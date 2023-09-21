Архитектура — это искусство располагать и украшать сооружения, воздвигаемые человеком для различных нужд, так, чтобы вид этих зданий способствовал укреплению душевного здоровья, придавал силы и доставлял радость. Крайне необходимо с самого начала провести четкое разграничение между Архитектурой и Строительством. Строить, то есть буквально — крепить, в общепринятом понимании означает соединить вместе и пригнать друг к другу части какого-либо сооружения или помещения значительного размера. Таковы церкви, жилые дома, экипажи, корабли. То обстоятельство, что одно сооружение стоит на земле, другое плывет по воде, а третье опирается на рессоры, не меняет природы названного искусства — если позволено к таковому причислить строительство.

Профессионалы в данной области именуются строителями — храмовыми, судовыми и любыми прочими, в соответствии с избранным ими видом деятельности, однако прочность и устойчивость постройки еще не позволяют отнести ее к архитектуре: простое здание церкви, позволяющее с удобством разместить внутри нее необходимое количество верующих, участвующих в богослужении, столь же далеко отстоит от архитектуры, как и постройка удобного экипажа или способного быстро плыть корабля. Я не хочу сказать, что термин «архитектура» довольно часто — и в некоторых случаях не вполне оправданно — употребляют в таком смысле (например, применительно к кораблестроению), но в подобном толковании архитектура перестает быть разновидностью изящных искусств, а посему предпочтительнее обойтись без слишком широких определений, дабы не впасть в путаницу, которая неизбежно возникнет — и нередко возникала — при распространении принципов, принадлежащих сфере строительства, также и на сферу архитектуры в собственном смысле слова.

Поэтому давайте с самого начала ограничим область применения термина «архитектура» сферой того искусства, которое, допуская и используя требования и методы строительства, накладывает на создаваемые ею вещи свойства и качества быть чем-то прекрасным и достойным почитания, хотя и не являющиеся необходимыми. Никто, полагаю, не причислит к законам архитектуры требования, определяющие высоту бруствера или расположение бастиона. Но если каменный фасад бастиона снабдить неким излишеством наподобие лепного украшения в виде витого орнамента, то в этом мы и должны распознать собственно Архитектуру.

Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры ; Камни Венеции ; Лекции об искусстве ; Прогулки по Флоренции

пер. с англ. А. Глебовской, А. Герцык, Л. Житковой и др.

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. 704 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-21007-3

Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры ; Камни Венеции ; Лекции об искусстве ; Прогулки по Флоренции - Содержание

СЕМЬ СВЕТОЧЕЙ АРХИТЕКТУРЫ

Предисловие к изданию 1849 года. Перевод С. Сухарева

Вводная глава. Перевод С. Сухарева

Глава I. Светоч Жертвы. Перевод С. Сухарева

Глава II. Светоч Истины. Перевод Н. Лебедевой

Глава III. Светоч Силы. Перевод Н. Лебедевой

Глава IV. Светоч Красоты. Перевод М. Куренной

Глава V. Светоч Жизни. Перевод Н. Лебедевой

Глава VI. Светоч Памяти. Перевод Н. Лебедевой

Глава VII. Светоч Повиновения. Перевод Н. Лебедевой

Примечания. Перевод Н. Лебедевой

КАМНИ ВЕНЕЦИИ

Перевод А. Глебовской, Л. Житковой

1. Каменоломни

2. Трон

3. Торчелло

4. Мурано

5. Собор Св. Марка

6. Византийские дворцы

7. Сущность готики

8. Готические дворцы

9. Дворец дожей

10. Ранний ренессанс

11. Римский Ренессанс

Заключение

ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ

Перевод П. Когана

Предисловие к изданию 1887 года

Лекция I. Введение

Лекция II. Отношение искусства к религии

Лекция III. Отношение искусства к нравственности

Лекция IV. Отношение искусства к пользе

Лекция V. Линия

Лекция VI. Свет

Лекция VII. Цвет

ПРОГУЛКИ ПО ФЛОРЕНЦИИ