Рыбакова - Проблема старости в европейской философии
Старость — не только биологический финал человеческой жизни, но целостное состояние личности, в котором завершается развитие её телесного, душевного и духовного начал. Её смысл определяется не одним возрастом, состоянием здоровья или общественным положением, а мировоззрением человека, его системой ценностей и тем, каким образом он прошёл предшествующие этапы жизненного пути.
В монографии прослеживается осмысление старости от античной философии через христианское Средневековье, Возрождение и Новое время до современных концепций антропологического старения. Автор рассматривает старость как меру человеческого притязания к жизни, анализирует её телесные, психологические, нравственные, социальные и духовные формы, а также показывает возможность как регрессивного возвращения к прежним возрастам, так и прогрессивного достижения мудрости и внутренней завершённости.
Рыбакова Надежда – Проблема старости в европейской философии – От античности до современности
Рыбакова Н. А. Проблема старости в европейской философии: от античности до современности. – СПб.: Алетейя, 2016. – 288 с.
ISBN 978-5-89329-842-0
Рыбакова Надежда – Проблема старости в европейской философии – Содержание
Введение
Глава I. Философско-методологическое содержание проблемы старости
Фундаментальные атрибуты жизни
Старость в контексте фундаментальных атрибутов жизни
О метафизическом смысле старости
Модусы старости
Социально-исторические образы старости
Эволюция культурно-исторических типов как локальное старение
Проблема старения мира (о глобальном старении)
Глава II. Проблема старости в античной философии
Старость и античный циклизм
Идея субстанциональной обусловленности старения
Антропологическая представленность старости
Отрицание значимости старости
Старение — путь внутреннего благоустроения
Синтетическая философия старости
Глава III. Типы старости в христианстве
Принцип личности и смысл старости в христианстве
Библейская формула старости
Тление и тленность в христианском миросозерцании
Плотская старость в аспекте тления
Мистическая старость как духовное возрастание
Роль искушений в духовном возрастании
Практика обретения мистической старости
Глава IV. Духовно-эстетический образ старости в эпоху Возрождения
Проблема старости в проекции эпохи Возрождения
Гуманистическое осмысление старости
Философско-поэтическое слово о старости
Глава V. Идея самосохранения человека в старости в философии Нового времени
Роль принципа самосохранения в мировоззрении Нового времени
Эволюция проблемы старости: от эмпирически-функционального подхода к развитию внутренних потенций человека
Амбивалентность старости: мера нравственной мудрости и болезнь
Старость как адаптация к всеобщему
Старость как явление глубинной жизни
Социально-патологическая старость как продукт отчуждения человеческой сущности
Глава VI. Современность: антропологическое старение
Натуралистически-духовный тип старости
Признаки антропологического старения
Заключение
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