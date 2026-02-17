Шнеур-Залман - Сидур Тегилат Гашем - Молитвенник - Хвала всевышнему

Сидур Тегилат Гашем - Молитвенник - Хвала всевышнему
«В Торе сказано: "И будет место, которое изберет Господь, Бог ваш, для пребывания там [ славы] Имени Его. Т уда и приносите все, что предписываю Я вам: ваши жертвы вознесения ... " (Дварим, 12: 11).
Комментируя этот стих, Раши поясняет, что "место, которое изберет Господь", - это Иерусалим. В книге Сефер iа-хаим задается вопрос: почему в Торе не сказано прямо об Иерусалиме, а везде, где говорится о местоположении Храма, мы читаем неопределенное: ". .. место, которое изберет Господь"? Упомянутая книга отвечает на этот вопрос словами пророка: ". ..и во всяком месте совершаются воскурения, жертвоприношения во Имя Мое ... " (Малахи, 1:11).
Раши полагает, что имеются в виду молитвы, которые подобны жертвоприношениям и могут совершаться везде. Следовательно, не только Иерусалим, но и любое место, где еврей обращается с молитвой к Святому, благословен Он, становится местом, избранным Всевышним ... и даже за пределами Земли Израиля, в любой точке земного шара, [где молятся,] присутствует в некоем [ духовном] аспекте Иерусалим» (Ликутей сихот, т. 2).
Сидур - книга, включающая разнообразные молитвы, предназначенные для будней и суббот, праздников и знаменательных дат, для торжественных событий и траура. Существуют также отдельные сборники молитв для больших праздников, таких как Рош iа-Шана, Йом Кипур и другие.
Издание представляет собой сборник молитв (сидур) в принципиально новом, тщательно продуманном с точки зрения пользователя дизайне, разработанном известным американским художником еврейской книги Барухом Горкиным.
Молитвенник содержит текст оригинала на иврите и современный перевод на русский язык, впервые подготовленный издательствами «Лехаим» и F.R.E.E. в 2009 году. Перевод снабжен подробными аннотациями, дающими возможность ориентироваться как во время коллективной, так и индивидуальной молитвы. Издание включает отрывки Торы и Танаха для публичного чтения в понедельник, четверг, иудейские праздники и особые даты, а также транслитерации избранных молитв в ашкеназском произношении.
Перевод впервые подготовлен издательствами «Лехаим» и F.R.E.E. в 2009 году.
Молитвенник “Хвала Всевышнему” [Сидур Теѓилат Ѓашем]
Сост. рабби ШнеурЗалман из Ляд ; пер. с иврита Вениамина Ванникова
Москва : Книжники, 2025. - 1408 с.
ISBN: 978-5-9953-0943-7
НОВОЕ КОММЕНТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ С РУССКИМ ПЕРЕВОДОМ
Составленный на основе предписаний рабби Ицхака Лурии Ашкенази рабби Шнеуром-Залманом из города Ляды
Серия: Библиотека еврейских текстов
Молитвенник “Хвала Всевышнему” [Сидур Теѓилат Ѓашем] - КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вступление
Молитвы для маленьких детей
Утреннее пробуждение
Порядок облачение в талит, наложение тфилин
Шахарит
Дорожная молитва
Благословения
Минха
Маарив
Отсчет омера
Молитва перед сном
Минха в субботу
Благословение на зажигание свечей
Встреча субботы
Вечерняя молитва в субботу и Йом Тов
Субботний кидуш
Утренняя молитва в субботу
Мусаф Амида для субботы
Дневной субботний кидуш
Минха в субботу и праздники
Порядок третьей субботней трапезы
Поучения отцов
Гавдала
На исходе субботы
Освещение луны
Благословения перед исполнением заповеди о лулаве
Галель
Мусаф в Рош Ходеш
Мусаф в Рош Ходеш для субботы
Эрув Тавшилин
Эрув Хацерот
Эрув Тхумин
Кидуш Песах, Шавуот и Суккот
Амида для песаха, Шавуота и Суккота в Маарив, Шахарит, Минху
Эзкор
Эзкор
Амида Мусаф для Песаха, Шавуота и Суккота
Благословение священниками
Повторением Амиды Мусафа в первый день песаха
Повторением Амиды Мусафа в Шмини Ацерет
Дневной Кидуш в Песах и Суккот
Канун Рош Га-Шана
Вечерний Кидуш в Рош Га-Шана
Дневной Кидуш в Рош Га-Шана
Канун Йом Кипура
Суккот
Шмини Ацерет и Симхат Тора
Ханука
Пурим
Месяц нисан
Шабат Га-Гадоль
Канун Песаха
Слихот
Отец наш, Владыка наш
Порядок благословений на обучения свадьбы
Порядок обрезания
Порядок церемонии выкупа первенца
Изучение Мишны в память об умерших
Чтение Торы
Отрывки недельных глав
Схемы
Избранные транслитерации
Перевод отрывков
Краткий словарь терминов и понятий
Примечания
