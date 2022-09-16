Деннис Рейни - Созидание брака

Библия - ваш помощник в созидании христианского брака

На занятиях вы увидите, что Библия часто предстает в качестве абсолютного авторитета в вопросах повседневной и семейной жизни. Хотя эта Книга появилась тысячи лет тому назад, то, что она говорите конфликтах и трудностях в отношениях мужчины и женщины, актуально и в наши дни. Библия - Слово Божье, это ваш помощник для создания семьи, прославляющей Господа, и для решения практических вопросов повседневной жизни.

Мы рекомендуем приносить Библию на каждое занятие. В нашем пособии использованы цитаты из Синодального перевода Библии, но для лучшего понимания можно дополнительно использовать современные переводы Писания.

Основополагающие правила

Изначально мы поставили цель сделать эти занятия приятными и полезными, чтобы они ни в коем случае не несли в себе угрозы. Три простых основополагающих правила помогут членам группы чувствовать себя уютно и извлечь максимальную пользу из этого курса.

Не стоит рассказывать то, что поставит супруга в неловкое положение. Можно пропустить любой вопрос, если не хотите на него отвечать. Старайтесь вместе выполнять домашние задания к следующему занятию.

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