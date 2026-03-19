Романенко - Religious Terminology English-Ukrainian Dictionary

Спеціалізоване видання «Religious Terminology English-Ukrainian Dictionary», підготовлене колективом авторів (Є. Романенко, Р. Щокін, А. Богданенко), є вагомим внеском у сучасну українську лексикографію, що обслуговує потреби релігієзнавства, теології та міжкультурної комунікації. Автори ставлять за мету систематизувати розгалужену систему релігійних понять, що охоплюють як класичні біблійні терміни, так і специфічну лексику сучасних християнських деномінацій, ісламу, буддизму та інших світових вірувань. Основна ідея словника полягає у створенні точного лінгвістичного містка для перекладачів та науковців, що дозволяє адекватно передавати тонкі богословські нюанси англомовного світу українською мовою.

Змістовна частина словника охоплює широке коло лексичних одиниць: від фундаментальних догматичних категорій (наприклад, «atonement», «incarnation», «trinity») до назв церковних ієрархій, літургійних предметів та релігійних свят. Автори приділяють значну увагу багатозначності багатьох термінів, пропонуючи варіанти перекладу, що залежать від конфесійного контексту (православного, католицького чи протестантського). Словник детально опрацьовує не лише окремі слова, а й сталі вирази та ідіоми, що мають біблійне походження, які міцно увійшли в англійську літературну мову. Важливою особливістю видання є включення термінології, пов’язаної з новими релігійними рухами та сучасним екуменічним діалогом, що робить його актуальним для дослідників релігійних процесів XXI століття.

Текст словника організований за чітким алфавітним принципом, що забезпечує швидкий пошук необхідної інформації. Романенко, Щокін та Богданенко майстерно поєднують академічну строгість із практичною спрямованістю, що робить видання корисним як для професійних філологів, так і для студентів гуманітарних факультетів. Робота слугує фундаментальним ресурсом для якісного перекладу богословської літератури, допомагаючи уникнути смислових спотворень та кальок. Це читання (і повсякденне використання) сприяє збагаченню української релігійної мови та професійному зростанню фахівців, які працюють у сфері міжнародних релігійних контактів.

Романенко Є., Щокін Р., Богданенко А. - Religious Terminology English-Ukrainian Dictionary – Релігійна термінологія англо-український словник

Київ:Видавництво Ліра-К, 2021. 216 с.

ISBN 978-617-520-016-2

Передмова

Згідно з переказами, усі люди розмовляли однією мовою. Тоді вони вирішили побудувати Вавилонську вежу, щоб піднятися по ній на небо. Щоби зупинити будівництво, Бог змішав їхні мови. Зараз шоб порозумітися людям на допомогу приходять словники. Переклад тексту - це мистецтво. Звичайні іноземно-українські словники допомагають перш за все зрозуміти слово - але для перекладу християнських текстів цього не завжди достатньо. Словник, який ви тримаєте в руках, - незвичайний. Можна сказати, що йому немає аналогів в українській (та й в англійській) лексикографії.

Цей словник заповнює прогалини не тільки в нашій лексикографії, але й в знаннях більшості з нас. До словника увійшли одиниці з лексичного контексту те тільки християнської релігії, але ті, які стосуються іудаїзму, ісламу, буддизму, які використовуються не тільки в духовних виданнях, ай в матеріалах з історії, образотворчого мистецтва, архітектури, суспільно-культурного життя. Включені терміни, а також велику кількість персоналій (імен святих та персонажів духовних книг).

Звичайно найбільше уваги приділено значенню термінів з Біблії, яка у культурному житті людства, так і в англомовному світі (США, Канаді, Великій Британії та ін.), релігійна (християнсько-богословська) термінологія відіграє визначальну роль у формуванні світогляду, іншими словами, менталітету цих народів. Ця термінологія в умовах глобалізації набуває особливого значення, бо її терміни несуть головне змістове навантаження не лише в спеціальному тексті, а й у загально побутовому мовленні. Тому насущним завданням постає створення відповідних довідникових матеріалів у формі словника. Вирази і цитати з релігійних джерел існують в мові незалежно від політичного ладу країни, причому найчастіше сенс «звичайних» слів в духовному контексті набувають додаткового, а часом і просто інше значення, внаслідок чого вони повинні перекладається особливим чином.