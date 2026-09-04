Рыбакова - Проблема старости в европейской философии

Старость — не только биологический финал человеческой жизни, но целостное состояние личности, в котором завершается развитие её телесного, душевного и духовного начал. Её смысл определяется не одним возрастом, состоянием здоровья или общественным положением, а мировоззрением человека, его системой ценностей и тем, каким образом он прошёл предшествующие этапы жизненного пути.

В монографии прослеживается осмысление старости от античной философии через христианское Средневековье, Возрождение и Новое время до современных концепций антропологического старения. Автор рассматривает старость как меру человеческого притязания к жизни, анализирует её телесные, психологические, нравственные, социальные и духовные формы, а также показывает возможность как регрессивного возвращения к прежним возрастам, так и прогрессивного достижения мудрости и внутренней завершённости.

Рыбакова Надежда – Проблема старости в европейской философии – От античности до современности

Рыбакова Н. А. Проблема старости в европейской философии: от античности до современности. – СПб.: Алетейя, 2016. – 288 с.

ISBN 978-5-89329-842-0

Рыбакова Надежда – Проблема старости в европейской философии – Содержание