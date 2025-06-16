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Сапронов — Русская философия — Проблема своеобразия и основные линии развития

П. А. Сапронов — Русская философия: Проблема своеобразия и основные линии развития
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Сегодня, в самом начале XXI века, очень просто найти и развернуть аргументы в пользу того, что в период господства большевистского режима философии в России не было, что имела место ее имитация, когда в качестве философских текстов, как правило, порождались фикции, находившиеся в промежутке между идеологией и прямой бессмыслицей. Действительно, идеологических и более или менее лишенных смысла работ, обозначавшихся как философские, большую часть XX века в нашей стране создавалось великое множество. Их число ни в какое сравнение не идет с теми работами, которые имели хотя бы какое-то отношение к философии. И все-таки каким-то образом философия у нас существовала. Давалось, пускай очень урезанное и поверхностное, философское образование, выпускались книги, имевшие отношение к собственно философской проблематике, осмыслялся историко-философский процесс. Фикция и имитация, резко преобладая, попросту не могли быть чистопородными и беспримесными. Они сделали развитие философии на русской почве искаженным и уродливым.

Но сегодня самое время понять, что никакая философия не существует вне искажений и уродств. Все великие философии — это в каком-то смысле «ущербные» философии. Разумеется, можно представлять себе философию как нечто в высшей степени упорядоченное, строго обоснованное и формально безупречное. Но даже если такой философии суждено было бы появиться на свет, то именно в силу своей формальной безупречности она обречена была бы остаться в рамках бесплодной абстракции. Напротив, живая философия — это всегда внутренне противоречивая, самотрансцендирующая себя философия. Противоречивость — суть живого мышления, своего рода «природа мысли».

Русская философия в силу своей противоречивости жива, она не только жива, но и глубоко аутентична. Это, может быть, самое важное, что можно о ней сказать. Ее аутентичность проявляется, прежде всего, в том, что она порождается не столько академической школой, сколько духовным порывом, не столько мышлением как таковым, сколько экзистенциальным напряжением. Русская философия есть выражение внутреннего метафизического опыта, а потому ей чужда рефлексия как чисто рациональное самонаблюдение. Она предпочитает непосредственность, она тяготеет к исповедальности и пророческому тону.

Однако именно эти особенности делают русскую философию трудной для понимания. Она не укладывается в стандартные схемы, она сопротивляется логическому анализу. Она требует особого подхода — не только интеллектуального, но и духовного, не только аналитического, но и герменевтического. Ее нужно не просто изучать, а проживать. Ею нельзя овладеть, не вступив с ней в диалог, не пройдя через внутреннюю трансформацию.

П. А. Сапронов — Русская философия: Проблема своеобразия и основные линии развития

Санкт-Петербург: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2008. — 480 с.
ISBN 978-5-93762-024-8

П. А. Сапронов — Русская философия: Проблема своеобразия и основные линии развития — Содержание

  • Введение
  • Часть первая. Слово и мысль в Древней Руси
  • Часть вторая. Возникновение отечественной философской традиции
    • Глава 1. К предыстории русского философствования. Князь М. М. Щербатов
    • Глава 2. «Труден первый шаг и скучен первый путь». П. Я. Чаадаев
    • Глава 3. К характеристике славянофильства
    • Глава 4. Русская мысль как историософия. И. В. Киреевский
    • Глава 5. Необходимость и возможность новых начал для философии. И. В. Киреевский
  • Часть третья. Русская религиозно-философская мысль как публицистика
    • Глава 1. О фундаментальном проекте В. С. Соловьёва
    • Глава 2. Философия, риторика, публицистика
    • Глава 3. Публицисты в роли философов
    • Глава 4. Публицисты в роли пророков
  • Часть четвёртая. Русская религиозно-философская мысль и западная философия
    • Глава 1. Казус Ф. А. Степуна
    • Глава 2. Казус Н. А. Бердяева
    • Глава 3. А. С. Хомяков и Г. В. Ф. Гегель
    • Глава 4. С. Н. Трубецкой и И. А. Ильин как историки мысли
  • Часть пятая. Религиозно-философская мысль вне религии
    • Глава 1. Образ философии у Льва Шестова
    • Глава 2. Образ мира у Льва Шестова
  • Часть шестая. Русская софиология
    • Глава 1. Природа и дух. С. Л. Франк
    • Глава 2. Парадоксы философии всеединства. В. В. Зеньковский
    • Глава 3. П. А. Флоренский
    • Глава 4. Софиологическая экспансия в православное богословие. С. Н. Булгаков
    • Глава 5. «Сверхсофиология» Л. П. Карсавина
    • Глава 6. Русская софиология. Итоги
  • Часть седьмая. Персоналистская заявка в русской философии. Н. А. Бердяев
  • Часть восьмая. Русская религиозно-философская мысль как обретение меры
    • Глава 1. «Мы... стоим у какого-то страшного предела». К. Н. Леонтьев
    • Глава 2. О понимании. В. В. Розанов
  • Заключение
Views 164
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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