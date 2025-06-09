Что касается исторической точности Нового Завета, то, думается, стоит отметить тот факт, что греческий Новый Завет сохранился гораздо лучше всех прочих книг древнего мира. Существуют в буквальном смысле тысячи древних ма­нускриптов, содержащих отрывки из различных частей но­возаветных книг. И несмотря на все это многообразие древ­них письменных свидетельств, ни одно из них не содержит никаких противоречий по основным положениям учения. По мере того как проводится все больше исследований в области традиций и истории Палестины и Западной Азии, Новый Завет все чаще выступает как документальный ис­точник большой исторической ценности, подтверждающий либо дополняющий то, о чем нам рассказывает археология.

Более того, даже работы современных еврейских ученых подтверждают еврейскую принадлежность Иисуса Христа и новозаветных авторов. Использование ветхозаветных мест в Новом Завете так­же подчеркивает еврейский характер последнего. Посколь­ку Новый Завет писался на греческом языке, в то время как Ветхий Завет - на древнееврейском, то авторы часто при­водили цитаты из Септуагинты - греческого перевода, уже существовавшего в те дни. Однако этот перевод был сделан евреями за двести лет до того, как Иешуа был рожден. И хотя в некоторых случаях форма выражения ветхозаветных вы­сказываний, цитируемых в Новом Завете, несколько отлича­ется, причиной тому зачастую является тот факт, что цитата бралась из еврейской Септуагинты. Эти «различия», однако, не отражают «Христианских» изменений, и, что более важно, само значение высказывания никогда не меняется.

Другой фактор, который следует учитывать, состоит в том, что все авторы Нового Завета, за исключением врача Луки, были евреями и в своем толковании Писаний следовали ев­рейским традициям тех дней. Как евреи они читали свои Пи­сания и как евреи давали им соответствующее толкование! Поэтому порой они цитировали ветхозаветные Писания в со­ответствии с общим еврейским пониманием всего цитируемого отрывка. В других случаях разночтения были связаны с тем фактом, что они понимали, что Мессия уже пришел, и вместо того, чтобы ожидать исполнения Писаний где-то в будущем, они видели их уже исполненными. Отдельные новозаветные цитаты отражают толкование Писаний, найденное в арамей­ских пересказах (названных «таргумы» - «переводы»), кото­рые зачитывались в синагогах. Это опять-таки указывает на тот факт, что авторы Нового Завета бьши евреями даже в том, как они обращались с древнееврейскими текстами.

Важно также учесть, что евреи в первом столетии нашей эры стремились прежде всего понять, что Писания соотно­сились непосредственно с их ситуацией, с их временем. Их не столь интересовало, что Амос или Исайя хотели донести своим современникам. Они желали знать, что Бог требует от них и что Он им обещает в настоящем времени. Вот поче­му люди, писавшие то, что мы теперь называем свитками Мертвого моря, предпочли вести обособленный образ жиз­ни в учении и само назидании на основе своего понимания ев­рейской Библии. Фарисеи положили начало разработке изо­щренной системы законов и правил на основе своего собствен­ного понимания еврейской Библии. Авторы же Нового Завета приняли Иешуа в свою жизнь как Мессию на основе своего собственного понимания еврейской Библии.

Из всех трех вышеуказанных интерпретаций лишь ново­заветное толкование дает наиболее правильное объяснение еврейского текста. Более того, в сравнении с еврейскими тол­кованиями, которые мы находим в Талмуде и Мидрашах, новозаветные авторы проявляют удивительную рассуди­тельность и здравомыслие. Всякий раз, когда новозаветное толкование сложно для восприятия, мы должны учитывать следующие три факто­ра: возможно, в тексте цитируется Септуагинта – греко-­еврейский перевод, существовавший в те дни (словесная фор­ма выражения может несколько отличаться, но содержание и смысл остаются одними и теми же); возможно, авторы используют необычный метод раввинского толкования (те ве­щи, которые сложно понять нашим западным разумом человека ХХ века, не представляли особых трудностей для равви­на, жившего в первом столетии нашей эры) и они могли находить скрытые указания на Мессию, Его жизнь и служе­ние буквально на каждой странице еврейского текста, по­скольку вместе со многими другими евреями, жившими в ту пору, справедливо считали, что все пророки (да и вся исто­рия древнего Израиля) указывали на пришествие Мессии.

Сид Рот – Должно быть что-то еще!

Издательство – «Агапе»

Нижний Новгород – 2019 г. / 192 с.

ISBN 978-5-88930-125-7

Сид Рот – Должно быть что-то еще! – Содержание

Глава первая. Смертный приговор

Глава вторая. Необузданный

Физическое ограничение

Больница и школа

Глава третья.Лгун и обманщик

Секретное оружие

Глава четвертая.Лицемер и бездельник

Религиозное лицемерие

Трудовая этика

Глава пятая. В самом центре

Братство

Взрослый

Глава шестая. Стоящее дело

Большой прорыв

Глава седьмая. Мистер Класс

Глава восьмая. Вниз в пропасть

Джой

Свадьба

Глава девятая. Нечто большее?

Продано

Глава десятая. Вор

Надули

Глава одиннадцатая. Прорицатель

Разделение

На крючке

Глава двенадцатая. Союз сил

Обучение

Глава тринадцатая. В чем источник силы?

Молитва

Сила

Глава четырнадцатая. Семя страха

Глава пятнадцатая. Поднятый со дна

Глава шестнадцатая. Жизнь, исполненная благодати

Семья

Глава семнадцатая. Радость

Глава восемнадцатая. Думай сам

Разговор с мамой

Глава девятнадцатая. «Я верю»

На небесах

Глава двадцатая. Кто является настоящим евреем?

Глава двадцать первая. Небо, наверное, очень красивое место

Глава двадцать вторая. Должно быть что-то еще!

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