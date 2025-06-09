Рот – Должно быть что-то еще!
Что касается исторической точности Нового Завета, то, думается, стоит отметить тот факт, что греческий Новый Завет сохранился гораздо лучше всех прочих книг древнего мира. Существуют в буквальном смысле тысячи древних манускриптов, содержащих отрывки из различных частей новозаветных книг. И несмотря на все это многообразие древних письменных свидетельств, ни одно из них не содержит никаких противоречий по основным положениям учения. По мере того как проводится все больше исследований в области традиций и истории Палестины и Западной Азии, Новый Завет все чаще выступает как документальный источник большой исторической ценности, подтверждающий либо дополняющий то, о чем нам рассказывает археология.
Более того, даже работы современных еврейских ученых подтверждают еврейскую принадлежность Иисуса Христа и новозаветных авторов. Использование ветхозаветных мест в Новом Завете также подчеркивает еврейский характер последнего. Поскольку Новый Завет писался на греческом языке, в то время как Ветхий Завет - на древнееврейском, то авторы часто приводили цитаты из Септуагинты - греческого перевода, уже существовавшего в те дни. Однако этот перевод был сделан евреями за двести лет до того, как Иешуа был рожден. И хотя в некоторых случаях форма выражения ветхозаветных высказываний, цитируемых в Новом Завете, несколько отличается, причиной тому зачастую является тот факт, что цитата бралась из еврейской Септуагинты. Эти «различия», однако, не отражают «Христианских» изменений, и, что более важно, само значение высказывания никогда не меняется.
Другой фактор, который следует учитывать, состоит в том, что все авторы Нового Завета, за исключением врача Луки, были евреями и в своем толковании Писаний следовали еврейским традициям тех дней. Как евреи они читали свои Писания и как евреи давали им соответствующее толкование! Поэтому порой они цитировали ветхозаветные Писания в соответствии с общим еврейским пониманием всего цитируемого отрывка. В других случаях разночтения были связаны с тем фактом, что они понимали, что Мессия уже пришел, и вместо того, чтобы ожидать исполнения Писаний где-то в будущем, они видели их уже исполненными. Отдельные новозаветные цитаты отражают толкование Писаний, найденное в арамейских пересказах (названных «таргумы» - «переводы»), которые зачитывались в синагогах. Это опять-таки указывает на тот факт, что авторы Нового Завета бьши евреями даже в том, как они обращались с древнееврейскими текстами.
Важно также учесть, что евреи в первом столетии нашей эры стремились прежде всего понять, что Писания соотносились непосредственно с их ситуацией, с их временем. Их не столь интересовало, что Амос или Исайя хотели донести своим современникам. Они желали знать, что Бог требует от них и что Он им обещает в настоящем времени. Вот почему люди, писавшие то, что мы теперь называем свитками Мертвого моря, предпочли вести обособленный образ жизни в учении и само назидании на основе своего понимания еврейской Библии. Фарисеи положили начало разработке изощренной системы законов и правил на основе своего собственного понимания еврейской Библии. Авторы же Нового Завета приняли Иешуа в свою жизнь как Мессию на основе своего собственного понимания еврейской Библии.
Из всех трех вышеуказанных интерпретаций лишь новозаветное толкование дает наиболее правильное объяснение еврейского текста. Более того, в сравнении с еврейскими толкованиями, которые мы находим в Талмуде и Мидрашах, новозаветные авторы проявляют удивительную рассудительность и здравомыслие. Всякий раз, когда новозаветное толкование сложно для восприятия, мы должны учитывать следующие три фактора: возможно, в тексте цитируется Септуагинта – греко-еврейский перевод, существовавший в те дни (словесная форма выражения может несколько отличаться, но содержание и смысл остаются одними и теми же); возможно, авторы используют необычный метод раввинского толкования (те вещи, которые сложно понять нашим западным разумом человека ХХ века, не представляли особых трудностей для раввина, жившего в первом столетии нашей эры) и они могли находить скрытые указания на Мессию, Его жизнь и служение буквально на каждой странице еврейского текста, поскольку вместе со многими другими евреями, жившими в ту пору, справедливо считали, что все пророки (да и вся история древнего Израиля) указывали на пришествие Мессии.
Сид Рот – Должно быть что-то еще!
Издательство – «Агапе»
Нижний Новгород – 2019 г. / 192 с.
ISBN 978-5-88930-125-7
Сид Рот – Должно быть что-то еще! – Содержание
Глава первая. Смертный приговор
Глава вторая. Необузданный
- Физическое ограничение
- Больница и школа
Глава третья.Лгун и обманщик
- Секретное оружие
Глава четвертая.Лицемер и бездельник
- Религиозное лицемерие
- Трудовая этика
Глава пятая. В самом центре
- Братство
- Взрослый
Глава шестая. Стоящее дело
- Большой прорыв
Глава седьмая. Мистер Класс
Глава восьмая. Вниз в пропасть
- Джой
- Свадьба
Глава девятая. Нечто большее?
- Продано
Глава десятая. Вор
- Надули
Глава одиннадцатая. Прорицатель
- Разделение
- На крючке
Глава двенадцатая. Союз сил
- Обучение
Глава тринадцатая. В чем источник силы?
- Молитва
- Сила
Глава четырнадцатая. Семя страха
Глава пятнадцатая. Поднятый со дна
Глава шестнадцатая. Жизнь, исполненная благодати
- Семья
Глава семнадцатая. Радость
Глава восемнадцатая. Думай сам
- Разговор с мамой
Глава девятнадцатая. «Я верю»
- На небесах
Глава двадцатая. Кто является настоящим евреем?
Глава двадцать первая. Небо, наверное, очень красивое место
Глава двадцать вторая. Должно быть что-то еще!
- Настала ваша очередь
Глава двадцать третья. Ваш поиск
- Библия истинна
- Шалом с Богом
- Диалог
- Статья доктора Майкла Брауна «Кто Он?»
- Кто прав?
- Итак, как я могу познать истину?
- Замещение
- Молитва покаяния
- Продолжение диалога доктора Майкла Брауна «Новый Завет»
- Мессия
- Искупление
- Закон (Тора)
- Динозавры и люди ходили вместе!
- Модель сотворения
- Модель эволюции
- Архив ископаемых
- Научные исследования о населении
- Электромагнитное поле Земли
- Быстрое сотворение
- Вывод
- Труби в рог возвращения
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