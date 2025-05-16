Рош ха-Шана символизирует начало нового этапа в жизни каждого человека. Это время для самоанализа, размышлений о прошлом году и планирования будущего. Евреи верят, что в эти дни Бог записывает судьбы людей на следующий год, поэтому важно провести их в молитве и покаянии. Одной из главных тем Рош ха-Шаны является идея суда. Считается, что в этот день Бог открывает книгу жизни и записывает в нее судьбы людей на предстоящий год. Поэтому важно провести этот период в молитвах и покаянии, чтобы заслужить милость Божью. Считается, что в Рош ха-Шана каждый человек предстает перед Богом, который решает, каким будет его будущее.

Поэтому евреи стараются совершать добрые дела, помогать нуждающимся и просить прощения у тех, кого они обидели. Рош ха-Шана – это не просто праздник, но и важный духовный момент в жизни каждого еврея. Он напоминает о важности покаяния, милосердия и добрых дел. Празднование этого дня помогает людям задуматься о своем месте в мире, переоценить свои поступки и стремиться к лучшему будущему. Подготовка к Рош ха-Шана начинается задолго до самого праздника. За несколько недель до начала нового года евреи начинают проводить обряд тшува – покаяние и раскаяние за совершенные грехи. Это время, когда человек старается проанализировать свои поступки, признать ошибки и попросить прощения у тех, кого он мог обидеть. Важной частью подготовки является также посещение синагоги, где читают специальные молитвы и псалмы. Перед праздником многие евреи посещают микву – ритуальный бассейн для очищения тела и духа. Омовение в микве символизирует духовную чистоту и готовность встретить Новый год с чистым сердцем. В дни перед Рош ха-Шаной евреи проводят время в молитвах и размышлении над своими поступками за прошедший год. Это время для самоанализа и покаяния, чтобы начать новый год с чистого листа.

В синагогах читаются специальные молитвы, включая молитву Ташлих, которая совершается у водоема, символизируя очищение от грехов. Традиционно перед Рош ха-Шана проводится генеральная уборка дома. Это символизирует очищение от прошлого и подготовку к новому началу. Евреи стараются избавиться от ненужных вещей, а также привести дом в порядок, создавая атмосферу чистоты и свежести. Многие семьи покупают новую одежду специально для празднования Рош ха-Шана. Это символически отражает начало нового этапа жизни и стремление к обновлению. Празднование Рош ха-Шана начинается вечером первого дня месяца тишрей. Вечером перед заходом солнца зажигают свечи, произносят благословение над вином и хлебом, а затем начинают праздничную трапезу. На столе обязательно должны быть яблоки, обмакнутые в мед, чтобы символизировать сладкий новый год. Также едят гранат, символизирующий множество добрых дел, и рыбу, которая символизирует плодородие. Евреи поздравляют друг друга с праздником словами «Шана това!» («Хорошего года!») или «Лешана това тикатев ветехатем» («Пусть будет записан и запечатан в Книге Жизни»). Эти пожелания подчеркивают важность начала нового жизненного этапа и стремление к лучшему будущему.

Молитвы и богослужения. В преддверии Рош ха-Шана проводятся маамадот – общественные чтения молитв и псалмов. Эти собрания помогают людям сосредоточиться на духовных аспектах праздника и подготовиться к встрече Нового года. Одним из главных элементов празднования Рош ха-Шана являются молитвы и посещение синагоги. В эти дни читаются особые молитвы, называемые «Махзор», которые включают в себя псалмы, гимны и просьбы к Богу о милосердии и прощении. Праздничная служба в синагоге включает чтение специальных молитв и псалмов, посвященных началу нового года и покаянию. Одной из самых важных частей службы является молитва «Унэтане токеф», которая рассказывает о суде над людьми и возможности изменить свою судьбу через раскаяние, молитву и добрые дела. Также в этот день читается молитва «Авину малкейну», в которой люди просят Бога о милосердии и прощении. Эта молитва особенно трогательна, потому что она выражает глубокую веру в божественное милосердие и надежду на лучшее будущее. В течение десяти дней между Рош ха-Шана и Йом Киппуром читаются специальные покаянные молитвы, называемые слихот. Они включают просьбы о прощении и выражают надежду на то, что Бог услышит мольбы людей и простит их прегрешения. Одной из центральных молитв в Рош ха-Шана является Амида, которая состоит из трех частей: благословений до чтения Шма, самого текста Шма и благословений после него. Эта молитва читается стоя лицом к Иерусалиму и символизирует обращение к Богу с просьбой о прощении грехов и даровании мира и благополучия. В Рош ха-Шана Амида приобретает особое значение, так как она включает в себя дополнительные вставки, посвященные теме Суда и искупления. Эти вставки называются малхиют (царство), зихронот (память) и шофарот (звук шофара). Они напоминают верующим о том, что Бог – Царь вселенной, помнит обо всех своих творениях и призывает их к покаянию через звук шофара. Молитвы Рош ха-Шана имеют глубокое духовное значение. Они помогают верующим осознать свою зависимость от Бога, обратиться к Нему с покаянием и просить о помощи и благословениях. Эти молитвы напоминают о том, что каждый человек несет ответственность за свои поступки и что Бог всегда готов простить тех, кто искренне раскаивается. Звук шофара Одним из самых известных символов Рош ха-Шаны является звук шофара – рога барана или козла, который трубят в синагоге во время праздничной службы. Звук шофара напоминает людям о необходимости пробудиться от духовной спячки и обратиться к Богу с искренними молитвами.

Антон Шадура – Рош ха-Шана. Еврейский новый год

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Издательство – «Издательские решения»

ISBN 978-5-00-653828-3

Антон Шадура – Рош ха-Шана. Еврейский новый год – Содержание