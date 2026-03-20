Прохоров - Азбука христианской этики (от А до Я)

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга А. П. Прохорова «Азбука христианской этики (от А до Я)» посвящена основным принципам и ценностям христианской нравственности. Автор предлагает читателю систематизированное изложение ключевых понятий духовной жизни, расположенных в алфавитном порядке, что придаёт изданию форму своеобразного нравственно-духовного справочника.

В книге рассматриваются важнейшие категории христианской этики — вера, любовь, совесть, милосердие, смирение, покаяние, искушение, ответственность и другие духовные качества, определяющие нравственный выбор человека. Каждое понятие сопровождается пояснениями, размышлениями и обращением к библейским текстам, что помогает читателю увидеть практическое значение христианских принципов в повседневной жизни.

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся вопросами христианской морали, духовного воспитания и личного нравственного развития. Книга может использоваться как для самостоятельного чтения, так и в образовательной и церковной среде.

Прохоров А. П. - Азбука христианской этики (от А до Я)

М.: «Благовестник», 2013.— 240 с.

Прохоров А. П. - Азбука христианской этики (от А до Я) – Содержание

  • ВСТУПЛЕНИЕ

  • АВТОРИТЕТ

  • АТМОСФЕРА ЛИЧНОСТИ

  • БЛАГОГОВЕНИЕ

  • БЕСКОРЫСТНОСТЬ

  • ВЕРНОСТЬ

  • ГНЕВ

  • ДАЛЬНОВИДНОСТЬ

  • ДОБРОТА

  • ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

  • ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ

  • ЖАДНОСТЬ

  • ЖЕРТВЕННОСТЬ

  • ЗАВИСТЬ

  • ЗАВИСИМОСТЬ

  • КРОТОСТЬ

  • КАТЕГОРИЧНОСТЬ ИЛИ ЛУКАВСТВО

  • КОВАРСТВО

  • ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ЛЮБОПЫТСТВО

  • МУЖЕСТВО И ЖЕНСТВЕННОСТЬ

  • МУДРОСТЬ

  • НЕПОДКУПНОСТЬ

  • ОСТОРОЖНОСТЬ

  • ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ

  • ОСТРОУМИЕ

  • ПРОСТОТА

  • РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ

  • САМООБЛАДАНИЕ

  • СМИРЕНИЕ

  • САМОЛЮБИЕ, СЕБЯЛЮБИЕ, САМОВЛЮБЛЁННОСТЬ

  • СМЕЛОСТЬ

  • ТАКТИЧНОСТЬ

  • ТОЧНОСТЬ

  • ТАЛАНТЛИВОСТЬ И БЕСТАЛАННОСТЬ

  • УЖИВЧИВОСТЬ

  • УПРЯМСТВО, ИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

  • ХАРАКТЕР

  • ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ

  • ЧЕСТНОСТЬ

  • ШУМНЫЕ ЛЮДИ

  • ЩЕДРОСТЬ

  • ЭГОИЗМ

  • САМОЕ КОРОТКОЕ СЛОВО — «Я»

Added 20.03.2026
Related Books

All Books