, а будут ли ее читать и как будут судить о ней — это уже не мои проблемы. Сразу же оговорюсь, что предлагаемая книга — отнюдь не учебник по культурологии и не пособие для преподавателей и студентов гуманитарных институтов и факультетов. Я бы даже предостерег от ее чтения молодых людей обоих полов.

Культура, говоря словами Ф.М. Достоевского, — это область, где «дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей». Влезая в эту «битву» преждевременн но и через чужой опыт, когда еще нет должной душевной закалки и жизненного опыта, можно во многом разочароваться. Разочарование же должно прийти естественным путем, и об этом позаботится сама жизнь — она большая доґка по этой части. Однако не нужно ни торопить ее, ни опережать события — всему свое время. Правда, в наше время, судя по всему, вообще перестали читать подобного рода литературу. Мой собственный опыт говорит, что книги с философским содержанием вызывают у многих аллергию. Это легко объяснимо и понятно со всех точек зрения, так что мои рекомендации кому читать, а кому не читать, могут оказаться пустыми хлопотами. Впрочем, это лишь мое предположение, которое столь же спорно, как и все, что написано в предлагаемой книге. Если бы она содержала хотя бы одно бесспорное положение, то была бы достойна того, чтобы быть канонизированной. Но чего нет, того, слава богу, нет. Она слишком человеческая, а значит, спорная, полная пристрастных суждений, не говоря о том, что ряд аспектов культуры остался вне поля внимания автора. Если критики найдут другие недостатки для ее характеристики, то я заранее готов признать их правоту: сколько голов, столько и умов; сколько умов, столько и точек зрения; сколько точек зрения, столько и философий культуры. И все это вместе есть частица удивительного феномена, которому человеческий ум дал название «культура». Никто не может толково объяснить, что это такое, но есть слово, и я, как и многие другие, пошел вслед за ним в исконной русской надежде, что оно авось куда-нибудь и к чемуунибудь приведет. И, наконец, последнее: как автор я стремился излагать свои мысли в максимально доступной для любого читателя форме. Но философия есть философия, и порой поневоле приходилось говорить о достаточно сложных вещах, выходящих по меньшей мере за рамки повседневных тем. Если комууто они покажутся скучными или малоинтересными, тот может без колебаний пропускать их — никакого убытка от этого не будет. Главное — во время чтения не терять душевного равновесия.