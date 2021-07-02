Эмили Роуз - Убийство Уильяма Норвичского - Происхождение кровавого навета в средневековой Европе

До сих пор точно не установлено происхождение кровавого навета, то есть обвинения евреев в ритуальном убийстве христианских детей ради использования их крови в медицинских или ритуальных целях, а также в поношение или из ненависти к Христу. Такие обвинения возникают в Европе в Средние века, в эпоху Возрождения и в Новое время; они появляются в Англии, Франции, Испании, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Греции и России, в некоторых общинах в США, а также в исламских странах.

Тем не менее кровавый навет стал по сути своей «средневековым» обвинением, вобравшим в себя, как представляется многим, все самое темное, что толь ко было в Средних веках.

По большинству обвинений не проводилось официального расследования, и только в нескольких случаях состоялся суд, где были представлены некие улики (обычно полученные под пытками). Подобные утверждения постоянно опровергались церковью, а также христианскими императорами, королями и турецким султаном, не говоря уже о самих евреях и многих крещеных евреях. Было хорошо известно, что еврейское право запрещает употребление крови.

Все обвинения рассыпались, когда историки начали тщательно их изучать. Все предполагаемые жертвы исчез ли из католических святцев. Но представления о кровавом навете дожили до сегодняшнего дня. Самый ранний известный нам случай обвинения в ритуальном убийстве произошел в Англии в середине XII века. В 1150 году То мае Монмутский, бенедиктинский монах из монастыря при кафедральном соборе в Норвиче в Восточной Англии, начал собирать заметки для повествования, которое он завершил более двадцати лет спустя. Это «Житие и страсти святого Уильяма Норвичского». Текст Томаса дошел до нас в единственной рукописи XII века, которая ныне хранится в библиотеке Кембриджского университета. Томаc Монмутский сообщал, что несколькими годами ранее, еще до того, как он прибыл в Норвич, юному подмастерью кожевника по имени Уильям якобы обещали работу у архидьякона. Вместо этого его отвели в дом некоего известного в Норвиче еврея, где он и пробыл несколько дней. Затем по указанию этого еврея, одного из ведущих норвичских банкиров, Уильяма тайно держали в плену, подвергли «всем мучениям Христовым» и убили. Как пишет Томас, увенчав Уильяма терновым венцом, евреи об мотали ему голову веревкой с завязанными на ней узлами и засунули ему в рот кляп; затем они унесли изувеченное тело юноши в лес и повесили. В конце концов его тело нашли под деревом за городскими стенами.

Эмили Роуз - Убийство Уильяма Норвичского - Происхождение кровавого навета в средневековой Европе

(Серия «Интеллектуальная история»)

М.: Новое литературное обозрение, 2021 г. — 432 с.

ISBN 9781-5-4448-1502-1

Эмили Роуз - Убийство Уильяма Норвичского - Происхождение кровавого навета в средневековой Европе - Содержание

От переводчика

Хронология событий

Часть I. Монах, рыцарь, епископ и банкир

Глава I. Как было найдено мертвое тело

Глава 2. Второй крестовый поход

Глава 3. Суд

Глава 4. Как создавали святого

Часть II. Граф английский, граф французский, аббат и король

Глава 5. Глостер

Глава 6. Блуа

Глава 7. Бери-сент-Эдмундс

Глава 8. Париж

Заключение

Благодарности

Приложения

Список иллюстраций

Библиография

Указатель