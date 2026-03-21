Ратцингер - Богословие литургии

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Philosophy

Приоритет Бога и богослужения заново был осознан мной после Второго Ватиканского Собора. Недопонимание литургической реформы, широко распространившееся в Католической Церкви, привело к тому, что в литургии все больше выступали на передний план аспекты поучения, человеческой активности и креативности. Дела мирские заставили почти забыть о присутствии Бога. В этой ситуации становилось все яснее, что сама Церковь жива только правильным совершением литургии и что Церковь в опасности: примат Бога в литургии, а значит и в самой жизни, уже больше не проявляется. Глубочайшая причина кризиса, потрясшего Церковь, заключена в затемнении приоритета Бога в литургии. Все это побудило меня заняться темой литургии гораздо интенсивнее, чем прежде, потому что я знал, что истинное обновление литургии есть основное условие обновления Церкви.

Город Ватикан, в праздник св. Бенедикта, 11 июля 2015 г. - Бенедикт ХVІ

Ратцингер Йозеф - Богословие литургии

[пер. с нем. О. С. Асписова]

М.: Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова, 2017. 648 с.

Макет книги подготовлен в ООО «Грифъ».

ISBN 978-5-905889-99-8

Ратцингер Йозеф - Богословие литургии - Содержание

Вступительное слово митрополита Волоколамского Илариона

Предисловие к русскому изданию трудов о литургии

Содержание

Список сокращений

Часть А - Дух литургии

  • Предисловие

  • I. О сущности литургии

    • 1. Литургия и жизнь: о месте литургии в реальности

    • 2. Литургия – космос – история

    • 3. От Ветхого Завета к Новому: облик христианской литургии, сформированный библейской верой

  • II. Время и пространство в литургии

    • 1. Предварительные вопросы об отношении литургии к пространству и времени

    • 2. Святые места. Значение церковного здания

    • 3. Алтарь и направление молитвы на литургии

    • 4. Хранение Святых Даров

    • 5. Священное время

  • III. Искусство и литургия

    • 1. Спор об изображениях

    • 2. Музыка и литургия

  • IV. Облик литургии

    • 1. Обряд

    • 2. Тело и литургия

      • a) «Деятельное участие»

      • b) Крестное знамение

    • 3. Позиции

      • a) Преклонение колен / Prostratio

      • b) Молитва стоя и сидя. Литургия и культура

    • 4. Жесты

    • 5. Человеческий голос

    • 6. Литургическое облачение

    • 7. Материя

  • V. Указатель литературы

Часть В - Typos – mysterium – sacramentum

  • I. Сакраментальное обоснование христианского существования

    • 1. Предварительные рассуждения: кризис идеи таинства в современном сознании

    • 2. Сакраментальная идея в человеческой истории

    • 3. Христианские таинства

    • 4. Смысл таинств сегодня

  • II. К понятию таинства

Часть С - Совершение Евхаристии - источник и вершина христианской жизни

  • I. О значении воскресенья для молитвы и жизни христианина

    • 1. О чем идет речь?

    • 2. Богословие дня Господня

    • 3. Шаббат и воскресенье

      • a) Проблема

      • b) Богословие шаббата

      • c) Христианский синтез

    • 4. Практические применения

      • a) Воскресные богослужения без священника

      • b) Культура выходных и христианское воскресенье

  • II. Является ли Евхаристия жертвой?

    • 1. Постановка проблемы: подход Лютера

    • 2. Новозаветное свидетельство

      • a) Тексты

      • b) Типология ап. Марка: ветхозаветное богословие жертвы

      • c) Типология ап. Павла: критика культа пророками

      • d) Общий центр: мысль о замещении

      • e) К вопросу об актуализации

  • III. Проблема транссубстанциации и вопрос о смысле Евхаристии

    • 1. Подоплека постановки вопроса: возражение Реформации

      • a) Кальвин

      • b) Лютер

    • 2. Современная постановка вопроса

      • a) Философская проблема транссубстанциации

      • К истории понятия субстанции и транссубстанциации

      • Попытка взглянуть на проблему по-новому

      • b) Богословское значение термина

      • Вездесущие Христа?

