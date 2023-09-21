Рёскин - Семь светочей архитектуры - Камни Венеции - Лекции об искусстве - Прогулки по Флоренции
Архитектура — это искусство располагать и украшать сооружения, воздвигаемые человеком для различных нужд, так, чтобы вид этих зданий способствовал укреплению душевного здоровья, придавал силы и доставлял радость. Крайне необходимо с самого начала провести четкое разграничение между Архитектурой и Строительством. Строить, то есть буквально — крепить, в общепринятом понимании означает соединить вместе и пригнать друг к другу части какого-либо сооружения или помещения значительного размера. Таковы церкви, жилые дома, экипажи, корабли. То обстоятельство, что одно сооружение стоит на земле, другое плывет по воде, а третье опирается на рессоры, не меняет природы названного искусства — если позволено к таковому причислить строительство.
Профессионалы в данной области именуются строителями — храмовыми, судовыми и любыми прочими, в соответствии с избранным ими видом деятельности, однако прочность и устойчивость постройки еще не позволяют отнести ее к архитектуре: простое здание церкви, позволяющее с удобством разместить внутри нее необходимое количество верующих, участвующих в богослужении, столь же далеко отстоит от архитектуры, как и постройка удобного экипажа или способного быстро плыть корабля. Я не хочу сказать, что термин «архитектура» довольно часто — и в некоторых случаях не вполне оправданно — употребляют в таком смысле (например, применительно к кораблестроению), но в подобном толковании архитектура перестает быть разновидностью изящных искусств, а посему предпочтительнее обойтись без слишком широких определений, дабы не впасть в путаницу, которая неизбежно возникнет — и нередко возникала — при распространении принципов, принадлежащих сфере строительства, также и на сферу архитектуры в собственном смысле слова.
Поэтому давайте с самого начала ограничим область применения термина «архитектура» сферой того искусства, которое, допуская и используя требования и методы строительства, накладывает на создаваемые ею вещи свойства и качества быть чем-то прекрасным и достойным почитания, хотя и не являющиеся необходимыми. Никто, полагаю, не причислит к законам архитектуры требования, определяющие высоту бруствера или расположение бастиона. Но если каменный фасад бастиона снабдить неким излишеством наподобие лепного украшения в виде витого орнамента, то в этом мы и должны распознать собственно Архитектуру.
Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры ; Камни Венеции ; Лекции об искусстве ; Прогулки по Флоренции
пер. с англ. А. Глебовской, А. Герцык, Л. Житковой и др.
СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. 704 с.
Серия "Non-Fiction. Большие книги"
ISBN 978-5-389-21007-3
Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры ; Камни Венеции ; Лекции об искусстве ; Прогулки по Флоренции - Содержание
СЕМЬ СВЕТОЧЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
- Предисловие к изданию 1849 года. Перевод С. Сухарева
- Вводная глава. Перевод С. Сухарева
- Глава I. Светоч Жертвы. Перевод С. Сухарева
- Глава II. Светоч Истины. Перевод Н. Лебедевой
- Глава III. Светоч Силы. Перевод Н. Лебедевой
- Глава IV. Светоч Красоты. Перевод М. Куренной
- Глава V. Светоч Жизни. Перевод Н. Лебедевой
- Глава VI. Светоч Памяти. Перевод Н. Лебедевой
- Глава VII. Светоч Повиновения. Перевод Н. Лебедевой
- Примечания. Перевод Н. Лебедевой
КАМНИ ВЕНЕЦИИ
- Перевод А. Глебовской, Л. Житковой
- 1. Каменоломни
- 2. Трон
- 3. Торчелло
- 4. Мурано
- 5. Собор Св. Марка
- 6. Византийские дворцы
- 7. Сущность готики
- 8. Готические дворцы
- 9. Дворец дожей
- 10. Ранний ренессанс
- 11. Римский Ренессанс
- Заключение
ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ
- Перевод П. Когана
- Предисловие к изданию 1887 года
- Лекция I. Введение
- Лекция II. Отношение искусства к религии
- Лекция III. Отношение искусства к нравственности
- Лекция IV. Отношение искусства к пользе
- Лекция V. Линия
- Лекция VI. Свет
- Лекция VII. Цвет
ПРОГУЛКИ ПО ФЛОРЕНЦИИ
- Перевод А. Герцык
- Предисловие к первому изданию
- Первое утро. Санта-Кроче
- Второе утро. Золотые врата
- Третье утро. Перед султаном
- Четвертое утро. Библия под сводами
- Пятое утро. Тесные врата
- Шестое утро. Пастушья башня
- Примечания
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