Шнеур-Залман - Сидур Тегилат Гашем - Молитвенник - Хвала всевышнему

«В Торе сказано: "И будет место, которое изберет Господь, Бог ваш, для пребывания там [ славы] Имени Его. Т уда и приносите все, что предписываю Я вам: ваши жертвы вознесения ... " (Дварим, 12: 11).

Комментируя этот стих, Раши поясняет, что "место, которое изберет Господь", - это Иерусалим. В книге Сефер iа-хаим задается вопрос: почему в Торе не сказано прямо об Иерусалиме, а везде, где говорится о местоположении Храма, мы читаем неопределенное: ". .. место, которое изберет Господь"? Упомянутая книга отвечает на этот вопрос словами пророка: ". ..и во всяком месте совершаются воскурения, жертвоприношения во Имя Мое ... " (Малахи, 1:11).

Раши полагает, что имеются в виду молитвы, которые подобны жертвоприношениям и могут совершаться везде. Следовательно, не только Иерусалим, но и любое место, где еврей обращается с молитвой к Святому, благословен Он, становится местом, избранным Всевышним ... и даже за пределами Земли Израиля, в любой точке земного шара, [где молятся,] присутствует в некоем [ духовном] аспекте Иерусалим» (Ликутей сихот, т. 2).

Сидур - книга, включающая разнообразные молитвы, предназначенные для будней и суббот, праздников и знаменательных дат, для торжественных событий и траура. Существуют также отдельные сборники молитв для больших праздников, таких как Рош iа-Шана, Йом Кипур и другие.