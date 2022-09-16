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Рейни - Созидание брака

Деннис Рейни - Созидание брака
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Библия - ваш помощник в созидании христианского брака
На занятиях вы увидите, что Библия часто предстает в качестве абсолютного авторитета в вопросах повседневной и семейной жизни. Хотя эта Книга появилась тысячи лет тому назад, то, что она говорите конфликтах и трудностях в отношениях мужчины и женщины, актуально и в наши дни. Библия - Слово Божье, это ваш помощник для создания семьи, прославляющей Господа, и для решения практических вопросов повседневной жизни.
Мы рекомендуем приносить Библию на каждое занятие. В нашем пособии использованы цитаты из Синодального перевода Библии, но для лучшего понимания можно дополнительно использовать современные переводы Писания.
Основополагающие правила
Изначально мы поставили цель сделать эти занятия приятными и полезными, чтобы они ни в коем случае не несли в себе угрозы. Три простых основополагающих правила помогут членам группы чувствовать себя уютно и извлечь максимальную пользу из этого курса.
  1. Не стоит рассказывать то, что поставит супруга в неловкое положение.
  2. Можно пропустить любой вопрос, если не хотите на него отвечать.
  3. Старайтесь вместе выполнять домашние задания к следующему занятию.
Как проводить группу «Домостроители»
  1. Вести группу намного легче, чем вы думаете! На самом деле руководитель группы есть не кто иной, как «направляющий»: ваша задача - направлять беседу, задавая вопросы. Преподавать материалы в учительской манере не нужно; более того, мы этого и не хотим! Особенность группы «домостроителей» в том, что супружеские пары учатся самостоятельно.
  2. Этот материал рассчитан на изучение в малых группах, однако его можно адаптировать к занятиям в воскресной школе для взрослых (см. стр. 113).
  3. В конце книги вы найдете раздел «В помощь ведущему». Не забывайте его читать - это поможет подготовиться к занятию.
  4. Дополнительную информацию о том, как вести группу «Домостроители», можно получить в Пособии для руководителей групп«Домостроители»(авторы Дрю и Кит Кунс). В этой книге вы найдете немало полезных советов о том, как начать занятия в группе, как поддерживать беседу, и многое другое.

Деннис Рейни - Созидание брака

Семейная жизнь - 145 с.

Деннис Рейни - Созидание брака - Содержание

Введение
  • Занятие 1 | Как преодолеть отчуждение
  • Занятие 2 | На пути к единству
  • Занятие 3 | Готовность принимать друг друга
  • Занятие 4 | Как строить взаимоотношения в семье
  • Занятие 5 | Уроки совместной жизни
  • Занятие 6 | Сила Святого Духа
  • Занятие 7 | Духовное наследие
А что дальше?
  • Приложение А | Наши проблемы - Божьи ответы
  • Приложение Б | В помощь ведущему
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Added 16.09.2022
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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