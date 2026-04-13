Рогозин Павел - Откуда это все появилось

Мы живем в такое время, когда люди желают твердо знать, во что они верят и почему верят, а если что отрицают, то на каком основании?

Поэтому духовным деятелям то и дело приходится встречаться с теми, кого такие общие ответы, как «наука доказала», «церковь учит», или «это ведет свое начало от апостолов»— совершенно не удовлетворяют.

Многие, не довольствуясь общим признанием вековых наслоений в христианской церкви, хотели бы знать, когда и при каких обстоятельствах эти наслоения появились, а также, что говорит по каждому отдельному вопросу авторитет христианства — Священное Писание.

При составлении настоящей книги я и наметил поэтому двоякую цель. Во-первых, познакомить читателя с историческим происхождением некоторых церковных правил, установлений и обихода и, во-вторых, показать, что говорит о них Слово Божие.

Затрагивая вопросы, по настоящее время окутанные туманом вековых споров, и называя вещи их собственными именами, независимо даже от моих личных взглядов и убеждений, я вполне учитываю, что истинные слова не всем будут приятны, а поэтому мой труд у многих не встретит должного отношения.

Савонаролу, известного Флорентийского проповедника правды, казнили за то, что он старался открыть людям, как далеко христианская церковь тех времен ушла от «простоты во Христе» (2 Кор. 11, 3).

Яна Гуса сожгли на костре.

Мартин Лютер чудом избежал той же участи.

Так было и так будет, с тою только разницею, что тогда уничтожали «автора» тезисов, а теперь, пожалуй, ограничатся только его тезисами.

Во всей человеческой истории трудно найти вражду, которая бы длилась дольше, чем вражда, разделяющая христианство ортодоксальное по традициям, с христианством личным по убеждению.

Поэтому я горячо молюсь, чтобы касаясь самых больных мест вероучения той или иной христианской группировки, не только не поддаться какому-либо недоброму чувству, но даже мысленно не осудить кого и, тем самым, не погрешить против Бога и ближнего.

Держаться всецело Слова Божия и во всех спорных случаях предоставить последнее и заключительное слово Священному Писанию.

Павел Рогозин - Откуда все это появилось?

Спутник «Пробуждения» № 11, Миссия «Пробуждение», Ростов-на-Дону, 1993

Павел Рогозин - Откуда все это появилось? - Содержание