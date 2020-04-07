Начиная с 1962 года Международный Библейский Институт «Сансет» является лидером в сфере изучения Божьего Слова, а также в подготовке лидеров, миссионеров и проповедников для успешного служения в церквях. Более сорока учебных курсов, которые изначально были разработаны в классных условиях, показали себя незаменимыми в реальной жизни и сейчас используются при обучении в Школах Проповедников по всему миру.

В 1989 году была основана видеостудия «Сансет», которая позволила записать каждый из курсов в профессиональном видеоформате. Эти курсы, каждый в сопровождении специально разработанного учебного пособия, были использованы для обучения тысяч студентов, а также позволили создать всемирную сеть филиалов школы «Сансет», использующих эти видеоматериалы.

На данный момент, благодаря милости Божией, отличной редакционной коллегии, а также людям, чья вера и поддержка этого проекта сделала его возможным, материал Библейской Библиотеки доступен через книгопечатное издание «Сансет» еще большему кругу читателей. Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, отредактирован и представлен в письменном виде. Редактирование видеоматериала преследовало одну цель: воспроизвести курс в письменном виде, сохранив не только содержание и стиль, но и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».

Ричард Роджерс - Жизнь Христа

Институт «Сансет», Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013г - 247с.

ISBN 978-1-936479-27-6

Ричард Роджерс - Жизнь Христа - Содержание

Предисловие

Введение в курс «Жизнь и учение Христа»

Время приготовления

Период посвящения (I)

Период посвящения (II)

Раннее Галилейское служение (I)

Раннее Галилейское служение (II)

Позднее Галилейское служение (I)

Позднее Галилейское служение (II)

Период уединения

Служение в Иудее

Перейский период (I)

Перейский период (II) Период Страстей (I)

Период Страстей (II) – День споров

Период Страстей (III)

Период Страстей (IV)

Период Страстей (V)

Период Страстей (VI)

Период Страстей (VII)

Период Страстей (VIII)

Период Страстей (IX)

Период Страстей (X)

Период Страстей (XI)

Период Страстей (XII)

Ричард Роджерс - Жизнь Христа - Введение

Личность Иисуса Христа занимает центральное место в мировой истории. Этот факт доказан тем, как человечество ведет отсчет своего существования. В нашем летоисчислении мы отталкиваемся от предполагаемой даты рождения Христа (она неточна примерно на четыре – шесть лет). Все датируется либо до Р. Х., т.е. «Рождества Христова», либо после него. Какой бы год мы ни взяли, он будет соотноситься с датой рождения Христа. Такое же летоисчисление существует даже у тех народов, которые не знают Иисуса. Они все равно датируют свое существование в соответствии с рождением Христа. А для тех, кто верит в Иисуса, крайне необходимо иметь знание о Его жизни и учении с самого начала христианского пути. В этих 24 главах мы предоставим начальные сведения о Христе, обзорно рассмотрев Его жизнь.