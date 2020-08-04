Эта книга не является сборником секретов, советов и разных фишек о том, как построить лучшие отношения. Вы не найдете здесь глав, повествующих, как улучшить коммуникацию, сферу финансов или интимную жизнь. Все это важно, но у вас, скорее всего, уже стоят на полках замечательные книги, где рассматриваются подобные вопросы.

Роб Риноу - Дальновидный брак

Mission Eurasia

Роб Риноу - Дальновидный брак - Содержание

Вступление

Глава 1 . Зачем жениться?

Глава 2 . Сила предназначения

Глава 3. Любовь .

Глава 4. Служение

Глава 5. Лидерство

Глава 6. Смелый вопрос

Глава 7. Помощь

Глава 8. Почитание

Глава 9. Обучение

Глава 10. Двое станут одной плотью

Глава 1 1. Миссия духовного преобразования

Глава 12. Как ободрять друг друга в вере

Глава 13. Миссия воспитания детей в благочестии

Глава 14. Видение божественного масштаба

Роб Риноу - Дальновидный брак - Вступление

Вы не найдете здесь душещипательных историй и рассказов. В этой книге мы рассказываем о многочисленных взлетах и падениях на нашем пути, но фокус не на нашей истории. И хотя взлеты и падения в других браках могу оказаться для нас полезными, мы не думаем, что наша история или история другой семьи сможет преобразить ваш брак.



Также эта книга не преследует цели нарисовать полную картину христианского брака, и она не для пар, переживающих серьезный кризис. Мы духовно сопровождали многие семейные пары, проходившие через очень серьезные ситуации, начиная от прелюбодеяния и избиения и заканчивая наркотической зависимостью. Бог восстановил и исцелил некоторые из этих браков, а некоторые распались. Мы относимся к этим вопросам очень серьезно. Наша книга предназначена не для того, чтобы предоставить план действий для браков, находящихся в кризисных ситуациях. Однако «Дальновидный брак» может натолкнуть на идеи, которые помогу вам в это нелегкое время. Мы совершим необычайное путешествие в мир мудрости Божьей, которую Он открыл для нас в Библии, чтобы вести и направлять нас в роли мужа и жены. Однако многих аспектов мы сможем коснуться только поверхностно.



Читать «Дальновидный брак» будет нелегко. Если вы начинаете это путешествие и готовы слышать, что Бог открывает через Писание, вам будет непросто. Бог может призвать вас изменить приоритеты, взгляды и даже жизненное предназначение.