      • Природно-локальное присутствие Христа?

      • Классификация учения о транссубстанциации в богословии

      • Рецензия

  • IV. Евхаристия – средоточие Церкви

    • Предисловие

    • 1. Происхождение Евхаристии из пасхальной тайны

    • 2. Евхаристия: сердцевина Церкви

    • 3. О правильном совершении Евхаристии

    • 4. Реальное присутствие Христа в евхаристическом таинстве

  • V. Образ и содержание Евхаристии

    • 1. Постановка проблемы: категория «образ» [Gestalt]

    • 2. Становление образа Евхаристии в становлении Церкви

    • 3. Окончательная форма

    • Дополнение 1

    • Дополнение 2

  • VI. К вопросу о структуре литургии

    • 1. Сущность литургии

    • 2. Субъективное соответствие объективной сущности литургии

  • VII. Евхаристия и миссия

    • 1. Предварительное размышление о Евхаристии и миссии

    • 2. Богословие Креста как предпосылка и основа богословия Евхаристии

    • 3. Богословие Евхаристии в Первом послании к Коринфянам

      • a) 1 Кор 5. 6: христианская Пасха

      • b) 1 Кор 6. 12–19: соединиться с Господом

      • c) 1 Кор 10. 1–22: одно тело с Христом, но не магическая уверенность в спасении

      • d) 1 Koр 11. 17–33: установление Евхаристии и ее правильное совершение

    • 4. Мученичество, христианская жизнь и апостольское служение как реальное осуществление Евхаристии

      • a) Мученичество как становление христианина евхаристией

      • b) Богослужение, сообразное с Логосом – христианская жизнь как евхаристия

      • c) Миссия как служение космической литургии

    • 5. Заключительные размышления: Евхаристия как исток миссии

  • VIII. Евхаристия, сommunio и солидарность

    • 1. Евхаристия

    • 2. Communio

    • 3. Солидарность

    • 4. Перспектива: Евхаристия как таинство преображений

  • IX. «Возведен из живых камней»

    • 1. Библейская весть о храме из живых камней

      • a) Ветхозаветные корни

      • b) Исполнение в Новом Завете

    • 2. Как возникло христианское церковное зодчество?

    • 3. Следствия для современности

  • X. К вопросу о положении при совершении богослужения

    • 1. Замечание к вопросу о положении при совершении богослужения

    • 2. Сопроводительное слово к книге: Michael Lang, Conversi ad Dominum. Zu Geschichte und Theologie der christlichen Gebetsrichtung [Михаэль Ланг. К истории и богословскому обоснованию направленности христианского богослужения], 2003

Часть D - богословие церковой музыки

  • I. К богословскому обоснованию церковной музыки

    • 1. Введение: Несколько замечаний к послесоборному диспуту о церковной музыке

    • 2. Церковная музыка как богословская проблема в трудах Фомы Аквинского и повлиявших на него авторов

      • a) Сомнения в церковной музыке у влиятельных богословов

      • b) Обоснование и подоплека богословской критики музыки

      • c) Богословские основания церковной музыки

      • d) Положительное значение богословской музыкальной критики

    • 3. Заключение: Основания кризиса нашего времени

  • II. Образ мира и человека в литургии и его выражение в церковной музыке

    • 1. Превзойти Собор? Новая концепция литургии

    • 2. Философское основание концепта и его сомнительные положения

    • 3. Антропологический образец церковной литургии

    • 4. Следствия для литургической музыки

      • a) Основные положения

      • b) Заметки к современному состоянию

    • 5. Заключительное замечание: литургия, музыка и космос

Библиографические источники

Указатель цитат из Священного Писания

Указатель имен

