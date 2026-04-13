Рогозин Павел - Откуда это все появилось

Мы живем в такое время, когда люди желают твердо знать, во что они верят и почему верят, а если что отрицают, то на каком основании?
Поэтому духовным деятелям то и дело приходится встречаться с теми, кого такие общие ответы, как «наука доказала», «церковь учит», или «это ведет свое начало от апостолов»— совершенно не удовлетворяют.
Многие, не довольствуясь общим признанием вековых наслоений в христианской церкви, хотели бы знать, когда и при каких обстоятельствах эти наслоения появились, а также, что говорит по каждому отдельному вопросу авторитет христианства — Священное Писание.
При составлении настоящей книги я и наметил поэтому двоякую цель. Во-первых, познакомить читателя с историческим происхождением некоторых церковных правил, установлений и обихода и, во-вторых, показать, что говорит о них Слово Божие.
Затрагивая вопросы, по настоящее время окутанные туманом вековых споров, и называя вещи их собственными именами, независимо даже от моих личных взглядов и убеждений, я вполне учитываю, что истинные слова не всем будут приятны, а поэтому мой труд у многих не встретит должного отношения.
Савонаролу, известного Флорентийского проповедника правды, казнили за то, что он старался открыть людям, как далеко христианская церковь тех времен ушла от «простоты во Христе» (2 Кор. 11, 3).
Яна Гуса сожгли на костре.
Мартин Лютер чудом избежал той же участи.
Так было и так будет, с тою только разницею, что тогда уничтожали «автора» тезисов, а теперь, пожалуй, ограничатся только его тезисами.
Во всей человеческой истории трудно найти вражду, которая бы длилась дольше, чем вражда, разделяющая христианство ортодоксальное по традициям, с христианством личным по убеждению.
Поэтому я горячо молюсь, чтобы касаясь самых больных мест вероучения той или иной христианской группировки, не только не поддаться какому-либо недоброму чувству, но даже мысленно не осудить кого и, тем самым, не погрешить против Бога и ближнего.
Держаться всецело Слова Божия и во всех спорных случаях предоставить последнее и заключительное слово Священному Писанию.
Павел Рогозин - Откуда все это появилось?
Спутник «Пробуждения» № 11, Миссия «Пробуждение», Ростов-на-Дону, 1993
Павел Рогозин - Откуда все это появилось? - Содержание
- Введение
- Небесное и земное...
- Предания
- Поклонение мощам
- Молитва святым угодникам и Деве Марии
- Иконопочитание
- Молитва за умерших
- Индульгенция
- Канонизация
- Исповедь
- Покаяние
Крещение
- Что такое крещение? - Спасает ли крещение? - Ведет ли обычай крещения детей свое начало от апостолов? - Как и почему возник обряд крещения детей? - Что говорит о крещении детей Слово Божье?
- Миропомазание
- Елеосвящение
Евхаристия
- Догмат пресуществления противоречит Св. Писанию - Догмат пресуществления противоречит фактам - О причащении детей
- Непорочное рождение самой Девы Марии
- Непогрешимость Папы
- Непогрешимость Православной церкви
- Священство
- Безбрачие священников
- Монашество
- Рукотворенные храмы
- Каждение
- Употребление четок
- Церковные богослужения
- Церковное пение
- Откуда появились церковные песнопения
- Сектантство
- Возрождение
Спасение
- Может ли верующий человек еще при жизни знать, что он спасен? - Искупление - Покаяние - Обращение - Любовь - Свидетельство Писания - Свидетельство Духа Святого - Почему нам необходимо иметь уверенность в спасении?
- Хронология
Павел Рогозин - Пастырь - Путь Христианского пастырства
ЗАОЧНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ ВСЕХБ, 1989
Павел Рогозин - Пастырь - Путь Христианского пастырства - Оглавление
- ВВЕДЕНИЕ
- ПАСТЫРЬ
- ПАСТЫРСКОЕ ПРИЗВАНИЕ
- БОГОУГОДНАЯ ЖИЗНЬ
- САМООТВЕРЖЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
- РАБОТА НАД САМИМ СОБОЮ
- РАБОТА НАД ПРОПОВЕДЯМИ
- ПАСТЫРЬ И ПАСТВА
- ПАСТЫРЬ И СОТРУДНИКИ
Павел Рогозин - Существует ли загробная жизнь?
Text copyright © 1968 P. Rogosin. - 1992 Licht im Osten, Korntal. - Издательство "Свет на Востоке". - 188 с.
Павел Рогозин - Существует ли загробная жизнь? - Содержание
Наша тема
Смерть
Бог
Бог и мироздание
Временность космоса
Земля
Свет
- Чудеса царства минералов - Чудеса растительного царства - Чудеса царства насекомых - Чудеса царства рыб - Чудеса царства пернатых - Чудеса царства млекопитающих
Жизнь
- Загадка микрокосмоса - Ложность эволюционной теории - Происхождение человека - "Внешний наш человек" - "Внутренний человек" - Бессмертие человека - Доказательства загробной жизни - Божественное откровение
Христос - кто Он?
Христос: что Он сказал о загробной жизни?
А что если загробной жизни нет?
А что если загробная жизнь есть?
Павел Рогозин - Прыжок в ад
Издание второе, исправленное. - 1956 P. Rogosin 1998 „Licht im Osten“. - Издательство „Свет на Востоке“, 1998 г. - 98 с.
