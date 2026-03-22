Пройдут годы, пока я встречусь с русским словом - душепопечитель. Ведь в моем протестантском лексиконе советских времен такого выражения не существовало, как не существовало и самой деятельности душепопечения. Представление о душепопечении внедрилось в наше отечественное богословие только с появлением западной богословской литературы. Поэтому и не удивляет, что душепопечительные пособия на русском языке в основном переводные, зачастую не отражающие насущные проблемы наших церквей.

Иоганнес Раймер - Душепопечение в церкви - Книга 1 - Основы

Русского издания, 2006

Bild & Medien Vertriebs GmbH

Harsewinkel — Germany

ISBN 3-936605-06-8 (рус)

Иоганнес Раймер - Душепопечение в церкви. Книга 1: Основы душепопечительства

Предлагаемый здесь цикл лекций освещает как теорию «библейски-обоснованного» душепопечения, так и практику самой душепопечительной деятельности. В основе лежит цикл лекций, прочитанных автором в Институте роста церквей и Всемирной миссии в г. Брюхер-мюле, Германия. Стиль лекций - докладов не изменен и в этой публикации. Я незначительно подработал устную речь лекций для более удобного чтения. Публикация стала возможной благодаря неутомимому труду Валерия Гулякова, отпечатавшего текст лекций с аудиокассет и внесшего мои поправки в манускрипт. Спасибо, Валерий! Я также благодарен моим студентам за все советы по ходу лекций. Лучшие из этих советов вошли в цикл этого курса.



1.2. Душепопечительство — о чем пойдет речь?



Юрист, врач, священник. Вот три профессии, которые немыслимы без соприкосновения с человеком. Почему я упоминаю только три профессии? Кто-то, возможно, подумает, что и продавец работает с людьми. Конечно, это так, но торговля не предполагает проникновения во внутренний мир человека. А как же медсестра, психолог, архитектор и каменщик? Архитектор и каменщик относятся к той же группе профессий, что и продавец, а медсестра и психолог схожи с врачами - в том случае, если они занимаются терапией.

Юрист, врач и священник представляют три уровня человеческой жизни. Юрист - общественный уровень, в котором господствуют человеческие договоренности и соглашения. Они могут находиться в гармонии или даже в остром противоречии с третьим уровнем, о котором речь пойдет ниже. Между этими двумя уровнями находится врач, терапевт, который должен слушать человека совершенно иным, особенным образом. Врач не остается равнодушным к проблемам пациента, он сопереживает ему настолько, насколько та помощь, которую он оказывает, соответствует профессиональной этике врача. Третий уровень жизни человека, который, по мнению еврейского мыслителя Мартина Бубера, является самым ценным, касается взаимоотношений человека с Богом. В кругу вопросов рассматриваются три таких явления, как покаяние, исповедь и новый образ жизни.

Все вышесказанное позволяет нам дать следующее определение душепопечительства.



Душепопечительство - это помощь, оказанная человеком с целью помочь другому реализовать себя так, чтобы он не только внес свой положительный вклад в общественную жизнь, но и получил бы исцеление и помощь для выполнения воли Божией в своей жизни.