Роджерс - Жизнь Христа
Начиная с 1962 года Международный Библейский Институт «Сансет» является лидером в сфере изучения Божьего Слова, а также в подготовке лидеров, миссионеров и проповедников для успешного служения в церквях. Более сорока учебных курсов, которые изначально были разработаны в классных условиях, показали себя незаменимыми в реальной жизни и сейчас используются при обучении в Школах Проповедников по всему миру.
В 1989 году была основана видеостудия «Сансет», которая позволила записать каждый из курсов в профессиональном видеоформате. Эти курсы, каждый в сопровождении специально разработанного учебного пособия, были использованы для обучения тысяч студентов, а также позволили создать всемирную сеть филиалов школы «Сансет», использующих эти видеоматериалы.
На данный момент, благодаря милости Божией, отличной редакционной коллегии, а также людям, чья вера и поддержка этого проекта сделала его возможным, материал Библейской Библиотеки доступен через книгопечатное издание «Сансет» еще большему кругу читателей. Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, отредактирован и представлен в письменном виде. Редактирование видеоматериала преследовало одну цель: воспроизвести курс в письменном виде, сохранив не только содержание и стиль, но и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».
Ричард Роджерс - Жизнь Христа
Институт «Сансет», Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013г - 247с.
ISBN 978-1-936479-27-6
Ричард Роджерс - Жизнь Христа - Содержание
- Предисловие
- Введение в курс «Жизнь и учение Христа»
- Время приготовления
- Период посвящения (I)
- Период посвящения (II)
- Раннее Галилейское служение (I)
- Раннее Галилейское служение (II)
- Позднее Галилейское служение (I)
- Позднее Галилейское служение (II)
- Период уединения
- Служение в Иудее
- Перейский период (I)
- Перейский период (II) Период Страстей (I)
- Период Страстей (II) – День споров
- Период Страстей (III)
- Период Страстей (IV)
- Период Страстей (V)
- Период Страстей (VI)
- Период Страстей (VII)
- Период Страстей (VIII)
- Период Страстей (IX)
- Период Страстей (X)
- Период Страстей (XI)
- Период Страстей (XII)
Ричард Роджерс - Жизнь Христа - Введение
Личность Иисуса Христа занимает центральное место в мировой истории. Этот факт доказан тем, как человечество ведет отсчет своего существования. В нашем летоисчислении мы отталкиваемся от предполагаемой даты рождения Христа (она неточна примерно на четыре – шесть лет). Все датируется либо до Р. Х., т.е. «Рождества Христова», либо после него. Какой бы год мы ни взяли, он будет соотноситься с датой рождения Христа. Такое же летоисчисление существует даже у тех народов, которые не знают Иисуса. Они все равно датируют свое существование в соответствии с рождением Христа. А для тех, кто верит в Иисуса, крайне необходимо иметь знание о Его жизни и учении с самого начала христианского пути. В этих 24 главах мы предоставим начальные сведения о Христе, обзорно рассмотрев Его жизнь.
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