Павел Рогозин Прыжок в ад - Содержание
Глава I ПОВОДЫ К САМОУНИЧТОЖЕНИЮ
- Самоубийство, вызванное пропагандой ложных идей - Самоубийство как следствие неправильного воспитания - Самоубийство как результат неправильного взгляда на жизнь - Самоубийство как следствие отсутствия у человека духовных сил, необходимых для победы над жизненными трудностями - Самоубийство как предрешенный уход из бессмысленной и бесплодной жизни
- Глава II СТОИТ ЛИ ЖИЗНЬ ТОГО, ЧТОБЫ ЗА НЕЕ БОРОТЬСЯ?
- Глава III ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ БОРЬБЫ
Глава IV БОРЬБА, ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНИ
- Желание безмятежного счастья и благополучия - Жажда полной независимости и свободы - Жажда знания и уверенности - Жажда вечной жизни - Жажда дружбы и искреннего взаимного общения
«Почему Бог допускает подобные зверства?», «Почему Бог не сделает так, чтобы не было войны?» Эти вопросы были у всех на устах и буквально висели в воздухе во время двух мировых войн. Теперь, когда в мире опять сгущаются зловещие тучи взаимного истребления, вопрос: «Почему Бог допускает войны?» – вновь становится жизненно важным и актуальным.
Для исторического этапа, нами переживаемого, нет более острой темы, чем «неизбежное столкновение» двух взаимоисключающих лагерей... Каждый задается вопросами: «Что день, грядущий нам готовит?» и «Чем все это кончится?»
Как избежать войны – главная проблема нашего поколения. Все другие проблемы отошли на задний план.
В своем многовековом отступничестве от Бога человек дошел до таких пределов, когда он должен или покаяться и обратиться к Богу, или окончательно погибнуть от собственного безумия.
Опыт прошлого показал, что всякий раз, когда ведущие державы, а с ними и малые нации, делились на два враждующих лагеря, война была неизбежной. Происходящие на мировой арене события приводят нас к тем же логическим выводам. Всем ясно, что никакие встречи вершителей мировых судеб с их договорами, соглашениями и пактами о «мирном сосуществовании» и о «всеобщем разоружении» ни к чему не приведут. Они способны только временно задержать, отодвинуть, оттянуть войну, но никак не предотвратить ее.
Павел Рогозин - Почему Бог допускает войны?
«Свет на Востоке» 1998 г. - 90 с.
Павел Рогозин - Тайны Апокалипсиса. Пособие для библейских классов, курсов и школ, богословских факультетов и семинарий
Корнталь: «Свет на Востоке», 2003 - 432 с.
ISBN 3-935435-42-8
Павел Рогозин - Тайны Апокалипсиса. Пособие для библейских классов, курсов и школ, богословских факультетов и семинарий - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- Изумительная книга - Христос прославленный
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Послание к семи церквам
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- Трон Небесный - Запечатанная книга - Снятие семи печатей - Семь труб - Горе... горе... горе - Видение ангела «сильного» - Два небесных свидетеля - Великое землетрясение - Жена облеченная в солнце - Красный дракон - Война на небе - Диавол на земле - Антихрист - Лжепророк - Число «666» - Семь видений - Семь ангелов и победившие зверя - Семь чаш гнева Божия - Суд над великою блудницею - «Тайна, Вавилон великий» - Сон Навуходоносора - Видения Даниила - Пояснения ангела - Разорение великой блудницы - Столица антихриста - Падение нового Вавилона - Призыв Божий к отделению - Воздаяния блуднице - Оплакивание погибших - «И уже не будет» - Радость на небесах - Оповещение о Брачной вечери - Ошибка апостола - Видение победителя Христа - Армагеддон - Сатана скован - Тысячелетнее царство - Два воскресения - Две смерти - Освобождение сатаны - «Гог и Магог» - Вечное осуждение сатаны - Суд пред Белым Престолом - Все новое - Новый Иерусалим - Заключительные аккорды
П.І. Рогозинъ - Оружiе правды
Руссное нацiональное движенiе по распространенiю Священнаго Писанiя
Copyright bу Rev. Paul Rogosin, 1939. - 148 с
П.І. Рогозинъ - Оружiе правды - Содержаніе
- Введенiе
- Слово Божiе
- Наименованiя Слова Божiе
- Рукописи
- ДревнЪйшие переводы
- БолЪе поздніе переводы
- Канонъ
- Апокрифы
- Почему Христианская Церковь не можетъ принять апокрифы наравне съ каноническими книгами Свящ. Писашя и признать ихъ Богодухновенными?
- Русская Библія
- Зарубежный изданія книгъ Свящ. Писашя и апокрифовъ
Павел Рогозин – Как избежать преждевременной старости
Сан-Франциско: Издание автора, 1969. – 152 с.
Павел Рогозин – Как избежать преждевременной старости? - Содержание
- Для кого написана книга?
- Почему мы стареем?
- Когда начинается старость?
- «Здравствуй, старость!»
- Перспективы старости
- Проблемы старости
- Права старости
- Отрада старости
- Искушения старости
- Школа старости
- Секрет долголетия
- Преждевременная старость и как избежать ее?
- Закат жизни
- Светлая надежда
- Благословенная возможность
Благодарю за книги Рогозина!