Ратцингер - Богословие литургии

Приоритет Бога и богослужения заново был осознан мной после Второго Ватиканского Собора. Недопонимание литургической реформы, широко распространившееся в Католической Церкви, привело к тому, что в литургии все больше выступали на передний план аспекты поучения, человеческой активности и креативности. Дела мирские заставили почти забыть о присутствии Бога. В этой ситуации становилось все яснее, что сама Церковь жива только правильным совершением литургии и что Церковь в опасности: примат Бога в литургии, а значит и в самой жизни, уже больше не проявляется. Глубочайшая причина кризиса, потрясшего Церковь, заключена в затемнении приоритета Бога в литургии. Все это побудило меня заняться темой литургии гораздо интенсивнее, чем прежде, потому что я знал, что истинное обновление литургии есть основное условие обновления Церкви.

Город Ватикан, в праздник св. Бенедикта, 11 июля 2015 г. - Бенедикт ХVІ

Ратцингер Йозеф - Богословие литургии

[пер. с нем. О. С. Асписова]

М.: Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова, 2017. 648 с.

Ратцингер Йозеф - Богословие литургии - Содержание

Вступительное слово митрополита Волоколамского Илариона

Предисловие к русскому изданию трудов о литургии

Содержание

Список сокращений

Часть А - Дух литургии

Предисловие

I. О сущности литургии 1. Литургия и жизнь: о месте литургии в реальности 2. Литургия – космос – история 3. От Ветхого Завета к Новому: облик христианской литургии, сформированный библейской верой

II. Время и пространство в литургии 1. Предварительные вопросы об отношении литургии к пространству и времени 2. Святые места. Значение церковного здания 3. Алтарь и направление молитвы на литургии 4. Хранение Святых Даров 5. Священное время

III. Искусство и литургия 1. Спор об изображениях 2. Музыка и литургия

IV. Облик литургии 1. Обряд 2. Тело и литургия a) «Деятельное участие» b) Крестное знамение 3. Позиции a) Преклонение колен / Prostratio b) Молитва стоя и сидя. Литургия и культура 4. Жесты 5. Человеческий голос 6. Литургическое облачение 7. Материя

V. Указатель литературы

Часть В - Typos – mysterium – sacramentum

I. Сакраментальное обоснование христианского существования 1. Предварительные рассуждения: кризис идеи таинства в современном сознании 2. Сакраментальная идея в человеческой истории 3. Христианские таинства 4. Смысл таинств сегодня

II. К понятию таинства

Часть С - Совершение Евхаристии - источник и вершина христианской жизни

I. О значении воскресенья для молитвы и жизни христианина 1. О чем идет речь? 2. Богословие дня Господня 3. Шаббат и воскресенье a) Проблема b) Богословие шаббата c) Христианский синтез 4. Практические применения a) Воскресные богослужения без священника b) Культура выходных и христианское воскресенье

II. Является ли Евхаристия жертвой? 1. Постановка проблемы: подход Лютера 2. Новозаветное свидетельство a) Тексты b) Типология ап. Марка: ветхозаветное богословие жертвы c) Типология ап. Павла: критика культа пророками d) Общий центр: мысль о замещении e) К вопросу об актуализации

III. Проблема транссубстанциации и вопрос о смысле Евхаристии 1. Подоплека постановки вопроса: возражение Реформации a) Кальвин b) Лютер 2. Современная постановка вопроса a) Философская проблема транссубстанциации К истории понятия субстанции и транссубстанциации Попытка взглянуть на проблему по-новому b) Богословское значение термина Вездесущие Христа? Природно-локальное присутствие Христа? Классификация учения о транссубстанциации в богословии Рецензия

IV. Евхаристия – средоточие Церкви Предисловие 1. Происхождение Евхаристии из пасхальной тайны 2. Евхаристия: сердцевина Церкви 3. О правильном совершении Евхаристии 4. Реальное присутствие Христа в евхаристическом таинстве

V. Образ и содержание Евхаристии 1. Постановка проблемы: категория «образ» [Gestalt] 2. Становление образа Евхаристии в становлении Церкви 3. Окончательная форма Дополнение 1 Дополнение 2

VI. К вопросу о структуре литургии 1. Сущность литургии 2. Субъективное соответствие объективной сущности литургии

VII. Евхаристия и миссия 1. Предварительное размышление о Евхаристии и миссии 2. Богословие Креста как предпосылка и основа богословия Евхаристии 3. Богословие Евхаристии в Первом послании к Коринфянам a) 1 Кор 5. 6: христианская Пасха b) 1 Кор 6. 12–19: соединиться с Господом c) 1 Кор 10. 1–22: одно тело с Христом, но не магическая уверенность в спасении d) 1 Koр 11. 17–33: установление Евхаристии и ее правильное совершение 4. Мученичество, христианская жизнь и апостольское служение как реальное осуществление Евхаристии a) Мученичество как становление христианина евхаристией b) Богослужение, сообразное с Логосом – христианская жизнь как евхаристия c) Миссия как служение космической литургии 5. Заключительные размышления: Евхаристия как исток миссии

VIII. Евхаристия, сommunio и солидарность 1. Евхаристия 2. Communio 3. Солидарность 4. Перспектива: Евхаристия как таинство преображений

IX. «Возведен из живых камней» 1. Библейская весть о храме из живых камней a) Ветхозаветные корни b) Исполнение в Новом Завете 2. Как возникло христианское церковное зодчество? 3. Следствия для современности

X. К вопросу о положении при совершении богослужения 1. Замечание к вопросу о положении при совершении богослужения 2. Сопроводительное слово к книге: Michael Lang, Conversi ad Dominum. Zu Geschichte und Theologie der christlichen Gebetsrichtung [Михаэль Ланг. К истории и богословскому обоснованию направленности христианского богослужения], 2003



Часть D - богословие церковой музыки

I. К богословскому обоснованию церковной музыки 1. Введение: Несколько замечаний к послесоборному диспуту о церковной музыке 2. Церковная музыка как богословская проблема в трудах Фомы Аквинского и повлиявших на него авторов a) Сомнения в церковной музыке у влиятельных богословов b) Обоснование и подоплека богословской критики музыки c) Богословские основания церковной музыки d) Положительное значение богословской музыкальной критики 3. Заключение: Основания кризиса нашего времени

II. Образ мира и человека в литургии и его выражение в церковной музыке 1. Превзойти Собор? Новая концепция литургии 2. Философское основание концепта и его сомнительные положения 3. Антропологический образец церковной литургии 4. Следствия для литургической музыки a) Основные положения b) Заметки к современному состоянию 5. Заключительное замечание: литургия, музыка и космос



Библиографические источники

Указатель цитат из Священного Писания

Указатель имен