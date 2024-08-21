Психологический анализ The Legend of Zelda - Сюжеты франшизы как отражение игрока

Сила. Храбрость. Мудрость. Именно об этих трех принципах рассказывают древние легенды Хайрула, и благодаря им волшебное королевство до сих пор не пало под натиском сил зла. Но и в привычной нам жизни, в которой не нашлось места магии, они важны не меньше. Используя силу, мы преодолеваем препятствия, встающие перед нами. Храбрость ведет нас к новым приключениям и свершениям, мудрость же толкает на поиски истины. Возможно, именно благодаря этой параллели игры серии The Legend of Zelda уже более тридцати лет обретают все новых поклонников. Следование трем идеалам не только объединяет фрагменты священного артефакта Трифорса — оно помогает нам наладить связь с реальным миром и познакомиться с другими людьми, которые выбрали эти ценности в качестве жизненных ориентиров. И, разумеется, дает поклонникам игр о Линке возможность найти друг друга.

Скромный герой оказывается в самом сердце жестокого, полного злых чар и хаоса мира, вопреки всему одерживает победу за победой, а в конце концов отыскивает внутри себя истинную силу, способную преодолеть любые преграды. Такая простая идея, но как много она придает уверенности. С ее помощью мы сами находим в себе силы бросить вызов проблемам. И все же «Зельда» — это не просто история о Пути Героя. За три десятилетия онаиз незамысловатой восьмибитной игры превратилась в потрясающий фэнтезийный эпик с богатой мифологией. Фанаты франшизы ждут не дождутся, когда им выпадет очередная возможность отправиться в Хайрул и разгадать его новые тайны и сокрытые в них смыслы. Что до нас — наша жажда выйти за рамки игры стала так сильна, что мы загорелись идеей делиться ею с другими. Мы не просто искали единомышленников, столь же сильно увлеченных серией, — мы хотели создать места, где настоящие фанаты могли бы собираться и делиться восторгами, идеями, историями и теориями об обожаемых играх. В 2001 году мы независимо друг от друга запустили онлайн-площадки, посвященные The Legend of Zelda.

Наши сайты помогли нам познакомиться с администраторами схожих ресурсов, ну а сами мы подружились. В конце концов часть получившейся компании решила объединить усилия и запустить такой мощный ресурс, какой никто из нас не осилил бы в одиночкууу. Так появился сайт Zelda Universe, который здравствует и поныне. Но для нас двоих главное то, что «Зельда» свела нас друг с другом. Любовь к этим играм стала катализатором нашего общения: начав его как коллеги-вебмастера, мы продолжили как друзья, а затем безудержная преданность серии разожгла в нас страсть к приключениям, так что дружба переросла в нечто большее. Немудрено, что образ Трифорса занял важное место в нашей церемонии бракосочетания, а принципы силы, храбрости и мудрости мы использовали в своих свадебных клятвах. Эти игры глубоко повлияли и на нашу биографию, и на жизнь каждого геймера, имевшего счастье познакомиться с ними. Эффект, который франшиза произвела на миллионы людей, действительно необыкновенен.

Психологический анализ The Legend of Zelda - Сюжеты франшизы как отражение игрока

под редакцией Энтони Бина

перевод с английского П. С. Голованова

Москва : Эксмо, 2024, 256 с.

Серия "Легендарные компьютерные игры"

ISBN 978-5-04-188116-0

Психологический анализ The Legend of Zelda - Сюжеты франшизы как отражение игрока - Содержание

Предисловие

Введение

Воплощение виртуального героя: связь с самим собой (Джонатан Эриксон)

В одиночку идти опасно: путь героя в The Legend of Zelda (СтивенФ. Куниак)

Ноктюрн (наших) теней (Луиза Грэнн)

Притяжение к архетипам (ЭнтониМ.Бин)

Срывая маску с горя: модель пяти стадий принятия горя Кюблер-Росс и The Legend of Zelda: Majora’s Mask (Лариса А. Гарски, Ф. Кэри Шепард и Эмори С. Дэниел)

Оберегающая сила судьбы: посттравматический рост в The Legend of Zelda (ЛарисаА.Гарски и Жюстин Мастен)

Поиск смысла в The Legend of Zelda (Келси Клатка и Луиза Грэнн)

Песни Рито: психология музыки в играх серии The Legend of Zelda (Шейн Тилтон)

Герои и героини Трифорса: преодоление противоречий с помощью золотой силы (Энджи Брэнем Маллинс)

Сама легенда: от девы в беде до воплощения силы (Мелисса Хантли и Уинд Гудфренд)

Благодарности

О создателе сборника