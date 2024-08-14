Пругавин - Религиозные отщепенцы

В 1880 году газетами, со слов «Тверского Вестника», было передано известие о появлении в Новоторжском уезде новой религиозной секты, названной «сютаевскою» по имени основателя ее, крестьянина деревни Шевелина, Василья Кириллова Сютаева.

Известие это сразу обратило на себя внимание всех интересующихся движениями народной мысли, так как новая секта, судя по сообщению местной газеты, захватывала не одну только религиозную сторону, но в то же время представляла весьма значительный интерес и в чисто-бытовом, социальном отношении.

В области религии новые сектанты, по сообщению «Тверского Вестника», являются рационалистами: они отрицают церкви, иконы, таинства, не признают православных обрядов, священников и т. д. В бытовом же отношении наиболее характерными чертами учения сютаевцев представляются их взгляды на собственность, на войны, а также их отношение к другим народностям и вероисповеданиям.

Усвоив себе евангельскую точку зрения на собственность, сютаевцы говорят: «у человека нет ничего своего, а все Божие, все создано Богом для всех вообще». Руководствуясь этим убеждением, они не запирают даже своего имущества и всякий имеет право взять, что пожелает, не спрашивая позволения того, кому это принадлежит; они не отказывают ближнему в помощи, требуя только того же по отношению и к себе.

Всех людей сютаевцы признают братьями: турок, язычник — для них также брат. Война, по их мнению, величайшая несправедливость, грех против заповеди «не убей».

Пругавин, А. С. - Религиозные отщепенцы - Очерки о раскольниках, сектантах, еретиках

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 246 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-12933-5

Пругавин, А. С. - Религиозные отщепенцы - Содержание

Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектантства

Вместо предисловия

Сютаевцы

I. Газетные известия

II. На пути к сектантам

III. О чем говорят в деревне

IV.У батюшки

V. Первые знакомства

VI. Сютаевское евангелие

VII. Проповедники любви, мира и братства

VIII. Деревня Шевелино

IX. В семье Сютаева

X. Теория о добрых и злых властях

XI. «Искание правильной веры»

XII. «Пропаганта»

Апостол Зосима (Из того, что я видел и слышал)

I. Рассказ следователя

II. «Закон Христов»

III. Что его ждет?

Еретики (Очерки из давно и недавно прошедшего)

I. В монастыре

II. Соловецкая тюрьма

III. Больной или преступник?

Эпилог

Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством

От автора

Монастырские тюрьмы и монастырские узники

Конец Соловецкой тюрьмы

Монастырские заточения последнего времени

Самоистребление. Проявления аскетизма и фанатизма в расколе (очерки, аналогии, параллели)

I. Кровавая драма

II. Самосожигатели

III. Козаки-самосожигатели

IV. Догмат или паника?

V. Нетовщина. Проповедь самоубийства

VI. Жизнь—зло, спасение—в смерти

VII. Человеческие жертвы