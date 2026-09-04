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Рыбакова - Проблема старости в европейской философии

Рыбакова - Проблема старости в европейской философии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Health

Старость — не только биологический финал человеческой жизни, но целостное состояние личности, в котором завершается развитие её телесного, душевного и духовного начал. Её смысл определяется не одним возрастом, состоянием здоровья или общественным положением, а мировоззрением человека, его системой ценностей и тем, каким образом он прошёл предшествующие этапы жизненного пути.

В монографии прослеживается осмысление старости от античной философии через христианское Средневековье, Возрождение и Новое время до современных концепций антропологического старения. Автор рассматривает старость как меру человеческого притязания к жизни, анализирует её телесные, психологические, нравственные, социальные и духовные формы, а также показывает возможность как регрессивного возвращения к прежним возрастам, так и прогрессивного достижения мудрости и внутренней завершённости.

Рыбакова Надежда – Проблема старости в европейской философии – От античности до современности

Рыбакова Н. А. Проблема старости в европейской философии: от античности до современности. – СПб.: Алетейя, 2016. – 288 с.
ISBN 978-5-89329-842-0

Рыбакова Надежда – Проблема старости в европейской философии – Содержание

  • Введение

  • Глава I. Философско-методологическое содержание проблемы старости

    • Фундаментальные атрибуты жизни

    • Старость в контексте фундаментальных атрибутов жизни

    • О метафизическом смысле старости

    • Модусы старости

    • Социально-исторические образы старости

    • Эволюция культурно-исторических типов как локальное старение

    • Проблема старения мира (о глобальном старении)

  • Глава II. Проблема старости в античной философии

    • Старость и античный циклизм

    • Идея субстанциональной обусловленности старения

    • Антропологическая представленность старости

    • Отрицание значимости старости

    • Старение — путь внутреннего благоустроения

    • Синтетическая философия старости

  • Глава III. Типы старости в христианстве

    • Принцип личности и смысл старости в христианстве

    • Библейская формула старости

    • Тление и тленность в христианском миросозерцании

    • Плотская старость в аспекте тления

    • Мистическая старость как духовное возрастание

    • Роль искушений в духовном возрастании

    • Практика обретения мистической старости

  • Глава IV. Духовно-эстетический образ старости в эпоху Возрождения

    • Проблема старости в проекции эпохи Возрождения

    • Гуманистическое осмысление старости

    • Философско-поэтическое слово о старости

  • Глава V. Идея самосохранения человека в старости в философии Нового времени

    • Роль принципа самосохранения в мировоззрении Нового времени

    • Эволюция проблемы старости: от эмпирически-функционального подхода к развитию внутренних потенций человека

    • Амбивалентность старости: мера нравственной мудрости и болезнь

    • Старость как адаптация к всеобщему

    • Старость как явление глубинной жизни

    • Социально-патологическая старость как продукт отчуждения человеческой сущности

  • Глава VI. Современность: антропологическое старение

    • Натуралистически-духовный тип старости

    • Признаки антропологического старения

  • Заключение

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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