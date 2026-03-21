Ратцингер - Богословие литургии
Приоритет Бога и богослужения заново был осознан мной после Второго Ватиканского Собора. Недопонимание литургической реформы, широко распространившееся в Католической Церкви, привело к тому, что в литургии все больше выступали на передний план аспекты поучения, человеческой активности и креативности. Дела мирские заставили почти забыть о присутствии Бога. В этой ситуации становилось все яснее, что сама Церковь жива только правильным совершением литургии и что Церковь в опасности: примат Бога в литургии, а значит и в самой жизни, уже больше не проявляется. Глубочайшая причина кризиса, потрясшего Церковь, заключена в затемнении приоритета Бога в литургии. Все это побудило меня заняться темой литургии гораздо интенсивнее, чем прежде, потому что я знал, что истинное обновление литургии есть основное условие обновления Церкви.
Город Ватикан, в праздник св. Бенедикта, 11 июля 2015 г. - Бенедикт ХVІ
[пер. с нем. О. С. Асписова]
М.: Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова, 2017. 648 с.
Макет книги подготовлен в ООО «Грифъ».
ISBN 978-5-905889-99-8
Ратцингер Йозеф - Богословие литургии - Содержание
Вступительное слово митрополита Волоколамского Илариона
Предисловие к русскому изданию трудов о литургии
Содержание
Список сокращений
Часть А - Дух литургии
Предисловие
I. О сущности литургии
1. Литургия и жизнь: о месте литургии в реальности
2. Литургия – космос – история
3. От Ветхого Завета к Новому: облик христианской литургии, сформированный библейской верой
II. Время и пространство в литургии
1. Предварительные вопросы об отношении литургии к пространству и времени
2. Святые места. Значение церковного здания
3. Алтарь и направление молитвы на литургии
4. Хранение Святых Даров
5. Священное время
III. Искусство и литургия
1. Спор об изображениях
2. Музыка и литургия
IV. Облик литургии
1. Обряд
2. Тело и литургия
a) «Деятельное участие»
b) Крестное знамение
3. Позиции
a) Преклонение колен / Prostratio
b) Молитва стоя и сидя. Литургия и культура
4. Жесты
5. Человеческий голос
6. Литургическое облачение
7. Материя
V. Указатель литературы
Часть В - Typos – mysterium – sacramentum
I. Сакраментальное обоснование христианского существования
1. Предварительные рассуждения: кризис идеи таинства в современном сознании
2. Сакраментальная идея в человеческой истории
3. Христианские таинства
4. Смысл таинств сегодня
II. К понятию таинства
Часть С - Совершение Евхаристии - источник и вершина христианской жизни
I. О значении воскресенья для молитвы и жизни христианина
1. О чем идет речь?
2. Богословие дня Господня
3. Шаббат и воскресенье
a) Проблема
b) Богословие шаббата
c) Христианский синтез
4. Практические применения
a) Воскресные богослужения без священника
b) Культура выходных и христианское воскресенье
II. Является ли Евхаристия жертвой?
1. Постановка проблемы: подход Лютера
2. Новозаветное свидетельство
a) Тексты
b) Типология ап. Марка: ветхозаветное богословие жертвы
c) Типология ап. Павла: критика культа пророками
d) Общий центр: мысль о замещении
e) К вопросу об актуализации
III. Проблема транссубстанциации и вопрос о смысле Евхаристии
1. Подоплека постановки вопроса: возражение Реформации
a) Кальвин
b) Лютер
2. Современная постановка вопроса
a) Философская проблема транссубстанциации
К истории понятия субстанции и транссубстанциации
Попытка взглянуть на проблему по-новому
b) Богословское значение термина
Вездесущие Христа?
Природно-локальное присутствие Христа?
Классификация учения о транссубстанциации в богословии
Рецензия
IV. Евхаристия – средоточие Церкви
Предисловие
1. Происхождение Евхаристии из пасхальной тайны
2. Евхаристия: сердцевина Церкви
3. О правильном совершении Евхаристии
4. Реальное присутствие Христа в евхаристическом таинстве
V. Образ и содержание Евхаристии
1. Постановка проблемы: категория «образ» [Gestalt]
2. Становление образа Евхаристии в становлении Церкви
3. Окончательная форма
Дополнение 1
Дополнение 2
VI. К вопросу о структуре литургии
1. Сущность литургии
2. Субъективное соответствие объективной сущности литургии
VII. Евхаристия и миссия
1. Предварительное размышление о Евхаристии и миссии
2. Богословие Креста как предпосылка и основа богословия Евхаристии
3. Богословие Евхаристии в Первом послании к Коринфянам
a) 1 Кор 5. 6: христианская Пасха
b) 1 Кор 6. 12–19: соединиться с Господом
c) 1 Кор 10. 1–22: одно тело с Христом, но не магическая уверенность в спасении
d) 1 Koр 11. 17–33: установление Евхаристии и ее правильное совершение
4. Мученичество, христианская жизнь и апостольское служение как реальное осуществление Евхаристии
a) Мученичество как становление христианина евхаристией
b) Богослужение, сообразное с Логосом – христианская жизнь как евхаристия
c) Миссия как служение космической литургии
5. Заключительные размышления: Евхаристия как исток миссии
VIII. Евхаристия, сommunio и солидарность
1. Евхаристия
2. Communio
3. Солидарность
4. Перспектива: Евхаристия как таинство преображений
IX. «Возведен из живых камней»
1. Библейская весть о храме из живых камней
a) Ветхозаветные корни
b) Исполнение в Новом Завете
2. Как возникло христианское церковное зодчество?
3. Следствия для современности
X. К вопросу о положении при совершении богослужения
1. Замечание к вопросу о положении при совершении богослужения
2. Сопроводительное слово к книге: Michael Lang, Conversi ad Dominum. Zu Geschichte und Theologie der christlichen Gebetsrichtung [Михаэль Ланг. К истории и богословскому обоснованию направленности христианского богослужения], 2003
Часть D - богословие церковой музыки
I. К богословскому обоснованию церковной музыки
1. Введение: Несколько замечаний к послесоборному диспуту о церковной музыке
2. Церковная музыка как богословская проблема в трудах Фомы Аквинского и повлиявших на него авторов
a) Сомнения в церковной музыке у влиятельных богословов
b) Обоснование и подоплека богословской критики музыки
c) Богословские основания церковной музыки
d) Положительное значение богословской музыкальной критики
3. Заключение: Основания кризиса нашего времени
II. Образ мира и человека в литургии и его выражение в церковной музыке
1. Превзойти Собор? Новая концепция литургии
2. Философское основание концепта и его сомнительные положения
3. Антропологический образец церковной литургии
4. Следствия для литургической музыки
a) Основные положения
b) Заметки к современному состоянию
5. Заключительное замечание: литургия, музыка и космос
Библиографические источники
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель имен
