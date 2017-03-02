Настоящая книга является продолжением изысканий автора в области истории и богословия Церкви Востока, а также антиохийского богословия. Две предыдущие книги Η. Н. Селезнева были посвящены соответственно истории и христологии Церкви Востока. Темы эти отнюдь не маргинальны для изучения истории христианства и христианского богословия.

И то и другое оказывается неизмеримо богаче расхожих историографических и теологических схем. Христианство не сводимо к трихотомии: католичество — православие (под которым понимается греко-российское православие) — протестантизм. Оно включает богатейший мир древневосточного доэфесского и дохалкидонского христианства. Реальность этого мира опровергает общераспространенное суждение о том, что христианство, в отличие от ислама или буддизма, — это западная религия. Древние восточные Церкви вот уже в течение почти двух тысячелетий глубоко укоренены в культурной почве Ближнего Востока, Северо-Восточной Африки, Кавказа и Южной Индии.

Чрезвычайно важным представляется комплексное исследование каждой восточно-христианской традиции. Оно показывает (если говорить конкретно о Церкви Востока), что Ефрем Сирин и Исаак Ниневийский не были исключениями, значение которых определяется их помещением в универсум греческой патристики, но явились закономерным порождением изощренной сирийской богословской традиции и должны изучаться в ее контексте.

Что же касается антиохийской богословской школы, то следует согласиться с Η. Н. Селезневым, что ее дискредитация в эпоху христологических споров привела к обеднению христианского богословия, закрытию для него многих путей развития. Автор показывает, что многое в антиохийском наследии остается актуальным, хотя и не востребованным последующей христианской мыслью.

Николай Селезнев - Несторий и Церковь Востока

Под научн. ред. и с предисл. Н. В. Шабурова;

Российский Государственный Гуманитарный Университет, Центр изучения религий.

М.: Путь, 2005. 111 с.

ISBN 5-86748-032-1

Николай Селезнев - Несторий и Церковь Востока - Оглавление

Предисловие научного редактора

Благодарность

Введение

Два антиохийца на константинопольском престоле

Фигура Нестория в истории Церкви Востока

Истоки Школ Сирии и Месопотамии

Христология Нестория, и ее связь с христологией Церкви Востока

Заключение

Библиография

Именной указатель

Nestorius and the Church of the East

Николай Селезнев - Несторий и Церковь Востока - Введение

Мало кто из деятелей Церкви привлекал к себе такое внимание, какое уделялось и продолжает уделяться фигуре Нестория. Целые богословские системы были построены на полемике с ним, и его имя давно стало символом отрицания самых основ отеческой веры. Учению же и свидетельствам тех, кто продолжал выражать свое к нему почтение, внимания почти не уделялось. Церковь Востока на века выпала из поля зрения церковных историков и богословов, суд истории долгое время вершился без свидетелей.

XIX век приподнес западному христианскому сообществу сюрприз. Англоязычные протестанты, привлеченные в Персию колониальной политикой ведущих мировых держав, столкнулись там с местными христианами — представителями древней сирийской традиции. Англиканской миссии Кентерберийского архиепископа суждено было оправдать и представить западному миру Церковь Востока, а американским пресвитерианам — открыть неизвестного Западу Нестория. Сирийское христианство, миссия Церкви Востока в Азии, антиохийское богословие вызвали огромный интерес, и исследования в этих областях, начавшиеся в то время, продолжаются поныне с едва ли меньшей интенсивностью.

Очередному всплеску интереса к Церкви Востока, выразившемуся в многостороннем богословском диалоге с ней в рамках венского консультационного центра Pro Oriente, начавшемся 24 июня 1994 г и продолжающемся по сей день, предшествовала встреча в Москве, во время празднования 1000-летия Крещения Руси, η-го июня 1988 г., кардинала Франца Кёнига и генерального секретаря Pro Oriente с католикосом-патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Дынхой IV1. Тогда была задумана серия богословских собеседований. Сборник документов первой встречи в рамках начавшегося диалога открывается следующей фразой: «По сей день Ассирийская Церковь Востока привлекает к себе внимание экуменических кругов. Многие говорят о “несторианах”, ассоциируя их с Эфесским Собором 431 г. и осуждением тогда Нестория, что на самом деле неверно». То, насколько верна указанная ассоциация, было первым вопросом, вынесенным на обсуждение в диалоге. Рядом экспертов были предложены доклады с этим вопросом, вынесенным в заголовок: «Является ли богословие Церкви Востока несторианским?».

В то же время и во время следующих встреч были сделаны также доклады по Несторию, его богословию и Эфесскому собору. В процессе собеседований выявились следующие моменты: (l) Термин «несторианский» понимается по-разному. Можно выделить по меньшей мере три его понимания: (а) характерный для учения Нестория в том виде, как его интерпретировал Кирилл Александрийский и его последователи; (б) присутствующий в подлинном учении Нестория; (в) специфически характерный для Нестория. (2) Церковь Востока не приемлет осуждения Нестория, так как его подлинное учение не идентично интерпретации Кирилла и его последователей; (3) «Несторианским» богословие Церкви Востока можно считать лишь в смысле (1б), но не в смысле (1в) и никак не в смысле (1a). В связи с такой неоднозначностью, обозначение Церкви Востока как «несторианской» следует считать неудачным. (4) Церковь Востока почитает Нестория не как учителя, последователем которого она явилась, но как исповедника и одного из выразителей общей для него и Церкви Востока изначальной традиции.

История появления фигуры Нестория в арамеоязычной традиции Церкви Востока была освещена недостаточно. Неясным оставалось и то, в чем состоит общность учений Нестория и Церкви Востока, как именно воспринималось ее авторами его учение, и какие поправки следует исследователю внести в понимание этого учения в свете его интерпретации носителями в значительной мере общей с Несторием традиции. Эти вопросы являются предметом рассмотрения в предлагаемой работе.