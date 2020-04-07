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Роджерс - Жизнь Христа

Ричард Роджерс - Жизнь Христа
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Начиная с 1962 года Международный Библейский Институт «Сансет» является лидером в сфере изучения Божьего Слова, а также в подготовке лидеров, миссионеров и проповедников для успешного служения в церквях. Более сорока учебных курсов, которые изначально были разработаны в классных условиях, показали себя незаменимыми в реальной жизни и сейчас используются при обучении в Школах Проповедников по всему миру.
В 1989 году была основана видеостудия «Сансет», которая позволила записать каждый из курсов в профессиональном видеоформате. Эти курсы, каждый в сопровождении специально разработанного учебного пособия, были использованы для обучения тысяч студентов, а также позволили создать всемирную сеть филиалов школы «Сансет», использующих эти видеоматериалы.
На данный момент, благодаря милости Божией, отличной редакционной коллегии, а также людям, чья вера и поддержка этого проекта сделала его возможным, материал Библейской Библиотеки доступен через книгопечатное издание «Сансет» еще большему кругу читателей. Данная книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, отредактирован и представлен в письменном виде. Редактирование видеоматериала преследовало одну цель: воспроизвести курс в письменном виде, сохранив не только содержание и стиль, но и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».

Ричард Роджерс - Жизнь Христа

Институт «Сансет», Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013г - 247с.
ISBN 978-1-936479-27-6

Ричард Роджерс - Жизнь Христа - Содержание

  • Предисловие
  • Введение в курс «Жизнь и учение Христа»
  • Время приготовления
  • Период посвящения (I)
  • Период посвящения (II)
  • Раннее Галилейское служение (I)
  • Раннее Галилейское служение (II)
  • Позднее Галилейское служение (I)
  • Позднее Галилейское служение (II)
  • Период уединения
  • Служение в Иудее
  • Перейский период (I)
  • Перейский период (II) Период Страстей (I)
  • Период Страстей (II) – День споров
  • Период Страстей (III)
  • Период Страстей (IV)
  • Период Страстей (V)
  • Период Страстей (VI)
  • Период Страстей (VII)
  • Период Страстей (VIII)
  • Период Страстей (IX)
  • Период Страстей (X)
  • Период Страстей (XI)
  • Период Страстей (XII)

Ричард Роджерс - Жизнь Христа - Введение

Личность Иисуса Христа занимает центральное место в мировой истории. Этот факт доказан тем, как человечество ведет отсчет своего существования. В нашем летоисчислении мы отталкиваемся от предполагаемой даты рождения Христа (она неточна примерно на четыре – шесть лет). Все датируется либо до Р. Х., т.е. «Рождества Христова», либо после него. Какой бы год мы ни взяли, он будет соотноситься с датой рождения Христа. Такое же летоисчисление существует даже у тех народов, которые не знают Иисуса. Они все равно датируют свое существование в соответствии с рождением Христа. А для тех, кто верит в Иисуса, крайне необходимо иметь знание о Его жизни и учении с самого начала христианского пути. В этих 24 главах мы предоставим начальные сведения о Христе, обзорно рассмотрев Его жизнь.
Views 351
Rating 3.0 / 5
Added 07.04.2020
Author brat Aleksey
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3.0/5 (12)

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