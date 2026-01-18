Мы рады представить вам «Сборник библейских таблиц и карт», самый емкий и современный сборник подобного рода. Более 550 библейских таблиц и более 200 качественных карт помогут вам достичь нового уровня и глубины в индивидуальном и групповом изучении Писания. Воспользовавшись нашим сборником, вы на практике сможете убедиться, что это полезное и удобное в применении учебное пособие! На нашем сайте вы можете посмотреть многие карты.

Сборник библейских таблиц и карт

Нейл С. Уилсон Линда К. Тейлор

Переводчик О. А Рыбакова

Библия для всех, 2007

Сборник библейских таблиц и карт - Как пользоваться учебником

Материалы «Сборника библейских таблиц и карт» объединены в разделы по книгам Библии, которые следуют в том же порядке, в каком они расположены в библейском тексте. Так что, если вы изучаете какой-то отрывок Писания, вы с легкостью можете найти в сборнике соответствующие таблицы и карты.

Или, если вы проводите тематическое исследование Писания, вы можете обратиться к указателю в конце сборника (с. 596) и посмотреть, в каких таблицах и картах освещается данная тема. Индекс включает в себя общие темы, а также ссылки на людей и местности, упоминаемые в таблицах и картах. Фигурные скобки используются в случае расхождения русского перевода Библии с английским.

Если вы хотите сделать копии отдельных страниц для индивидуального или группового обучения, не стесняйтесь! Лицензионное соглашение позволяет вам скопировать до 300 отдельных страниц для этой цели. (Разумеется, вы не можете переиздавать карты или таблицы без письменного разрешения издательства.)

Для того чтобы получить максимальную пользу от «Сборника библейских таблиц и карт», мы рекомендуем вам обратиться и к другим книгам из собрания нашей справочной литературы, в частности, к «Библейскому словарю», который поможет вам ориентироваться при изучении любой книги Библии или фрагмента Писания.

Мы надеемся, что вам понравится пользоваться «Сборником библейских таблиц и карт» и, благодаря этому пособию, ваши исследования Писания станут богаче и глубже, а отношения с Богом укрепятся. Да благословит вас Бог и да поможет в изучении Своего Слова.

Редакция