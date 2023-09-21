Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рёскин - Семь светочей архитектуры - Камни Венеции - Лекции об искусстве - Прогулки по Флоренции

Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры ; Камни Венеции ; Лекции об искусстве ; Прогулки по Флоренции
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Архитектура — это искусство располагать и украшать сооружения, воздвигаемые человеком для различных нужд, так, чтобы вид этих зданий способствовал укреплению душевного здоровья, придавал силы и доставлял радость. Крайне необходимо с самого начала провести четкое разграничение между Архитектурой и Строительством. Строить, то есть буквально — крепить, в общепринятом понимании означает соединить вместе и пригнать друг к другу части какого-либо сооружения или помещения значительного размера. Таковы церкви, жилые дома, экипажи, корабли. То обстоятельство, что одно сооружение стоит на земле, другое плывет по воде, а третье опирается на рессоры, не меняет природы названного искусства — если позволено к таковому причислить строительство.
Профессионалы в данной области именуются строителями — храмовыми, судовыми и любыми прочими, в соответствии с избранным ими видом деятельности, однако прочность и устойчивость постройки еще не позволяют отнести ее к архитектуре: простое здание церкви, позволяющее с удобством разместить внутри нее необходимое количество верующих, участвующих в богослужении, столь же далеко отстоит от архитектуры, как и постройка удобного экипажа или способного быстро плыть корабля. Я не хочу сказать, что термин «архитектура» довольно часто — и в некоторых случаях не вполне оправданно — употребляют в таком смысле (например, применительно к кораблестроению), но в подобном толковании архитектура перестает быть разновидностью изящных искусств, а посему предпочтительнее обойтись без слишком широких определений, дабы не впасть в путаницу, которая неизбежно возникнет — и нередко возникала — при распространении принципов, принадлежащих сфере строительства, также и на сферу архитектуры в собственном смысле слова.
Поэтому давайте с самого начала ограничим область применения термина «архитектура» сферой того искусства, которое, допуская и используя требования и методы строительства, накладывает на создаваемые ею вещи свойства и качества быть чем-то прекрасным и достойным почитания, хотя и не являющиеся необходимыми. Никто, полагаю, не причислит к законам архитектуры требования, определяющие высоту бруствера или расположение бастиона. Но если каменный фасад бастиона снабдить неким излишеством наподобие лепного украшения в виде витого орнамента, то в этом мы и должны распознать собственно Архитектуру.

Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры ; Камни Венеции ; Лекции об искусстве ; Прогулки по Флоренции

пер. с англ. А. Глебовской, А. Герцык, Л. Житковой и др.
СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. 704 с.
Серия "Non-Fiction. Большие книги"
ISBN 978-5-389-21007-3

Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры ; Камни Венеции ; Лекции об искусстве ; Прогулки по Флоренции - Содержание

СЕМЬ СВЕТОЧЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
  • Предисловие к изданию 1849 года. Перевод С. Сухарева
  • Вводная глава. Перевод С. Сухарева
  • Глава I. Светоч Жертвы. Перевод С. Сухарева
  • Глава II. Светоч Истины. Перевод Н. Лебедевой
  • Глава III. Светоч Силы. Перевод Н. Лебедевой
  • Глава IV. Светоч Красоты. Перевод М. Куренной
  • Глава V. Светоч Жизни. Перевод Н. Лебедевой
  • Глава VI. Светоч Памяти. Перевод Н. Лебедевой
  • Глава VII. Светоч Повиновения. Перевод Н. Лебедевой
  • Примечания. Перевод Н. Лебедевой
КАМНИ ВЕНЕЦИИ
  • Перевод А. Глебовской, Л. Житковой
  • 1. Каменоломни
  • 2. Трон
  • 3. Торчелло
  • 4. Мурано
  • 5. Собор Св. Марка
  • 6. Византийские дворцы
  • 7. Сущность готики
  • 8. Готические дворцы
  • 9. Дворец дожей
  • 10. Ранний ренессанс
  • 11. Римский Ренессанс
  • Заключение
ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ
  • Перевод П. Когана
  • Предисловие к изданию 1887 года
  • Лекция I. Введение
  • Лекция II. Отношение искусства к религии
  • Лекция III. Отношение искусства к нравственности
  • Лекция IV. Отношение искусства к пользе
  • Лекция V. Линия
  • Лекция VI. Свет
  • Лекция VII. Цвет
ПРОГУЛКИ ПО ФЛОРЕНЦИИ
  • Перевод А. Герцык
  • Предисловие к первому изданию
  • Первое утро. Санта-Кроче
  • Второе утро. Золотые врата
  • Третье утро. Перед султаном
  • Четвертое утро. Библия под сводами
  • Пятое утро. Тесные врата
  • Шестое утро. Пастушья башня
  • Примечания
Views 243
Rating 5.0 / 5
Added 21.09.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books