Прохоров - Азбука христианской этики (от А до Я)
Книга А. П. Прохорова «Азбука христианской этики (от А до Я)» посвящена основным принципам и ценностям христианской нравственности. Автор предлагает читателю систематизированное изложение ключевых понятий духовной жизни, расположенных в алфавитном порядке, что придаёт изданию форму своеобразного нравственно-духовного справочника.
В книге рассматриваются важнейшие категории христианской этики — вера, любовь, совесть, милосердие, смирение, покаяние, искушение, ответственность и другие духовные качества, определяющие нравственный выбор человека. Каждое понятие сопровождается пояснениями, размышлениями и обращением к библейским текстам, что помогает читателю увидеть практическое значение христианских принципов в повседневной жизни.
Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся вопросами христианской морали, духовного воспитания и личного нравственного развития. Книга может использоваться как для самостоятельного чтения, так и в образовательной и церковной среде.
М.: «Благовестник», 2013.— 240 с.
Прохоров А. П. - Азбука христианской этики (от А до Я) – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
АВТОРИТЕТ
АТМОСФЕРА ЛИЧНОСТИ
БЛАГОГОВЕНИЕ
БЕСКОРЫСТНОСТЬ
ВЕРНОСТЬ
ГНЕВ
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
ДОБРОТА
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ
ЖАДНОСТЬ
ЖЕРТВЕННОСТЬ
ЗАВИСТЬ
ЗАВИСИМОСТЬ
КРОТОСТЬ
КАТЕГОРИЧНОСТЬ ИЛИ ЛУКАВСТВО
КОВАРСТВО
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ЛЮБОПЫТСТВО
МУЖЕСТВО И ЖЕНСТВЕННОСТЬ
МУДРОСТЬ
НЕПОДКУПНОСТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ
ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ
ОСТРОУМИЕ
ПРОСТОТА
РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
САМООБЛАДАНИЕ
СМИРЕНИЕ
САМОЛЮБИЕ, СЕБЯЛЮБИЕ, САМОВЛЮБЛЁННОСТЬ
СМЕЛОСТЬ
ТАКТИЧНОСТЬ
ТОЧНОСТЬ
ТАЛАНТЛИВОСТЬ И БЕСТАЛАННОСТЬ
УЖИВЧИВОСТЬ
УПРЯМСТВО, ИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
ХАРАКТЕР
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ
ЧЕСТНОСТЬ
ШУМНЫЕ ЛЮДИ
ЩЕДРОСТЬ
ЭГОИЗМ
САМОЕ КОРОТКОЕ СЛОВО — «Я»
