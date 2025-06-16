Сапронов — Русская философия — Проблема своеобразия и основные линии развития

Сегодня, в самом начале XXI века, очень просто найти и развернуть аргументы в пользу того, что в период господства большевистского режима философии в России не было, что имела место ее имитация, когда в качестве философских текстов, как правило, порождались фикции, находившиеся в промежутке между идеологией и прямой бессмыслицей. Действительно, идеологических и более или менее лишенных смысла работ, обозначавшихся как философские, большую часть XX века в нашей стране создавалось великое множество. Их число ни в какое сравнение не идет с теми работами, которые имели хотя бы какое-то отношение к философии. И все-таки каким-то образом философия у нас существовала. Давалось, пускай очень урезанное и поверхностное, философское образование, выпускались книги, имевшие отношение к собственно философской проблематике, осмыслялся историко-философский процесс. Фикция и имитация, резко преобладая, попросту не могли быть чистопородными и беспримесными. Они сделали развитие философии на русской почве искаженным и уродливым.

Но сегодня самое время понять, что никакая философия не существует вне искажений и уродств. Все великие философии — это в каком-то смысле «ущербные» философии. Разумеется, можно представлять себе философию как нечто в высшей степени упорядоченное, строго обоснованное и формально безупречное. Но даже если такой философии суждено было бы появиться на свет, то именно в силу своей формальной безупречности она обречена была бы остаться в рамках бесплодной абстракции. Напротив, живая философия — это всегда внутренне противоречивая, самотрансцендирующая себя философия. Противоречивость — суть живого мышления, своего рода «природа мысли».

Русская философия в силу своей противоречивости жива, она не только жива, но и глубоко аутентична. Это, может быть, самое важное, что можно о ней сказать. Ее аутентичность проявляется, прежде всего, в том, что она порождается не столько академической школой, сколько духовным порывом, не столько мышлением как таковым, сколько экзистенциальным напряжением. Русская философия есть выражение внутреннего метафизического опыта, а потому ей чужда рефлексия как чисто рациональное самонаблюдение. Она предпочитает непосредственность, она тяготеет к исповедальности и пророческому тону.

Однако именно эти особенности делают русскую философию трудной для понимания. Она не укладывается в стандартные схемы, она сопротивляется логическому анализу. Она требует особого подхода — не только интеллектуального, но и духовного, не только аналитического, но и герменевтического. Ее нужно не просто изучать, а проживать. Ею нельзя овладеть, не вступив с ней в диалог, не пройдя через внутреннюю трансформацию.

П. А. Сапронов — Русская философия: Проблема своеобразия и основные линии развития

Санкт-Петербург: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2008. — 480 с.

ISBN 978-5-93762-024-8

П. А. Сапронов — Русская философия: Проблема своеобразия и основные линии развития — Содержание